Mehmet Ceyhan hala bulunamadı

Polisten verilen bilgiye göre; arama çalışmalarına dün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden, havadan ve karadan devam edildi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Son Güncelleme: 26.05.2020 07:11
Mehmet Ceyhan denizden,karadan ve havadan aranıyor..
Polisten verilen bilgiye göre; arama çalışmalarına dün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden, havadan ve karadan devam edildi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.