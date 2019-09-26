banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101940
ALTIN
274.359
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9869
EURO
6.1937
Girne'de araçta fuhuş
GİRNE'DE ARAÇTA FUHUŞ
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

 

Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

 

26 Eylül 2019 Perşembe 18:40
Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

YAKLAŞIK 8 SAAT SÜREN KOMİTE TOPLANTISINDA, ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’te oluşturulan özel komite, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararı aldı.

Oybirliğiyle alınan Komite kararı, Meclis Genel Kurulu’na sunulacak ve Genel Kurul’da oylanacak.

Bugün sabah başlayarak yaklaşık 8 saat süren komite toplantısı, saat 18.00 sıralarında tamamlandı.

ÖZTÜRK

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde toplanan komitenin Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdiğini söyledi.

Dokunulmazlığın kaldırılması kararını verenin kendileri olmadığını, kendilerinin sadece rapora ilişkin kararı verdiğini ifade eden Öztürk, raporu Genel Kurul’a sevk ettiklerini, son kararın Genel Kurul’da verileceğini vurguladı.

Raporda, Özgürgün’ün suçlu bulunup bulunmadığı ibaresinin söz konusu olmadığını belirten Öztürk,  Hüseyin Özgürgün’ün suçlu olmadığını söylediğini, günün sonunda tamamen temize de çıkabileceğine işaret etti.

UBP olarak bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu söyleyen Öztürk, milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığının kalarak, dokunulmazlığın kaldırılması için Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bir girişim yapacaklarını söyledi.

Öztürk, Hüseyin Özgürgün’ün suçsuz olduğuna ve günün sonunda temize çıkacağına inanç belirtti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de,  komitenin 45 günlük çalışma süresini bugün tamamlayarak, ortaya koyduğu oy birliği kararını onayladığını kaydetti.

Komitenin görevinin “İstinadın ciddiliği” ve “Başsavcılıktan gelen istemin siyasal nedenlere dayanıp dayanmadığını tespit etmek” olduğunu ifade eden Özdenefe, bu tespitleri yapan komitenin Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kanaatine vardığını söyledi.

banner317
Komite bu kararı verdikten sonra, kararı Genel Kurul’un onaylayacağını, eğer Genel Kurul’da onaylanırsa sürecin o çerçevede başlayabileceğini anlatan Özdenefe, nihai bağlayıcı kararın Genel Kurul’un olduğunu vurguladı.

Özdenefe, İç Tüzüğün kendilerine verdiği yetki çerçevesinde, bu aşamada dokunulmazlığın kaldırılmasının uygun olduğuna oy birliğine vardıklarını sözlerine ekledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, 45 gün süren bir maratonun bugün tamamlandığına işaret ederek, iki yazdır iki dokunulmazlık komitesinde bulunduğunu, bu dokunulmazlık konusu Anayasal olarak Meclis’e havale  edildiği için, bu şekilde bir uygulama olduğunu anlattı. 

Dokunulmazlık konusunda yaşanan bir çok sıkıntı bulunduğuna değinen Manavoğlu, kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortadan kaldırılmasını uygun bulduklarını söyledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de,  toplantının çok uzun sürdüğünü, çünkü konun çok hassas olduğunu belirtti.

Kararı verirken dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu, detaylı bir çalışma ve 8 toplantı yaptıklarını anlatan Şahiner, ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, siyasetin dokunulmazlıklarla ilgili bu kadar mesai harcayacak lüksü olmadığını kaydetti.

Hükümet ortaklarının bir Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini değerlendireceklerini ifade eden Şahiner, daha yapıcı işlerle uğraşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

GENÇ

HP Milletvekili Mesut Genç de, 45 günlük uzun bir süre bu konuda çalıştıklarını ifade ederek, komitede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, ancak konun çok hassas olması nedeniyle çok ciddi davrandıklarını, toplantının uzun sürmesinin nedenin de bu olduğunu söyledi.

Adı geçen milletvekilinin hangi partiden olduğunun bir önemi olmadığını ifade eden Genç, istinadın ciddiliği, siyasi amaçlara dayanıp dayanmadığı konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Genç, kararın sadece komitede alındığını, ilgili vekilin dokunulmazlığının devam ettiğini, bunun Genel Kurul aşamasında netleşeceğini sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün başkanlık ettiği komite toplantısı,  CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi Milletvekilleri Mesut Genç ile Gülşah Sanver Manavoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Son Güncelleme: 26.09.2019 21:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyathane 7 ay sonra tekrar hizmetde
Ameliyathane 7 ay sonra tekrar hizmetde
Akıncı: Anastasiadis'in BM'deki konuşmasında düzeltilmesi gereken hususlar var
Akıncı: Anastasiadis'in BM'deki konuşmasında düzeltilmesi gereken hususlar var
Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komite toplantısı devam ediyor
Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komite toplantısı devam ediyor
Başbakan Tatar deprem dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Başbakan Tatar deprem dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Xxıı. Türksoy Opera Günleri Etkinliğinin Kktc Konseri Dün Akşam Gerçekleştirildi
Xxıı. Türksoy Opera Günleri Etkinliğinin Kktc Konseri Dün Akşam Gerçekleştirildi
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim