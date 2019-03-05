Medya Etik Kurulu, “HaberKıbrıs” adlı internet gazetesinin kınanmasına karar verdi

Medya Etik Kurulu, oy birliği ile “HaberKıbrıs” adlı internet gazetesinin kınanmasına karar verdi.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul dün toplanarak, “27 Şubat’ta yapılan şikayet üzerine, HaberKıbrıs internet gazetesinin 5 Nisan 2018 ve 27 Nisan 2018 tarihlerinde ‘Cebinizi para ile dolduracak bahis sitesi’ başlığı ile ‘Betsat’ kumar sitesini ve “Çok kısa sürede para kazandıran bahis sitesi” başlığı altında “Superbettinggiris.co” adlı bahis sitesini övme konusunu” değerlendirdi.

“HER İKİ YAZI DA OKURLARI KUMARA TEŞVİK EDİYOR”

Toplantıda, adı geçen internet gazetesinin her iki yazıda da okurları kumara teşvik ettiği saptanarak, “31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası ve Fasıl 154 Ceza Yasası” hükümlerine göre, “sanal ortamda herhangi bir şekilde kumar oynanması veya oynatılması yasaktır” kuralının çiğnendiğinin görüldüğü belirtildi.

“Yasa dışı olan bir işi, haber gibi gösterip onu övmek ve okurları kumara teşvik etmenin gazetecilik ilke ve etik kurallarıyla bağdaşır bir yanı olmadığı sonucuna varıldığı” kaydedilen Medya Etik Kurulu açıklamasında, söz konusu haber sitesinin kınanmasına oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.