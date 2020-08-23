Mehmet Seyis ormanlık alanlar kişilerin değil tüm halkındır

ERGÜN YAHAT

Yeni Boğaziçi bölgesinde deniz sahilinde bulunan ormanlık alan içerisine yıllar önce yapılan izinsiz çarpık yapılanmanın ardından harekete geçen yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar bir büyük köy gibi büyüyen karavan alanında 263 karavan değil gerek beton gerekse prevaprik evler yapılması ormanlık alanın işgal edilmesine şiddetle karşı çıkmış bununla ilgili yargı sürecini başlatmasının ardından bazı kişiler tarafından belediye başkanına yönelik yapılan tepkilere eski Dev-İş genel başkanı mehmet seyisden sosyal medya hesabından anlamlı bir destek geldi işte Mehmet Seyisin paylaşımı.

Yeni Boğaziçi Belediyesi Az Bile Yaptı…

“Yeni Boğaziçi Belediyesi karavan alanının suyunu kesmiş, insanları susuz bırakmış” diye haber yapıyor bazı internet medya sayfaları. Gerçeği bilmeden veya bilip de bilmezden gelerek.

Belediye nerenin suyunu kesmiş?

Karavan alanının. Karavan alanı kime ait?

Halka. Yani yalnız oraya kalıcı yerleşimler yapanlara değil, hepimize. Peki orası hepimize ait de hepimiz gidip kalabiliyor muyuz?

Maalesef HAYIR. Neden?

Çünkü yetişip de geçmişte oraya girenler, benim de, sizin de hakkımız olduğunu bildikleri halde orayı işgal etmişler ve sanki de tapulu malları imiş gibi bizlerin de gidip deniz kenarlarımızda kalma hakkımızı gasp etmişler. Bu konuda yıllar var, halk şikayetçi takan yok. Belediye kendi sınırları içinde yer alan bu alanı alıp tüm halkın kullanımına vermek istiyor, ama oralarda olan sırtı kalınlar yüzünden hükümetler bile onlara hükmetmek yerine yüz veriyorlar. Bu yüzden belediye %100 000 (yüzde yüzbin) haklı ve halk yararına onları ordan çıkarmak istiyor.

Bence açıkcası belediye suyu kesmekle yeterli bile olmuyor. Ben olsam oraya tüm belediye çalışanları, Yeniboğaziçi halkı ve tüm çevre örgütleri ile sendikayı da alıp dozerler ile girerdim. Vallahi bu iyi pişkinlik siz hem başkalarının hakkını gasp ve işgal edeceksiniz, hem de dönüp mağduru oynayacaksınız…

Bakınız benzer bir durum, ama bunlardan çok daha hafifi geçmişte Galpsides kıyısında da yaşanmıştı.

Oralarda beton, tuğla yapılar da yapılmamıştı ama oralarda kurulan kalıcı karavan ve çadırlar yüzünden halk oraları kullanamaz hale gelmişti. O dönemin Mağusa belediye başkanı Oktay Kayalp kendi insiyatifini tüm halktan yana kullanarak oralardan çadır ve karavanların kaldırılmasını istemiş ve bunu sağlamıştı.

Evet Salamis bölgesinde de bu çoktan yapılmalıydı ama torpilliler yüzünden yapılamadı. Fakat şimdi artık Salamis bölgesindeki bu orman ve kıyı alanımız da işgalden kurtarılıp hepimizin eşit kullanımına verilmeli. Bu konuda dirayetli adımlar atmaya başladığı için Yeni Boğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar'ı tebrik ederim. Sakın geri adım atma Başkan. Bu arada bu konuda belediye aleyhine yazılar yazan medya kuruluşlarımızı tek taraflı, kulaktan dolma değil, halkın çıkarına araştırıp gerçekçi haberler yapmaya davet ederim.