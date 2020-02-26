Mecliste Komite Çalışmaları…ceza (değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Ceza Yasası’nın günün koşullarına göre düzenlenmesini, insan kaçakçılığı ile insan ticaretinin suç olarak kabul edilmesini de öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe’nin öneri sahibi olduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Ceza Yasası (Değişiklik) Yasa Önerisi kapsamında “İnsan Kaçakçılığı”, “İnsan Ticareti” suçları Ceza Yasası’na eklendi. Öneride, “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” ile ilgili düzenleme de var. Ayrıca intihara teşebbüs de suç olmaktan çıkarıldı.



Bugünkü komite toplantısına, Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Ali Aktunçtaşlı ve Avukat Ender Erler Çabuker de katıldı.Komite, Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme İle Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini de yaptı. Öneri bir sonraki toplantıda yine ele alınacak.UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI