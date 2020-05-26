Mehmet Ceyhan hala bulunamadı

Polisten verilen bilgiye göre; arama çalışmalarına dün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden, havadan ve karadan devam edildi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

23 Mayıs Cumartesi günü “Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu cansız bedenine ulaşılmıştı.