banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı

Medya Etik Kurulu yazılı açıklama yaptı..

16 Şubat 2021 Salı 11:00
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı
banner337
banner351

Medya Etik Kurulu (MEK), firari mahkum Aleksander Satlaev’in yakalanması ile ilgili haberleri örnek göstererek,  medyada şiddete teşvik ve nefret dilinin arttığını vurguladı, gazetecilik meslek etik kurallarını anımsattı. 

MEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazetecilerin asli görevlerinin, gerçeğin peşine düşerek toplumu en doğru şekilde bilgilendirmek, sansasyondan ve kişilere zarar vermekten kaçınmak olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, gazetecilerin kendilerini savcı ve yargıç yerine koyup birtakım hükümler verdiği, olaylara ayna olacaklarına; müdahil oldukları kaydedildi.

MEK’in yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Medyamızda şiddete teşvik ve nefret dili giderek daha yoğun bir oranda kullanılmaya başladı. Özellikle firar eden Aleksander Satlaev’in yakalanmasından sonra bazı medya mecralarında kullanılan dilin birçok kişinin Medya Etik Kurulu’na (MEK) şikâyette bulunmasına yol açmıştır. Bunu göz önünde tutan MEK, bu konuyla ilgili gazetecilik meslek etik kurallarını tüm meslektaşlarımıza anımsatmak gereğini duymuştur.

Gazetecilerin asli görevleri, gerçeğin peşine düşerek toplumu en doğru şekilde bilgilendirmek, sansasyondan kaçınarak kişilere zarar vermekten kaçınmaktır.  

Gazeteci, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamayı prensip edinmelidir. 

Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgulardan kaçınılmalıdır.

Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmaktan kaçınılmalıdır.

Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmamalıdır.

Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba gösterdiğini okura anlatmalıdır.

Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.

“ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ ESASTIR…”

banner341
Özel yaşamın gizliliği esastır. Üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik yapılmamalıdır.

Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen göstermelidir.

“MEDYA DEMOKRASİLERDE 4. GÜÇ OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR..”

Demokrasilerde 4. güç olarak adlandırılan medya en güçlü kültürel iletkenlerdendir. Birincil görevi, kamu yararına dönük, gerçeği ortaya çıkaracak habercilik yapmak olan medyanın  zaman zaman bu asli görevinden uzaklaştığı gözlenmektedir. Siyasi erk, sermaye ve başka etkenlerden dolayı, kendi benimsediği, inandığı, kabullendiği veya kabul edilmek durumunda bırakıldığı, karşısında olanları “öteki” olarak gördüğü unsurlara karşı çok tehlikeli bir silah olabilmektedir. Öylesine tehlikeli olur ki toplumsal barışı bozar; insan haklarının ve demokratik yaşam ilkelerinin çiğnenmesine yol açabilir.

Bu yüzden medyanın, medya mensuplarının meslek ilkeleri çerçevesinde hareket etmeleri, evrensel etik ilkelere uygun, sorumluluk bilinciyle ve dikkatli davranmaları kaçınılmazdır.
Medya sorumsuz ve dikkatsiz davranırsa, kişilerin, toplumların, ulusların birbirlerine karşı nefret duygularının ve ırkçılığın üretilmesinin ana kaynağı olur. Bu duyguları besler, artırır ve güçlendirir.  Medyanın sorumsuz davranışının bir başka sonucu da “ötekilere” karşı, etik olmayan, hedef göstermeye yönelik üretimler nedeniyle ortaya konulan tutumu meşrulaştırmaktır. 

“YENİ MEDYA….UÇSUZ BUCAKSIZ BİR MACERADIR…”

Günümüzde artık “yeni medya” denilen, uçsuz bucaksız bir mecra vardır. Bu mecra, çok hızlı, çok etkili, anında karşılık veren, anında hedefe yönelen denetimsiz bir alandır. Bu durumda, “Irkçılık ve nefret” söyleminin yarattığı tehlikenin boyutları kat kat arttı. Nefret söylemi günümüzde en çok bu alanda üretilmekte, çok daha hızlı ve etkin şekilde kitlelere iletilmekte, anında etki tepki yaratmaktadır. Böylece hedef alınan kişi ve toplumların yaşamında yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.

Saygıyı, hoşgörü kültürünü zedeleyen “nefret söylemi”, çeşitli bakış açılarının adil şekilde değerlendirilmesini engeller. Çeşitliliğin güzelliklerini göz ardı eder. 

Temelinde, önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi yatan nefret söyleminin yarattığı olumsuzluklar temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanmaktadır. Kendisinden farklı olana, “ötekine” karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşabilir. 

İnsanlar bir gruba aidiyetleri, hastalıkları, renkleri dolayısıyla küçük düşürülebilir, hedef gösterilebilir, önyargıların kurbanı olabilirler.

Medya, ırkçı nefret söylemiyle zaman zaman “ötekine” karşı eylemleri kışkırtır. 

Birincil görevi kamu yararına dönük, gerçeği ortaya çıkarmak olan medya mensuplarının zaman zaman bu ilkeden uzaklaştıkları görülmektedir.  Ötekileştirme, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, doğrudan doğruya insan haklarıyla ilgili ihlaller, nefret söylemleri, hedef gösterme medyada tehlikeli bir silah haline dönüşebilmektedir.

Nitekim Aleksander Satlaev olayında bilerek veya bilmeyerek bu türden hatalar işlenmiş ve adeta şiddet teşvik edilmiştir. Gazeteciler kendilerini savcı ve yargıç yerine koyup birtakım hükümler vermişlerdir. Olaylara ayna olacaklarına olaylara müdahil olmuşlardır.

MEK olarak tüm meslektaşlarımızı bu türden davranışlardan tenzih etmek arzusundayız.”
 


 

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik Meslek Etik KurallarıMedya Etik Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Kış kendini gösterecek
Kış kendini gösterecek
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor
Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim