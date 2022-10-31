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Mecliste Kıb-tek Ve Akaryakıt Tartışması

Mecliste Kıb-tek Ve Akaryakıt Tartışması

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:30
Mecliste Kıb-tek Ve Akaryakıt Tartışması

Meclis Gene Kurulu toplandı - 3

Üstel: "Akaryakıt konusunda Perşembe günü TPIC ile protokol imzalanacak"

Ehürman: "TPIC bir şirkettir, o nedenle alım devletten devlete olmayacak. İhalesiz akaryakıt alınacak” 

Lefkoşa, 31 Ekim 22 (TAK) Başbakan Ünal Üstel, akaryakıt konusunda Perşembe günü Türkiye Petrolleri Uluslararası Anonim Şirketi (TPIC) ile protokol imzalanacağını açıkladı.

Üstel, “Bundan sonra yakıtla ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yakıtımızı Türkiye’den ilgili şirket getirecek. Biz nakliye hiçbir para vermeyeceğiz. TPIC ile perşembe günü protokol yapıyoruz. Taşımacılığı tamamen Türkiye karşılıyor. Bir tek yakıt için borsa fiyatı ne ise borsa fiyatını ödeyeceğiz” dedi.

Genel Kurulda, KIB-TEK ve akaryakıt konuşuldu.

-Erhürman

Genel Kurulda söz alan Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasına, hükümete “elektrikte yeni bulunan formül nedir? Temel gıda maddelerinin ucuzlatılması için bir fikir var mı?” sorularını yönelterek başladı.

-Şan

Bunun üzerine söz alan Maliye Bakanı Alişan Şan, akaryakıt ve navlun konusundaki çalışmalarda sona gelindiğini, Başbakanın bu çalışmanın tamamlanmasıyla gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

Şan, temel ihtiyaç ürünlerinin ucuzlatılması için KDV ve fon indirimleri üzerinde çalıştıklarını, yakın zamanda bunu kamuoyuyla kendisinin paylaşacağını belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Erhürman’ı yanıtladığı konuşmasında akaryakıtla ilgili açıklama yaptı. Üstel, “Bundan sonra yakıtla ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yakıtımızı Türkiye’den ilgili şirket getirecek. Biz nakliye hiçbir para vermeyeceğiz. TPIC ile protokol yapıyoruz Perşembe günü. Taşımacılığı tamamen Türkiye karşılıyor. Bir tek yakıt için borsa fiyatı ne ise borsa fiyatını ödeyeceğiz” dedi.

Üstel, elektrikte yaşanan gelişmelerin basınla da paylaşılacağını kaydetti.

Getirilecek akaryakıtın kükürt oranının yüzde 1 olacağını da belirten Başbakan,  filtre takıldıktan sonra yüzde 3 kükürt oranına sahip akaryakıt alımının gündeme geleceğini söyledi.

-Erhürman

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete elektrik ve akaryakıt konusunda eleştirilerde bulundu.

Erhürman, “Bu konu bu kadar ciddiyetsiz şekilde ele alınmaz. Aylardır Kıb-Tek’ten başka bir şey konuşamıyoruz. Yepyeni sürpriz yumurta, yepyeni bir formül…. TPIC bir şirkettir, o nedenle alım devletten devlete olmayacak. İhalesiz akaryakıt alınacak” dedi.

Erhürman, filtre konusunda hangi uzmanla konuşulduğunu da sorarak, geçmişte bu konuda yapılan çalışmalara işaret etti.

Maliye Bakanı Şan’ın açıklamasına işaret eden Erhürman, “İnsanlar ‘grak grak’ eder, siz durmadan reform açıklaması yaparsınız” ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıklamalarında tutarlılık ve samimiyet olmadığını söyleyen Erhürman, hayat pahalılığı konuşunda bir çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Erhürman, Maliye Bakanı Şan’ ve Özdemir Berova’nın açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak” bir adım attığını belirtti.

Arıklı, “Bu adımla muhalefetin elindeki en büyük argümanı da alıyoruz. Bundan sonra ne konuşacaklar merak ediyorum. Göreceksiniz, Kıb-Tek’i bu hükümet kurtaracak. Navlunu ve ihaleyi tarihe gömeceğiz…” dedi.

Arıklı, filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti, Arıklı, “Bildiğiniz başka bir formül varsa söyleyin…”ifadelerine yer verdi.  

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak Arıklı’nın sözlerine işaret etti, “Kıb-Tek’i bu hükümetten kurtarmak gerek, Kıb-Tek sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Bu hükümet döneminde 30-32 dolarlık akaryakıtın tonunun 150 dolara alındığını söyleyen Erhürman, Meclisin bu konuda bilgilendirilmesini istedi.

Hükümetin ciddiyetten yoksun bir yaklaşımı olduğunu savunan Erhürman, “Her şeyi yüzünüze gözünüze benzeyecek, sonra size bırakın biz yaparız diyecekler….Bununla övünüyorsunuz. Bu zihniyetle her gün daha kötüye gidiyoruz. Kimsenin size güvenmediği belli” dedi.

Genel kurul daha sonra Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı.

(RÇ/FEZ)   Ek verilecek

Haber: Rahme Çiftçioğlu

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Son Güncelleme: 31.10.2022 12:37
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