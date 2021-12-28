Medi Foundatinon Bağımlılıkla Mücadele Derneği Öğrenci Komitesi Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

(28-12-2021...MHA) Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi ve Medi Foundation Öğrenci Topluluğu Komitesi Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve plaket takdim etti. Ziyarette Öğrenci Topluluğu Komitesinden Program Koordinatörü Ebere Godson Iroegbu, Koordinatör Yardımcısı Paria Hosseini, Öğrenci Danışmanı ve Eğitim Sorumlusu Gülistan Barut, Medya Bölümünden Musa Sahe Jackiteh ve Akinyemi Korede Ayo yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkan İsmail Arter, bağımlılıkla mücadelenin bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemiz için de önemli olduğunu ifade ederek, “gönül arzu eder ki bu illete özellikle gençlerimizin yakalanmadan tedbirlerin alınmasıdır, ancak üzülerek görüyoruz ki bağımlı olunmasına sıklıkla karşılaşıyoruz, bağımlılıkla mücadelenin daha etkin bir şekilde ilerletilmesi lazım.“dedi. Başkan Arter, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin çok hassas ve performanslı şekilde çalıştığını gördüklerini, yerel idarelerin de sorumlulukları olduğunu bu bilinçle dernekle çalışmayı ön planda tuttuklarını, bundan sonra da bunun devam edeceğini söyledi. Derneğin bilimsel çalışmalarda da ilerlediğini, işin eğitim ve tedavi boyutu olduğunu, belediyelere düşen görevlerde her zaman olacaklarını belirten Başkan Arter, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile de sürekli istişare ettiklerini, bölgede el uzatılması gereken yerlere el uzattıklarını söyledi. Derneğin gönüllü olarak zor bir görev yaptığını, herşeyin bu toplumun gençleri insanları için yapıldığını ifade etti ve teşekkür etti.

Medi Foundation Öğrenci Danışmanı ve Eğitim Sorumlusu Gülistan Barut ise, gönüllü olarak çalıştıklarını, amaçlarının yabancı ve yerli öğrencilerle bir araya gelerek sosyal proje yapıp bağımlılıkla mücadele etmek olduğunu, herhangi bir etnik köken gözetmeksizin gerek sosyal gerekse fiziksel yardım için herkesin gönüllü çalıştığını söyledi. Ayrıca devasa uçurumu atölye çalışmaları ve proje aracılığıyla ortadan kaldırmaya çalıştıklarını, bunun sonucunda sosyal ve kültürel bağdaşma olduğunu söyledi.

Program Koordinatörü Ebere Godson Iroegbu ise, Başkan İsmail Arter’e birçok projeye destek verdiği için teşekkür ederek, bundan sonra da birlikte proje yapmak istediklerini ifade ederek, Gazimağusa’da olmaktan gururu duyduklarını, Başkan İsmail Arter’in dokunuşuyla Gazimağusa’nın güzel bir şehir haline geldiğini söyledi. Belediyenin de desteğiyle yerli ve yabancı öğrencilerle sahil temizliği gibi çalışmalar ve sosyal projeler yapmak istediklerini aktardı.

Medya Bölümünden Musa Sahe Jackiteh, de adadaki öğrenciler için sağlayacağı yardımlar ve çalışmalar için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Koordinatör Yardımcısı Paria Hosseini ise hem kendilerine zaman ayırdığı hem de şehri güzelleştiren çalışmaları için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Medya Bölümünden Akinyemi Korede Ayo, ise Gazimağusa gibi çok güzel bir şehirde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek başkan İsmail Arter’e desteğinden dolayı teşekkür etti. (MHA)