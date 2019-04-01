Meclis’te gündem su taşkınları ve sel

Meclis Genel Kurulu’nda, hafta sonu yaşanan sel felaketi konuşuldu.

Başbakan Tufan Erhürman, hataları söylemek yerine insanlara hızla yardım eli uzatmak gerektiğini ve bunun yapıldığını söyledi. Erhürman, sel felaketine karşı önlemlerde geç kalındığını, yaz döneminde çalışmaların tamamlanacağını; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bu amaçla kaynak aktarılacağını ve işlemlerin aciliyet sırasıyla yapılacağını ifade etti.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında söz aldı. Tatar, Türkiye’de dün yapılan yerel seçime işaret ederek, sonuçların Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Tatar, özellikle Taşken ve Haspolat’taki su taşkınlarına işaret ederek, “Bunda kimsenin kabahati yok. Doğal afet yaşandı. Taşkent’i ziyaret ettiğimde dolu tanelerinin bloklar halinde durduğunu gördüm. Herhalde böyle bir şey görülmemiştir” dedi.

Vatandaşın devletten yardım beklediğini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın ve diğer yetkililerin bölgeye ziyarette bulunduğunu ancak ziyaretin yeterli olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda selin etkili olduğu Dikmen’deki yaraların sarılmadığını savunan Tatar, “Doğal afet ilan edilirse devlet bunları kendi fonlarından karşılayabilir. Doğal afet ilan edilmezse takdire mi kalır?” diye konuştu.

Haspolat’taki görüntülerin durumun ne kadar korkunç olduğunu gösterdiğini söyleyen Tatar, “İklimler değişiyor. Selin ne zaman geleceğini bilemeyiz” dedi.

Kendi dönemlerinde de sel yaşandığını ve kaynak yaratıldığını anımsatan Tatar, “Kolay olmadığını biliyorum. Ama bir şeyler yapılmalı. Tahmin edilenin ötesinde bir durum var” şeklinde konuştu.

Otelciler Birliği’nin otellerde misafir edilebileceği konusunda öneri götürdüğünü anımsatan Tatar, “Güzel bir jest. Güzel bir niyet. Selden zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz” dedi.

Tatar’dan sonra yine 62. Madde tahtında söz alındı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, selle ilgili konuştu.

ARIKLI

Erhan Arıklı, ülkenin ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, insanların yardımına anında koşan hükümet yetkililerine, Sivil Savunma Teşkilatı’na, belediyelere ve itfaiyeye teşekkür etti.

Arıklı, “Doğal afet durumlarında bazı insanlar hastalıklı bir ruh haliyle sosyal medyadan devlete ve hükümete linç kampanyası yapıyor. Müthiş bir saldırı kampanyası yapılıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de bu tip felaket olabiliyor. Birbirine saldırmak, yaylım ateşinde bulunmak yerine acıları paylaşmak ve sarmak gibi bir özelliğimiz olmalı. Yapılması gerekenler varsa elbette tartışalım, sorunları halının altına süpürmeyelim ama bekleyin bir yaraları saralım” dedi.

Böyle durumlarda sadece devlete ve hükümete değil Türkiye’ye de saldırıldığını ifade eden Arıklı, “Dayanışma kültürümüzü kaybettiğimizi böyle zamanlarda görüyorum ve üzülüyorum. Yapıcı bir üslupla hükümete elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Yaralar sarıldıktan sonra nelerin yapılmadığını da sorgularız” diye konuştu.

Göletler konusunda sıkıntı olduğunu belirten Arıklı, suyun tutulamadığını belirtti.

Arıklı, göletlerin doluluk oranı konusunda da konuşarak, “Bu kadar yağmura rağmen mali kaynağın ayrılmaması yüzünden göletlerde performans elde edilemiyor. Su İşleri Dairesi’ne göletler için fon ayrılmalı” dedi.

Arıklı, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Genel Kurul’da söz aldı. Erhürman, Taşkent’te metrekareye 235 kg yağış düştüğünü anımsatarak, “Bu yağış Ciklos’taki ile aynı. Bunlar çok güçlü yağmurlar” dedi.

Başbakan, evleri, tarlaları ve hayvanları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Burada hata vardı şurada hata vardı demek yerine insanlara hızla yardım eli uzatmamız gerek diye düşünüyorum” diyen Başbakan Erhürman, “Bölgelere yaptığımız inceleme ziyaretlerinde düzeltilmesi gerekenler not edildi. Çalışma planları üzerinde çalışılıyor. Evler için yardım eli uzatıldı. Sıkıntılar giderildi. Kamuya ait alanlar konusunda sıkıntılar giderilmiş değil. Maliye’nin olanakları önemli. Ulaştırma Bakanlığımıza kaynak aktarılacak. Bakanlık en acil olandan başlamak suretiyle gerekli işlemleri yapacak” dedi.

Erhürman, Başbakanlık’ın GSM operatörleri ile protokolüyle insanların sel konusunda bilgilendirildiğini, bunu önemli gördüğünü ifade etti.

Başbakan, “Gerekli önlemleri almamız gerek. Gerekli önlemleri almada geç kaldık. ‘Hastaneyi sel basar mı’ diye ciddi önlemler aldık. Olmadı. Bu endişe içimizi karartıyor. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. KTMMOB ile havza yönetim planı içindeyiz. Yaz döneminde çalışmalar tamamlanacak” dedi.

Genel Tarım Sigortası’nın tarlardaki hasarlar konusunda tespit için arazide olduğunu da belirten Erhürman, Sivil Savunma, Kızılay ve Evkaf’ın Başbakanlık’taki koordinasyon merkezinde bulunduklarını ve hızla yardım yapıldığını söyledi.

Başbakan, Otelciler Birliği’nin mağdur insanları konuk edilebileceği çağrısını takdirle karşıladığını belirtek “Tüm bunlar el ele organize şekilde hareket edilebileceğini göstergesi” dedi.