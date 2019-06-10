Mecliste, Güney Kıbrıs’ın Fatih gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimi de konuşuldu

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimi, Kıbrıs konusu ve ekonomi konuşuldu.

Genel Kurul bugünkü birleşimini tamamladı. Bir sonraki birleşim denetim gündemiyle yarın yapılacak.

ARIKLI: “KKTC OLARAK ADIM ATMALIYIZ. BU ADIMI CUMHURBAŞKANI ATMALI”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. Madde tahtında söz aldı. Arıklı, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimine işaret ederek, “Ne olacak deyip geçiştirmek doğru değil. KKTC olarak adım atmalıyız. Bu adımı Cumhurbaşkanı atmalı” dedi.

Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı ciddi bir açıklama yapmadı. Bayram mesajında Türkiye’ye ve hükümete ‘AB çatısı altında iki devletli çözüm ilkesine şiddetle karşı çıktığı, görevde olduğu sürece de buna karşı çıkacağı mesajını verdi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti ve Meclisi yok sayamayacağını belirten Arıklı, “Yetki Meclis’te, Meclis’in içinden çıkan hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanı’na bir daha hatırlatıyorum. 2003’teki olayı yeniden yaşamak istemiyoruz. İki devletli çözümün tartışılmasına şans verilmeli. Bu şansı peşinen berhava etmek, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bunun manipülasyon aracı olarak kullanmak doğru değil” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “RUM TARAFININ GERGİNLİĞE ÇANAK TUTAN BU YAKLAŞIMINI DOĞRU BULMUYORUZ. BU TAVIR DAHA DA İLERİYE TAŞINIRSA TEDBİR ALINACAK…”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimine işaret ederek, “Rum tarafının gerginliğe çanak tutan bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Tartışmalı bölgelerde tarafların iddiası olur, bunun barışçı yöntemlerle çözülmesi gerekir. Bu konu, daha da ileriye taşınırsa tedbir alınacak. Yakından takip ediyoruz. Türkiye ile de istişare içindeyiz” dedi.

Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur, biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara karşı bir tavrımız olmadı” şeklinde konuştu.

DENKTAŞ: “MECLİS OLARAK SES ÇIKARMALIYIZ. AMA ESAS SES ÇIKARMASI GEREKEN TÜRKİYE”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da Genel Kurulda söz aldı.

Denktaş, “Meclis karar verir, Cumhurbaşkanını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur. Orayı da halk seçer, burayı da halk seçer. Bu tartışmanın uzamaması için söz aldım” dedi.

Güney’deki kararla ilgili Meclis olarak ses çıkarılması gerektiğini kaydeden Denktaş, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımları atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. 2003’te hidrokarbon konusunu gündeme getirdiğimizde yalanlanmıştık. O gün söylediklerimin doğruluğu ortaya çıktı. Biz de tavır koyalım, söz söyleyelim ama esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir. 16 sene geçti. Hukuki, diplomatik ve siyasi adım var mı? Buna bakılması lazım. Türkiye’nin de bakması lazım. Bizim cumhurbaşkanının, hele de birçok konuda köşeye çektirilmiş, ‘sizin bu konuda yetkiniz yok, siz fazla konuşmayın’ diye bir algı yaratılmış durumu varsa, uluslararası arenada söyleyeceklerimizin, atacağımız adımların pek faydası olmaz. Bizim kendimizi uluslararası alanda daha kabul edilebilir noktaya taşıma durumuz vardır ancak o zaman söylenecek şey karşı tarafı etkileyecek.”

Denktaş’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Uluçay, bir önceki hükümet döneminde hazırlanan Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereyi oylamaya sundu. İvedilik tezkeresi onaylandı. Oylamaya geçilmeden önce konuşmalar oldu.

ÖZYİĞİT: “ TASARININ İVEDİLİĞİNİN ALINMASI ÖNEMLİ”

Tasarı üzerine söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasa tasarısının kendileri dönemlerinde hazırlandığını anımsatarak, “Öğretmen kadroların dağıtılmasında ve diğer konularında bazı aksaklıklar var. Tasarının ivediliğinin alınması, yasallaşması ve sorunların çözülmesi önemli” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “TASARI BİR İHTİYAÇ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bir önceki hükümet döneminden kalan yasa tasarısının ivediliğini istedik. Meclis kapanır, tasarı yasallaşmazsa eylüle kadar münhal ilan edilemeyecek, okullar kaosla açılacak. Tasarısı bir ihtiyaç” şeklinde konuştu.

