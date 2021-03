Mecliste Komite Başkan ve Başkan Vekillikleri yeniden düzenlendi

MECLİSTE KOMİTE BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLİKLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra “1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi”ne 3 aylık ek süre verilmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Konuyla ilgili söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaşanan yangınlara işaret ederek, ilgili araştırma önergesini kendilerinin sunduğunu belirtti. Meselenin KTHY araştırma komitesine benzememesini istediklerini söyleyen Özyiğit, komitenin neden bir yılda 2 kez toplandığını sordu.

Süratle bu çalışmaların yapılması ve birinin suçu varsa konunun yargı yolu dahil gereken çalışmaların yapılmasını istediklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, iki kez toplandıklarını, komitenin davetli katılımıyla yapıldığını ve en öncelikli davetli Orman Dairesi Müdürünün toplantıya katılmadığını söyledi.

Meclis komitelerinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Şahali, araştırma komitelerinin ciddiye alınmasının birinci koşulunun devletin ilgili birimlerinin bu komite çalışmalarına katkı sağlaması olduğunu dile getirdi.

Etkin bir sonuç alınması için ilgili makamların senkronize ve ciddi bir çalışmayla komiteye yardımcı olması gerektiğini belirten Şahali, bu ek sürede gerekli katımın sağlanması temennisini ifade etti.

Daha sonra tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından okutulup bilgiye sunulacaklar bölümüne geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin başkanlığına UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, başkan vekilliğine CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin seçimine ilişkin tezkere, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin başkanlığına UBP Milletvekili Hasan Taçoy, başkan vekilliğine CTP milletvekili Özdil Nami’nin seçimine ilişkin tezkere ve Ulusal Birlik Partisi Grup Başkanlığının Grup Başkan Vekilliğine Sunat Atun’un görevlendirilmesine ilişkin tezkere okunarak bilgiye getirildi.

Daha sonra 62. madde tahtında konuşmalar yapıldı.

“Ülkenin halleri” başlıklı konuşma yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, zor günlerden geçildiğini, bu zor günlerde her türlü zorluğa rağmen özveriyle görev yapmaya çalışan basın mensuplarına yönelik saldırılar yapıldığını ifade ederek, Nur Nadir ve Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı kınadığını söyledi.

Özyiğit, olaylarla ilgili bu akşamki yürüyüşe katılacaklarını da belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir sürece girildiğini kaydeden Özyiğit, Lute’un ziyareti çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Brexit sonrası İngiltere’nin daha önce olmadığı kadar devreye girdiğini ifade eden Özyiğit tüm tarafların bu konuda çalışmalar yürüttüğünü anlattı. “Biz ise sadece izliyoruz” diyen Özyiğit, “biz ne yapıyoruz?” diye sordu.

Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine gel bilgi vereyim dediğini söyleyen Özyiğit, “neden sadece bize?” diye sordu, tüm partilere bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan açılma konuşulurken diğer yandan test sayısının artırılması gerekirken düşürüldüğünü söyleyen Özyiğit, aşılama konusunda da sorunlar olduğunu söyledi.

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Özyiğit, vaka sayısının arttığını, bir an önce açılalım diyen sektör temsilcileri olduğunu ancak böyle giderse izinle bile sokağa çıkakta zorlanılacağını kaydetti.

Özyiğit, test sayılarının artması ve hızla aşılamanın tamamlanması temennisini dile getirdi.

Öğrencilerden karantina ücreti alınmamasına katıldığını anlatan Özyiğit, niye üniversitelerin de bu giderlere ortak edilmediğini sordu.

Bazı otellerin karantina oteli olması konusunda rüşvet iddiaları olduğunu ifade eden Özyiğit bunun mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit otellerin günlük ücret taleplerine işaret etti, eğer karantina oteli olmasalar bu ücretleri alıp alamayacaklarını sordu.

