Meclis’te söz gençlerdeydi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün anlamlı bir oturum vardı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında liseli gençler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekili koltuklarına oturdu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Başkanı Zorlu Töre, gençlere hitaben yaptığı açılış konuşmasında ileride onları bekleyen görevler olduğunu ve daima Atatürk’ün izinde yürümeyi kendilerine vazife edinmeleri gerektiğini söyledi.

Atatürk’ün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğine vurgu yapan Töre, “Türk Milleti bağımsız olmazsa olmaz! Kıbrıs Türk halkı mutlaka bağımsız yaşamalıdır devletten asla taviz veremeyiz” diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra sırasıyla söz aldı. İlk sözü alan İlayda Kaya, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la özdeşleşmiş olan “Benim İki Bayrağım Var” şiirini okudu.

Daha sonra bir öğrenci “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni okudu ardından, öğrenciler hep birlikte “Gençliğin Ataya Cevabını”nı ayakta okumaları ile Meclis özel oturumu tamamlandı.BRT