KREDİ KARTIYLA İLGİLİ YASA TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ, ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME VE OYLAMA HAFTAYA

Genel kurulda daha sonra Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı görüşüldü. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros tasarıya ilişkin raporu okudu.

ÖZYİĞİT: “ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK”



Tasarı üzerine söz alan Cemal Özyiğit, bu tasarıyı desteklediklerini kaydederek, “Döviz karşısında maaşların erdiği bir gerçek. Dar ve sabit gerili vatandaşların alışverişini daha cazip kılmak için bu tasarı hazırlandı. Alışveriş konusunda yasakçı zihniyetle bir yere varılamaz” dedi..Özyiğit, “Sadece teşviklerle kendi insanımızın kendi ülkemizde alışveriş yapması sağlanabilir. Tasarının bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Ülke için önemli bir kazanım olacak” şeklinde konuştu.

DENKTAŞ: “BANKALARIN KREDİ KARTI KOMİSYON ORANLARI SIKINTI YARATIYOR…GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu yasa tasarısı, kayıt dışılığı kayıt altına alma, katma değer vergisi ödeme alışkanlığı için önemli bir adım” dedi.

Denktaş, “Bankaların kredi kartı komisyon oranları piyasada sıkıntı yaratıyor. Bu gözden geçirilmeli. Kayıt dışılığı önlemek için yasalar geçiriyoruz ama yeni uygulamalarla yeni kayıplar ortaya çıkıyor” dedi.

ARIKLI: “KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞİ TEŞVİK İŞ DEĞİL…BUNU YİNE VATANDAŞ ÖDEYECEK”

YDP Genel Başkanı Arıklı, tasarıyı yetersiz bulduklarını söyledi..Arıklı, “Kredi kartıyla alışverişi teşvik iş değil. Vatandaş sanki bunu kendi ödemeyecekmiş gibi alışveriş yapıyor ve açığa düşüyor. İsrafı önlemek için kamu spotu hazırlamak ve vatandaşı teşvik etmek önemli” dedi.Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti..Erhan Arıklı, Genel Kurul’un başında Akıncı ile ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na kendi söylediklerini hatırlatıyorum. Görüşmeciyi atama yetkisinin Mecliste olduğunu kendi söyledi. Bunu hatırlatıyorum ve diyorum ki Meclisin ve hükümetin görüşlerine saygılı olun” şeklinde konuştu.

DENKTAŞ: “DENKTAŞ HARİÇ HİÇBİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞLERİM UYMADI AMA CUMHURBAŞKANI BENİM DEVLETİMİN BAŞKANIDIR”

Yeniden söz alan Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusundaki görüşmeleri yürütür” vurgusunda bulundu. Serdar Denktaş, “Denktaş hariç hiçbir cumhurbaşkanı ile görüşlerim uymadı ama Cumhurbaşkanı benim devletimin başkanıdır. Bu makam hepimiz göz bebeği olmalı, saygılı davranmak durumdayız” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT: “AB İÇİNDE İKİ DEVLET HAYAL ÜRÜNDÜR”

Yeniden söz alan Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı yetkiyi halktan alır. Bir yıl sonra seçim var. Halk ‘bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse’, yetkiyi ona göre verecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca AB içinde iki devlet hayal üründür” dedi.Özyiğit, hidrokarbon konusunun önemli olduğunu, “Bu konuda dikkatli adım atılmazsa kendimizi çatışma zemini içinde bulabiliriz” dedi.

