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Mecliste Güncel Konuşmalarda Ağırlıkla Yangın Konusu Tartışıldı

MECLİS GENEL KURULU DEVAM EDİYOR-3

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:49
Mecliste Güncel Konuşmalarda Ağırlıkla Yangın Konusu Tartışıldı
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MECLİS GENEL KURULU DEVAM EDİYOR-3

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün Beşparmak yangınından sonra en büyük yangın felaketi yaşandığını ve çok üzgün olduklarını kaydetti.

Dün birçok yerde yangın çıktığını ve halka yangın çıkmaması konusunda yeterli eğitim verilip verilmediğini soran Özyiğit, insanların en iyi şekilde eğitilmesi ve sürekli halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yangının çıkmasında sabotaj iddialarının olduğunu duyduklarını ve eğer olması halinde de bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, dün Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yangın helikopterlerinin gelmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Helikopterin teknik bir konu olduğunu ama yangınlar sayesinde acizliğin sadece helikopterlere mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Orman Dairesinde tam teçhizat olduğunu fakat bunları kullanacak nitelikli kişiler işe alınıp alınmadığını sordu.

İngiliz döneminde kalan fasıl 60 ceza yasasının hale daha güncellenmemesinden dolayı komik cezalar kesildiğini kaydeden Arıklı, bu yasanın güncellenmesi gerektiğini ve dairenin teşkilat yasasının da derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ağaç dikimi konusuna da değinin Arıklı, orman zenginliğinin artırılması için bazı etkinliklerin de sürekli düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yangınla mücadelede yangın sündürme araçlarının ve itfaiyenin elindeki araçların da yeterli olmadığını söyleyen Arıklı, yol kenarlarının temizlenmesi için, ilgili kurumların gerekli tedbirlerin alınması için yeterli çalışanının da olup olmadığının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, Bayram namazlarının eda edilmesi konusunda da hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

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ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, dün yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yangın söndürmede çalışan personelin önemine dikkat çeken Ataoğlu, ilgili dairelerde özellikle dozer ve ilgili araçların kullanımı için alınan uzman kişilerin şu anda nerede görev yaptıklarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar,  yangın felaketinin şu anda araştırılması ve helikopter temini da dahil tüm çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Türkiye’deki bir helikopterin burada konuşlanabileceğini veya nasıl tedbirler alınacağı konusunda bu sürecin ortak konsensüsle yönetileceğini dile getiren Tatar, ülkeyi korumanın da herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Aldığı bilgi doğrultusunda, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve o bölgenin soğutma işleminin başladığını dile getiren Tatar, çalışan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Dün yangını gözlemlediklerini ve yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, piknik alanlarında bırakılan çöp ve benzeri olayların da yangına sebebiyet verebileceğini söyledi ve bunların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni ekimlerle ormanların geliştirilmesi gerektiğini de söyleyen Tatar, parti olarak da yeni orman arazilerini geliştirmek için ekim faaliyetleri yaptıklarını dile getirerek, bu faaliyetlerin daha da önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji politikasının bir aşamaya geldiğini daha da geliştirileceğini dile getiren Tatar, KKTC’de çevre duyarlılığının kültür ile alakalı ve sahip çıkma ile alakalı olduğunu,bu konuları gündemde tutarak ülkeye sahip çıkmayı aşılamak gerektiğini ve caydırıcı cezaların düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dün yanan ortamda ne gerekirse yapıldığını söyleyen Tatar, Güney ve Türkiye’den helikopter gelmesi konusunda birlikte karar alınmasının da yerinde olduğunu belirtti.   

(HUR/ÖK)  EK VERİLECEK

Haber: Hurşide Baybora

 

 

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