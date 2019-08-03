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Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından iş insanı Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından iş insanı Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:55
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Akar, İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine Akarın ailesi ve yakınlarının yanısıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar,  Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri ve basın camiası katıldı.

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1957 yılında doğan Mehmet Akar, bir süredir tedavi görüyordu…

Ankara Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başlayan Akar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş ve bir dönem birliğin başkanlığını da yapmıştı…

Mehmet Akar, gazeteciliği bırakmasının ardından ticaretle uğraşmaya başlamıştı.

(BRT)

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