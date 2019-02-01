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Mecliste Komite Çalışmaları…

“ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ YASA TASARISI” GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI  

Mecliste Komite Çalışmaları…

“ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ YASA TASARISI” GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI  

01 Şubat 2019 Cuma 14:08
Mecliste Komite Çalışmaları…

“ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ YASA TASARISI” GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI  

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısının” madde madde görüşmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, gündeminde bulunan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısının” madde madde görüşmesini tamamladı. Komite ilgili gündem maddesinin son oylamasını ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Komite toplantısına, komite üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

(EMR/ÖK)

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