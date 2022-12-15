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Mehmet Karakaş bağımsız aday

15 Aralık 2022 Perşembe 21:55
Mehmet Karakaş bağımsız aday

MEHMET KARAKAŞ BAĞIMSIZ ADAY

Ergün Yahat

Alaniçi köyünün sevilen insanlarından UBP üyesi Mehmet Karakaş Yeniboğaziçi belediyesi bağımsız belediye meclis üyesi aday olduğunu açıkladı.

Mehmet Karakaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım Kıymetli Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Atlılar-Sandallar-Muratağa, Alaniçi, Akova ve Yıldırım köylerinde yaşayan bölge halkı. Her zaman inandığım temiz siyaset anlayışı ile 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniboğaziçi Belediye Meclis üyeligine bağımsız aday olduğumu bildirir, siz değerli halkımızın desteğini beklerim. Belediyemizin üzerine cöreklemiş işbilmez iş yaptıramaz üyüleri sandıktan çık masına müsade etmeyin siz deyerli belde halkım ben sizlerin sorunlarınızı cözmek için adayım yıllardır aynı yüzler belediyemizde hiçbir icrahatlarını görmedik.artık değişim zamanı. Yeni vizyonlara ihtiyacımız var sagılarımla

MEHMET KARAKAŞ

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