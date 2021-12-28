Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftanın ardından dün toplanmayı denedi ancak toplantı için yeter sayıya ulaşılamadı.

Önder Sennaroğlu başkanlığında dün iki kez toplanmayı deneyen Genel Kurulda yeter sayıya ulaşılamayınca iç tüzük gereği toplantı, 24 saat sonraya ertelendi.

Ertelenen toplantının bugün saat 10.00’da başlaması bekleniyor...

MECLİS ÖNÜNDE EYLEM OLACAK

Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikaların da bugün saat 11.00 sıralarında, “toplumun fakirleşmesi, yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yapacak.

ÜLKENİN BİRÇOK YERİNDE GREV VAR

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) greve gideceğini duyurmasının ardından dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da grev ve eylem yapacağını açıkladı.

İlköğretimde yapılacak grevin yanı sıra KTOEÖS’nin duyurduğu, bölge bazında okulların grev saatleri şu şekilde:

Karpaz – Lefke Bölgesi: 07.55 – 13.05

Mağusa – İskele – Geçitkale – Gönendere – Polatpaşa – Güzelyurt – Lapta - Esentepe: 09.15 – 13.05

Girne – Lefkoşa Merkez - Lefkoşa Çevre: 10.00 – 13.05

GÜÇ-SEN TAM GÜN GREVDE

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), dün yaptığı açıklamada, zamları, pahalılığı ve yoksullaşmayı protesto etmek için bazı çalışanlar dışında bugün tam gün greve gideceğini açıklamıştı.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurmuştu.

Özdoğan, tüm bölgelerde Salı gece 00.00’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirmişti.

İSKELE ESNAF VE ZANAATKARLAR BİRLİĞİ’NDEN EYLEME DESTEK

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, ekonomik kriz ve sistemsizliği gerekçe göstererek yarınki eyleme katılacaklarını açıklamıştı.

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI’NIN ‘EK MESAİYE KALMAMA’ EYLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın (KTHES) ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi de devam ediyor...

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen dün yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimiz karşısında başlatmış olduğumuz eylemimiz neticesinde ek-mesaiye gelmeme kararımız devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günler TL’deki değer kaybı ve yılların getirdiği sistemsizlikle birlikte çığ gibi büyümektedir” denilmişti.