Ekonomik örgütlerin Ankara ziyaretiyle hükümetin yok sayıldığını daha önce de söylediğini anımsatan Özyiğit, “anlaşılan oraya herkes kendi sıkıntısını anlatmak ve çözüm önerisi üretmek için gitti” dedi.

Vatandaşın geçim sıkıntısına işaret eden Özyiğit, “evine et alamayan insanlar var bu ülkede” dedi bu konunun hep birlikte konuşulması gerektiğini anlattı.

Taşımacıların “battık ama bizimle ilgilenen yok” dediğini dile getiren Özyiğit, tüm kesimlerle bir toplantı yapılması gerektiğini belirtti.

“74 öncesi iş ve güç birliğini, dayanışmayı özledik” diyen Özyiğit, “bu toplum bunu kaybetti yeniden birbirimize sıkı sıkıya sarılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Aşılama olmadan okulları açmam dendiğini söyleyen Özyiğit, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı programına dahil edilip edilmediğini sordu. Özyiğit yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını anlattı, hiç olmazsa 5-8-12’nci sınıfların yüz yüze eğitime alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in konuşmasına teşekkür etti ancak yangının üzerine körükle gittiğini söyledi.

Geçen hafta bir televizyon kanalına bağlanan El-Sen Genel Başkanının “abartılı ve abuk sabuk” ifadelerle adeta kendisine “kin kustuğunu” söyleyen Arıklı, daha yapılmamış bir ihale hakkında kendisine “şahsi saldırılar” yapıldığını kaydetti.

Kendini savunmak için bağlandığı programda sunucu Muazzez Gazihan’ı rencide ettiğini, bunu fark ederek özür dilediğini ve kendisine çiçek gönderdiğini söyleyen Arıklı, sosyal medyadan da özür mesajı yayınladığını kaydetti, Muazzez Gazihan’ın “kızı gibi” olduğunu belirtti.

“Buna rağmen konuyu abartarak yürüyüşlerle protesto etmenin manidar olduğunu” dile getiren Arıklı, “bunun nedeninin Kıb-Tek’te yıllardır süren vurgunla ilgili nihayet soruşturma yapılmaya başlanması olduğunu” söyledi.

“Kıb-Tek’te yıllarca nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanan ihalelerle ilgili söz söylemeyen El-Sen’in şu anda böyle yapmasının nedeninin açık olduğunu” dile getiren Arıklı, “ortada bir şebeke var” dedi.

Basın-Sen’in de El-Sen’e destek vermek için böyle bir yürüyüş yaptığını kaydeden Arıklı, yaptığı hata nedeniyle zaten özür dilediğini, bundan da asla gocunmadığını kaydetti.

Burada yapılması gerekenin Kıb-Tek’e sahip çıkmak, elbirliğiyle Kıb-Tek’teki usulsüzlüğün üzerine gitmek olduğunu söyleyen Arıklı, ilgili raporun açıklanmasıyla konunun açıklığa kavuşacağını belirtti.

Arıklı, 2-3 şirketin Kıb-Tek’in kanını emdiğini, birilerinin buna dur demek istediğinde de bu olayların yaşandığını anlattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yerinden söz alarak, bugün Mali Polis’in Kıb-Tek’te yaptığı incelemenin kendisinin bakanlık döneminde yaptığı bir başvuru sonucu gerçekleştirildiğini anımsattı ve Arıklı’dan polis süreçlerinin takipçisi olmasını istedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, El-Sen’in iddialarından rahatsız olunduysa hukuk yoluna gidilebileceğini, basın mensuplarına bu tavırla yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, yeni şartnamedeki sıkıntılar hakkında geçen hafta yaptığı konuşmaya işaret etti, bu konuda bilgi istedi.

Arıklı da Şahiner’in konuşması sonrası şartnamenin düzeltilmesi hakkında gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Et fiyatları konusunda yapılan eleştirilerin doğru olduğunu anlatan Arıklı, bir kişinin Güney’de şirket kurduğunu ve yurt dışından et getirerek ülkeye kaçak et soktuğunu belirtti.

