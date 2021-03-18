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Meclis’te salgın nedeniyle izin kullanamayan askerler konusu gündeme getirildi

18 Mart 2021 Perşembe 18:15
Meclis’te salgın nedeniyle izin kullanamayan askerler konusu gündeme getirildi
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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU DEVAM EDİYOR 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, salgın nedeniyle izin kullanamayan asker konusu gündeme getirildi.
TDP Milletvekili Zeki Çeler, konuyla ilgili güncel konuşmasında, izne çıkamayan asker ve ailelerinden gelen mesajları okudu.
Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, tüketici kredileri yasasının kazandırdıkları başlıklı konuşma yaptı.
GENÇ
Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, tüketici kredileri yasasının borç ilişkilerini düzenlemek amacıyla yapıldığını hatırlattı.
Yasayla yürürlüğe girmesi sağlanan uygulamaları anlatan Genç, yasa yürürlüğe girdikten itibaren 6 aylık sürede verilmesi gereken dilekçeler olduğunu kaydetti. Genç, farklı sebeplerle bilgilendirme yapılamadığı eleştirisinde bulundu.
Kooperatiflerin de bu yasaya tabi olması için uğraştıklarını ancak Anayasa’ya aykırı olduğu savunularak kabul edilmediğini söyleyen Genç, Kooperatif Şirketler Yasası’yla çeliştiğini ancak düzeltme konusunda herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.
Genç, içinde bulunulan süreçte pandemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, öncelikli adımın aşılama olduğunu söyledi.

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ÇELER
TDP Milletvekili Zeki Çeler de salgın nedeniyle izin kullanamayan asker ve ailelerinden gelen mektuplardan alıntı yaparak, uzun zamandır izne çıkamayan askerlerin sıkıntılarını dile getirdi.
Açılımlara başlanmasına rağmen askere izin verilmediğini kaydeden Çeler, başbakanın askerlerin izin kullanabileceği yönündeki açıklamasının ardından izne çıkamayan asker ve yakınlarından benzer şikayet mektupları almaya devam ettiğine işaret etti.
Çeler, geçmişte izin alamayan askerlerle ilgili yaşanan sorunları hatırlatarak, böyle devam ederse askere gidecek insan bulunamayacağını savundu.
Her ülkenin kendi yapısı ve askerlik sistemi olduğunu başka ülkelerle kıyaslamanın yersiz olduğunu ifade ederek, “Herkes restoran sokak gezerken niye bu çocuklar eve gidemesin” dedi.
ARIKLI
Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı da, pandeminin tüm kesimler gibi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı da etkilediğini söyleyerek, ülkelerin farklı askeri kurallar uyguladığını belirtti. Arıklı, yumuşatılan önlemlerin ardından vakaların artmasıyla daha sıkı tedbirler alınmak zorunda kalındığını söyledi.
Temasa geçtiği yetkililerden sırasıyla izinlerin kullandırıldığı ve kimsenin hakkının gasp edilmediği bilgisini aldığını kaydeden Arıklı, ileriki günlerde Başbakanın bu konuda daha detaylı bilgi alarak, kamuoyunu bilgilendirilebileceğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 19:32
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