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“Medyada dezenformasyon” İsimli çevrimiçi seminer düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçiliği’nin iş birliğiyle DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik  “Medyada Dezenformasyon” konulu çevrim içi seminer düzenleniyor.

12 Ekim 2021 Salı 12:00
“Medyada dezenformasyon” İsimli çevrimiçi seminer düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CNN’de baş yapımcılık görevi yürütmüş Prof. Jennifer Thomas tarafından verilecek seminer, 14 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Thomas, medyada uluslararası özgürlükler konusunda konuşmalar yapmasıyla tanınıyor.

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DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Metin Ersoy konuyla ilgili açıklamasında, öğrencileri alanında uzman, sektör deneyimi üst seviyede olan, uluslararası kişilerle buluşturacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

İş birlikleri için ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’ne teşekkür eden Ersoy, böylesi iş birliklerinin öğrencilerinin ufkunu genişlettiğini ve medyadaki güncel sorunları tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 12:05
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