Kıbrıs konusundaki sürece de işaret ederek, “Denktaş’ın rahatsızlığı nedeniyle 10 Aralık Kopenhag Zirvesi'ne o dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gönderildi ve bu topluma tarihi şeyler kaybettirildi” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “BİR MEMLEKETİN KADERİNİ BİR KİŞİ DEĞİŞTİRMEZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Geriye dönüp dönüp politikaların tekrar tekrar konuşulması birçoğunun eksik ve yanlış bilgiyle konuşulması sürekli düzeltme yapma ihtiyacını doğuruyor. Tahsin Ertuğruloğlu bu konuda gereken açıklamaları yaptı. 100 kez bunlar anlatıldı. Bir memleketin kaderini bir kişi değiştirmez…” dedi.

TOROS: “KAYIT DIŞILIĞA KARŞI MÜCADELE HÜKÜMETİN MALİ POLİTİKASI OLMALI”

CTP milletvekili Fikri Toros, başkanı olduğu komitede görüşülen ve Meclise sevk edilen Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı üzerine söz aldı. Toros, “Kayıt dışılığa karşı mücadele hükümetin mali politikası olmalı. Yüzde 60 oranında bir kayıt dışılık var. Bu yasayı sadece geçirmekle kalmamalı, uygulamalıyız” dedi.

Toros, “Kıbrıslı Türklerin güneyden, Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışverişi yapması, rekabet ortamı olması, bir takım ürünlerde avantaj olması normaldir. Karşılıklı alışverişlerin bu bölünmüşlüğün getirdiği mağduriyeti mümkün olan seviyede telafi etmesi mümkündür. Benim karşı olduğum bunun kontrol dışı olmasıdır. Gıdada, sağlığı tehdit eden bir duruma gelindiğini biliyorum. Buna karşı tedbir alınmalı” şeklinde konuştu.

AMCAOĞLU: “BU YASA VERGİ İADE YASASI DEĞİL”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümetin, ekonomik ve mali disipline önem verdiğini kaydetti.Amcaoğlu, “Komitede ‘evet’ dediğimiz yasa tasarısı konusunda gereğini yerine getireceğiz. ‘Evet’ oyu vereceğiz. Ancak maliyede yıllarca çalışmış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yasa vergi iade yasası değil” dedi.“Bu gibi yasaların hayata geçirilmesi meclisin görevleri arasındadır” diyen Amcaoğlu, “Çok verimli bir yasama dönemi geçiren komitemizin hazırladığı bu yasa tasarısının ülkenin ekonomik ve iktisadi geleceğine katkı koyacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

TATAR: “DEVLETİN GELİRLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ OLACAK”

Başbakan Ersin Tatar da, Genel Kurulda söz alarak yasa tasarısı ile ilgili konuştu..Tatar, komitede görev alanlara teşekkür ederek, “Tasarı, ekonomin kayıt altına alınması için önemli bir adım” dedi.

Maliye Bakanı olduğu dönemde kredi kartı ile yapılan alışverişlerin Maliye Bakanlığı tarafından bilinmediğini tespit ettiklerini kaydeden Tatar, Bankalar Birliği ile görüşmelerine ve yaptıkları yasal düzenlemeye işaret ederek, “Şimdi bankalar, alışverişlerle ilgili bilgileri Maliye Bakanlığı’na iletiyor” dedi.Bu adımla katma değer vergisinde bir artış sağlandığını kaydeden Tatar, “Kredi kartlarıyla alıveriş arttı, ekonomi büyüdü. Bu kamu maliyesine ciddi katkı sağladı. Bu düzenleme ile ben inanıyorum ki, bir büyüme olacak. Devletin gelirlerinde önemli artış olacak” dedi.Güney Kıbrıs’tan yapılan alışverişlerle ilgili açıklamalara da işaret eden Tatar, “İki ayrı devlet olsa da alışveriş olabilir, bunu federal zemine kilitlemeye gerek yok. Yasakçı zihniyetler başarılı olmaz. Rekabet önemli. Bizim çarşımız gelişti. Rum tarafında olan her şey burada var. O tarafa gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ama herkes serbest” dedi.Yasa tasarısına olumlu yaklaştıklarını kaydeden Tatar, “Çok sayıda banka var, kredi kartı var. Komisyonlar konusunda Rekabet Kurulu da meseleye göz atmalı. Mutlaka komisyon olacak. Rekabet yasasına uygun hareket etmek lazım” dedi.Yasa tasarısının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından gelecek hafta yapılacak.



