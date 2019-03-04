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Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu

Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu

04 Mart 2019 Pazartesi 11:39
Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI 

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk sözü alan Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na jeneratör alımıyla ilgili ODTÜ raporu hakkında konuştu.

Ersin Tatar, 300 milyon TL borcu olan bir kurumun bir 300 milyon TL daha borçlandırılmasına kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Merkezi İhale Komisyonu’nun konuyu ODTÜye havale ettiğini ve bir rapor hazırlattığını belirten Tatar, rapordan alıntılar yaparak, ilgiliklerin bunları dikkate almasını istedi.

Tatar, konuyla ilgili ihale sürecini de eleştirerek, uluslararası olmayacak denilen ihalenin uluslararasına açıldığını kaydederek, ülkede yasalar olduğunu ve zaten borcu olan bir kurumun yeniden borçlandırılamayacağını söyledi.

Bu ihalenin yeniden düşünülmesi gerektiğini kaydeden Tatar, Güney Kıbrıs ile işbirliği içinde elektrik konusunda girişimler yapıldığını anımsatarak “Bu gün için ihaleye çıkılacak 4 jeneratöre ihtiyaç yok” dedi.

Tatar, hükümetin de bu konuda işbirliği olmadığını, hatta CTP içinde bile fikir birliği olmadığını savundu.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, muhalefetin 62 maddeyi kullanarak konuşma yapma istemesinin Salı günleri hükümetin genel kurul salonunda bulunmaması olduğunu belirtti. Kıb-Tek ile ilgili tartışmaya değinen Arıklı, bu konuyla ilgili bakana çok yüklenmek istemediğini çünkü kendisinden habersiz adımlar atıldığını kamuoyuyla bile paylaşacak olaylar yaşadığını söyledi.

Kıb-Tek’i “Cumhuriyet” olarak nitelendiren Arıklı, kendi başına buyruk tavır içinde olunduğunu savundu.

Arıklı, ODTÜ raporuna da değindiği konuşmasında Kıb-Tek yönetiminin aynı şartnameyle ihaleye çıkma ısrarında olduğunu söyledi ve bunu eleştirdi.

İhaleye çıkmaya ihtiyaç olmadığını savunan Arıklı, bu kadar borçlanmaya da gerek olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Arıklı, hükümetin Kıb-Tek konusunda atacağı adımlar konusunda hükümete destek vereceklerini kaydetti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, rakamlarla ilgili ilk bilgileri kendisinin verdiğini anımsatarak, bazı noktalarda yenilemelerin gerekli olduğunu yineledi.

Nami, adet ve sistem konusunda farklı görüşler olduğunu kaydederek, ihale sürecinde ODTÜ raporunu da dikkate alacak bir çalışma yapılacağını söyledi.

Özdil Nami, bu karara, ya da bakanlığa karşı herhangi bir ters düşme durumu olmadığını, bu hafta içerisinde teknik heyetleri bir araya getirerek sonuca ulaşma yolunda adım atacaklarını belirtti.

Borç komitesine de başvurduklarını ve önceden alınan borcun bir miktarı ödendiğinden komiteye başvurmanın gerekli olmadığı bilgisi aldığını kaydeden Nami, bu jeneratörlerin Türkiye ile yapılması planlanan enterkonnekte sisteme alternatif olarak düşünülmediğini ifade etti.

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Nami, sadece yönetim kurulu başkanı değişikliğini yeterli buldukları için başkasını değişmediklerini ve göreve yeni geldiklerinde kullandığı “ihaleye ihtiyaç yok” açıklamasının gelinen noktadaki ihtiyaçlar için geçerli olmadığını söyledi.

Nami, kabloyla elektrik 1-2 yıl içinde gelecek olsaydı o süreyi idare etmeye çalışacaklarını ancak henüz o noktaya gelemedikleri için ihale sürecine yeşil ışık yaktığını kaydederek, 2019’da zorlanacaklarını ama atlatacaklarına inanç belirtti. Nami, önümüzdeki dönemde yaşanma olasılığı olan sıkıntılar için Güney Kıbrıs ile yapılması öngörülen işbirliğine güvenip, bekleyemeyeceklerini kaydetti.

Bilimsel verilerle ilgili yapılan çeşitli çalışmalar hakkında bilgi veren Nami, önümüzdeki haftadan itibaren kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Nami, önceki dönemde ihalesiz alım için karar alındığını ancak yürütülmediğini, bu nedenle şu anki ihtiyaç için ihaleye çıkılması gerektiğine karar verdiklerini söyledi.


 

Son Güncelleme: 04.03.2019 15:07
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