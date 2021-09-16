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Medya Etik Kurulu meslek ilkelerine dikkat çekti

Medya Etik Kurulu (MEK), gazetecilerin, haberlerinde teyit edilmiş bilgileri yansıtmaları, masumiyet karinesine özen göstermeleri, hasta haklarına saygı göstermeleri ve nefret söylemlerinden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Kurul, meslek ilkelerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:00
Medya Etik Kurulu meslek ilkelerine dikkat çekti

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bir doktor hakkında herhangi bir suç duyurusu, şikayet veya soruşturma olmamasına karşın, açık isminin ve resminin yayımlanarak, onurunun zedelendiği ve mesleki itibarının olumsuz yönde etkilendiği şeklindeki şikayetini değerlendiren MEK, haberlerde karşı tarafın görüşlerine yer verilmesinin önemine işaret etti.

Gazetecilerin, habere konu olan kişileri aramaları, onlara haberdeki iddialara cevap verme fırsatı tanımalarının üzerinde duran Kurul, haberde sözü edilen bireyler, kurumlar ve yerler hakkında teyit edilen bilgiyi, doğru ve ayrıntılı bir şekilde aktarmak konusunda dikkatli davranmak gerektiğini kaydetti.

“HASTANE VE BENZERİ KURUMLARDA İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ ALINMAMALI”

Hastalar ve trafik kazalarıyla ilgili haberler konusundaki şikayetleri de değerlendiren Medya Etik Kurulu, hastanelerde görev yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazetecilerin, “yetkili kişinin ve hastanın (onun izin veremeyecek durumda olması durumunda yakınının veya çocuksa vasisinin) izni olmaksızın, hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir ses ve görüntü almaması, buna aykırı hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kurul, kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamasının esas olduğunu da hatırlattı.

“YAKLAŞIM İNSANİ OLMALI, DUYGU SÖMÜRÜSÜNDEN KAÇINILMALI”

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Medya Etik Kurulu, “Sarsıcı durumlarla ilgili üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda, gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak, duygu sömürüsünden kaçınılmalı” şeklindeki meslek ilkesine de dikkat çekti.

Gazetecilerin asli görevlerinin, gerçeğin peşine düşerek, toplumu en doğru şekilde bilgilendirmek olduğuna vurgu yapan Kurul, sansasyondan kaçınılması ve zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ İNTERNET SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİ”

Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin internet siteleri için de geçerli olduğunu belirtti

.Sosyal medyada yayımlanan görüşlerle ilgili olarak da, gazeteci kimliğinin ve sorumluluğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Kurul, kişilerin hedef gösterilmemesinin önemini vurguladı.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 15:34
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