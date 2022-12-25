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Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı oyunu kullandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor.

25 Aralık 2022 Pazar 15:33
Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı oyunu kullandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi sürüyor.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oyunu Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 89 numaralı sandıkta kullandı.

Talat, oyunu kullandıktan sonra BRT’ye açıklamalarda bulundu. Talat, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yerel yönetimler çok önemli. Halkın ilk temas ettiği, sıkıntısını ilk aktardığı ve çözüm aradığı yer, yerel yönetimlerdir. Muhtarlık veya belediye başkanlığı ikisi de son derece önemli” dedi.

3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU OYUNU KULLANDI

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu, Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu’nda 32 numaralı sandıkta kullandı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu ve vatandaşları oy vermeye çağırdı.

Eroğlu, “Kazanacak adaylara başarılar dilerim. Seçim sonuçları hayırlı olsun”

4. CUMHURBAŞKANI AKINCI OYUNU KULLANDI

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 237 numaralı sandıkta kullandı.

Akıncı oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak belediyeciliğin partiler üstü bir kavram olduğunu kaydetti.

Akıncı, “Dolayısıyla ben halkımızın gerek Lefkoşa’da gerekse diğer beldelerde vereceği kararların öncelikle kendi beldelerine ve tüm topluma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanacak olan adaylara şimdiden başarılar diliyorum, bu seçimde başarılı olamayacak olanlara da verdikleri bu mücadele, gösterdikleri bu demokratik anlayış için şimdiden tebriklerimi sunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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