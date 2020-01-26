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Mehmet İpek güven tazeledi

Ak Hataylılar Derneği Gazimağusa Maraş Magemde 7'nci olağan genel kurulunu yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Mehmet İpek güven tazeledi

Ak Hataylılar Derneği Gazimağusa Maraş Magemde 7'nci olağan genel kurulunu yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

26 Ocak 2020 Pazar 20:36
Mehmet İpek güven tazeledi

Ergün YAHAT

Ak Hataylılar Derneği Gazimağusa Maraş Magemde 7'nci olağan genel kurulunu yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

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Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği başkanlığına Tek aday olarak giren Mehmet İpek tüm dernek üyelerinin güvenini alarak yeniden güven tazeleyip Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği'ne başkan seçildi.Yoğun bir kalabalık kitlesinin ilgi gösterdiği genel kurulda, Ak Hataylılar üyeleri gövde gösterisinde bulundu. Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneğin’den yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeleride belli oldu Mehmet İpek genel başkan. Cemal İyigün aş başkan. Halil Çifçi, Ahmet Irmak, Ali Kozalak, Levent Kara, Harun Dervişoğlu, Ozan Yoldaş, Özgür Öz, ve Hilmi Yoldaş yedek üyeler Ahmet Çetrez, Erdal Gülen. Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Çelik,Hasan Yakar, Abdullah Çifçi, yedek üyeler İsa Emre Kabaklıoğlu, Ramazan Ekinci. Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım, Ercan Karadeniz ve Ökkeş Yıldız, yedek üyeler Mustafa Kahraman ve Mithat Ezgi.

Anahtar Kelimeler:
Ak Hataylılar DerneğiMehmet İpek
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