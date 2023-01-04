Meclis’te Sağlık Bakanlığı Bütçesi konuşuluyor

Meclis’te bütçe görüşmeleri Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar ile devam ediyor.

CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Filiz Besim konuya ilişkin söz aldı.

-Hamzaoğulları

Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin ilk sözü olan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, sağlık açısından İskele Karpaz bölgesinin her zaman görmezden gelindiğinden yakınarak, eksikliklere değindi.

Hamzaoğulları, bölgede bir hastanenin ve güçlendirilmiş sağlık merkezlerinin olmadığını belirterek, söz konusu hastanenin yapılmasının yıllardır konuşulduğunu ancak hiçbir adım atılmadığını öne sürdü, bu bütçe içerisinde hastanenin temelinin bile atılmayacağını savundu.

Hamzaoğulları, bölgedeki sağlık personeli eksikliğinden dolayı halkın mağdur olduğunu öne sürdü ve destek çağrısında bulundu.

- Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, bu yıl sağlığa ayrılan bütçenin genel bütçenin yüzde 8,6’sı olduğuna işaret ederek, geçen seneki bütçenin yüzde 14,3 olduğunu hatırlattı.

Sağlıkta plan ve programın önemine dikkat çeken Besim, söz konusu bütçe rakamlarıyla, geçen yıl en büyük sıkıntının ilaç eksikliği olduğunu, bu yıl da ilaç sıkıntısının yaşanacağının aşikar olduğunu öne sürdü.

Söz konusu bütçeyle birçok alanda sıkıntı yaşanacağını söyleyen Besim, “Bu bütçeyle Sağlık Bakanının yerinde olmak istemezdim” dedi.

Sağlık hizmetlerinin hızla büyüyen nüfusa yetebilmesi konusunda sıkıntılar yaşanacağını söyleyen Besim, tüm yetkililerin nüfus çalışması yapmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Besim, sağlıkla ilgili politika yapılmasında verilerin çok önemli olduğunu kaydederek, veri toplamada İlaç Eczacılık’ta sınıfta kalındığını söyledi. Bunun yanında İstatistik Birimi’nin yeniden kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde artan yatırımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Besim, şu anda yapılması gerekeninin artan kapasiteyi planlama ve yönetme olduğunu belirtti.

Besim, Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesini yapılması ihtiyacı olduğunu vurgularak, Güzelyurt’un sağlık hizmetleri açısından çok eksik kaldığını, hastanenin ise atıl durumda olduğunu söyledi.

“KKTC’nin en büyük sorunu acil servistir” diyen Besim, 5 pratisyen hekimin yetişmeye çalıştığını, zaman zaman yeni mezun kişilerin hastalardan sorumlu tutulduğunu ifade etti.

Bütçede cihaz alımının yer almadığını söyleyen Besim, bir an önce Burhan Nalbantoğlu’na PET cihazı alınması çağrısında bulundu.

Besim, Acil Durum Hastanesi’nin zamanında çok gerekli olduğunu ancak bugün orasının farklı birimlere yer ayırmak için sürekli bir inşaat halinde olduğunu, aynı hatanın Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yapıldığını, keyfe göre yapılan yıkımlar, ekler nedeniyle hastanenin ömrünün azaldığını ifade etti.

Çocuk servisinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması adımını olumlu karşıladığını belirten Besim, buna rağmen Kadım Doğum servisinin buraya taşınmasını doğru bulmadığını, beraberinde ciddi sıkıntılar getirdiğini öne sürdü.

Besim, çocuk MRI’larının son zamanlarda sevk edildiğine dair duyum aldığını söyleyerek, Bakan’dan açıklama talebinde bulundu.

Girne Hastanesi’nin ihalesinin bitmesi ve çift uyruklu doktorların protokolünün tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Besim, çok ciddi bir şekilde büyüyen Girne için, bu hastanenin kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu. Besim, Girne’nin mevcut hastanesinde birçok cihazın eksik olmasını eleştirdi.

Mağusa Hastanesi’ne yeni bir bina ve anjiyo cihazı kazandırılması düşüncesinde olduğunu kaydeden Besim, Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili de sürekli çalışan cihazların olmadığını dile getirdi.

Besim, ruh hastalıklarının son zamanlardaki artışına işaret ederek, ruh sağlığı merkezlerinin önemine ve bu konuda ülkedeki eksikliklere değindi.

Devlet Laboratuvarı’nın 2016 yılında yanan binasının yeniden kullanıma ilişkin, geçmiş yıllarda ilgili projede çalışan bir mimarın mektubunu okuyan Besim, söz konusu mimarın bu konudaki endişelerini dile getirdi; bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlaç Ezcacılık Dairesi bünyesinde yaşananların bir kriz masası olarak ele alınması gerektiğini belirten Besim, bunun dünya genelinde bir sorun olduğunu ancak ülkede bu sorunun çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Besim, ihalelerin zamanında yapılmamasından dolayı, doğrudan alıma gidildiğini ve bunun giderleri artırdığını öne sürdü ve bu sene bunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki ilaç eksikliği nedeniyle ülkede birçok ilacın bulunmamaya başlandığını öne süren Besim, konunun çözülmesi ve gündeme doğru şekilde yansıtılması gerektiğini belirtti. İlaç takip sistemlerinin kurulmasının önemine dikkat çeken Besim, ülkede ilaç üretiminin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Besim, yerinden sağlık hizmeti alma ihtiyacı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesinden de bahsederek, bu noktada koruyucu hekimlik adına atılması gereken adımlardan söz etti.

Bütçede 260 milyon Türk lirasının sevklere ayrıldığını aktaran Besim, bu miktarın ödenmesiyle birlikte 22 yılının sonuna kadar olan sevk borçlarının bitip bitmeyeceğini sordu, sevklerin denetimden geçmesi talebinde bulundu.