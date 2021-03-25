Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları eğitimi düzenleniyor

EHHD tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje kapsamında, 27 Mart Cumartesi günü saat 10.00-13.00 arası zoom üzerinden verilecek eğitimin ilk kısmı Doç. Dr. Şölen Külahçı tarafından hasta haklarının tanıtımıyla başlayacak. Eğitim, Doç. Dr. Nuran Öze tarafından “Hasta haklarının gözetilerek haberleştirilmesi” başlığı ile devam edecek.

[email protected] adresine e-posta gönderilebileceği kaydedildi.

