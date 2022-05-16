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Meclis’te hükümet programı örüşmelerine muhalefet katılmadı, söz alan olmadı

CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANTISI TAMAMLANDI… GÜVEN OYLAMASI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:45
Meclis’te hükümet programı örüşmelerine muhalefet katılmadı, söz alan olmadı

Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşülmesi amacıyla toplanan ancak muhalefetin katılmadığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda programla ilgili söz alan olmadı.

Hükümet programı üzerine hiçbir milletvekilinin söz almaması üzerine görüşmeler tamamlandı ve hükümet programı görüşülmeden genel kurul toplantısı bitti. Programla ilgili güven oylaması, 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

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Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurul toplantısına, ana muhalefet partisi CTP ile muhalefet partisi HP’den milletvekilleri katılmadı.

Töre, hükümet programı üzerine söz isteyen milletvekili olmadığından görüşmelerin tamamlandığını söyledi ve oturumu kapattı.

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Son Güncelleme: 16.05.2022 13:13
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