Aynı şirket yetkililerinin piyasa fiyatını artırmak için canlı hayvan fiyatlarını yükselttiğini de anlatan Arıklı, kaçak etten milyonlarca lira para kazandığını söyledi.

Bunun, Tarım Bakanlığı ile birlikte çözülmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, hem yasal düzenleme hem de belki ülkeye canlı hayvan getirilmesinin gündeme gelmesiyle bu konunun çözülmeye çalışılabileceğini anlattı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, canlı hayvan ithalatının hem hastalık denetimi hem de hellim üretimi açısından çok hassas bir konu olduğunu belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “ben de hepiniz kadar bu ülkeyi seven biriyim” dedi.

Karantina süreçleri konusunda Otelciler Birliğiyle görüşüldüğünü ve ücret olarak 265 TL’lik standart bir rakam ortaya çıktığını anlatan Amcaoğlu, amacın karantinadaki kişilerin insani şartlarda misafir edilmesi olduğunu dile getirdi.

Temaslılar için açılan tesislerin ise sistemin çökmemesi açısından önemli bir görev yürüttüğünü kaydeden Amcaoğlu, Özyiğit’in “yapılan işlere kara çalmak için uğraştığını” söyledi.

Amacaoğlu, bu konuda araştırma yapılması için Sayıştaylığa başvuru yapılabileceğini söyledi, “eğer bildiğiniz bir şey varsa bunu yetkili makamlarla paylaşın” dedi.

Aşılamanın öğretmenlerle başlaması konusunda talepte bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, eğitimin devamı sürekliliği ve kalitesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Amcaoğlu 5-8-12’nci sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, 15 yıllık işletmelerin kapandığına da işaret ederek, 21 yıldır teşvik verilen yükseköğretim ve turizm ayağa kaldırılamazsa sadece bu sektörlerde çalışanların değil tüm ülkenin büyük sıkıntılar yaşayacağını anlattı.

Bunun üzerine bazı vekiller, bu tespitleri hayata geçirmenin Amcaoğlu ve hükümetin görevi olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, karantina ücretleri için özel üniversiteler ve özel yurtlarla bir görüşme yapılıp yapılmadığını sordu, karantina otelleri konusundaki iddiaların kendi ürettiği iddiaları olmadığını söyledi.

Turizm ve yükseköğretimin teşvik edildiğini tekrarlayan Amcaoğlu, öğrencilerin adaya gelmesinin çok önemli olduğunu, bunun elbette devlet tarafından düzenleneceğini kaydetti;bunun hiçbir özel üniversitenin insafına bırakılamayacağını dile getirdi.

Amcaoğlu, devletin yükseköğretim öğrencilerini kendi evlatları gibi gözetmek zorunda olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de eğitimin ve aşılanmanın planlanmasıyla ilgili hangi durumda olunduğunu sordu.

Amcaoğlu da aşılanmalar konusunda bir envanter çalışması yapıldığını, aşı talebinin buna göre yapılacağını söyledi, yaklaşık 8 bin 468 kişinin aşılanması halinde yüz yüze eğitime geçilebileceğini ve bunu ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını anlattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin aşılamanın tamamlanmasını beklemeden hızlı testle yüz yüze eğitimi koordineli şekilde başlattığını anımsattı ve buna benzer bir planları olup olmadığını sordu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin salgının başlarında, okulların kapanması gerekmez dedikten sonra kapanması gerekir dediğini söyleyen Amcaoğlu, aç-kapa bir düzene girmek istemediklerini kaydetti.

Amcaoğlu, online eğitimin bir tamam şekilde yapılabilmesi için ciddi şekilde çalıştıklarını anlattı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, yeni kurulacağı açıklanan üniversitenin hangi ihtiyacı karşılayacağını sordu.

Bakan Amcaoğlu, yeni verilen bir üniversite izni olmadığını söyledi. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüsü için bir anlaşma yaptığını kaydeden Amcaoğlu, konunun zaten Meclis’in gündemine geleceğini anlattı.