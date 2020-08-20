Mehmet Güneş ‘‘altın Harflerle Üner Berkalp’’ Adlı Kitabını Nidai Güngördü’ye Takdim Etti

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Yazar Mehmet Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ‘ye ‘‘Altın Harflerle Üner Berkalp’’ isimli kitabını takdim etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güneş, Güngördü’yü ziyaretinde kitap hakkında bilgi de verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Futbolunun duayenlerinden, öğretmen, teknik direktör, Üner Berkalp’ın yaşantısının bir kitaba dökülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, yazar Mehmet Güneş’e teşekkür etti.

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