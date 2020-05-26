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Mehmet Ceyhan hala bulunamadı

Mehmet Ceyhan denizden,karadan ve havadan aranıyor..

26 Mayıs 2020 Salı 06:00
Mehmet Ceyhan hala bulunamadı
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Polisten verilen bilgiye göre; arama çalışmalarına dün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden, havadan ve karadan devam edildi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

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23 Mayıs Cumartesi günü “Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu cansız bedenine ulaşılmıştı. 
 

Son Güncelleme: 26.05.2020 07:11
Anahtar Kelimeler:
Alagadi Kaybolan GençlerMehmet Ceyhan
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