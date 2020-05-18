banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

Meclis’te gündem elektrik

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
Meclis’te gündem elektrik
banner337
banner345

MECLİS GENEL KURULU (6)

TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT: “TOPLUM MENFAATİ İÇİN ELEKTRİKTE İNDİRİM DEĞİL YATIRIM YAPILMASI DAHA SAĞLIKLI BİR ADIM OLACAK”

TAÇOY: “İHTİYAÇ ÜZERİNDEN PLANLAMA VE YATIRIM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandığını söyledi.

Meclis’te gündem dış konuşma yapan Özyiğit, AKSA konusunun birçok sefer gündeme getirildiğini ve bazı noktalarda yasaya uyulmadığının da belgelendiğini belirtti. Özyiğit, petrol fiyatlarında beklenmeyen fiyat düşüşleri olduğunu bunun yanında dövizde yaşanan artış da dikkate alındığında maliyetin yine de yarı yarıya olduğunu söyledi.

Başka alanlara harcanabilecek paraların 180 aylık sözleşmeler nedeniyle ödenmeye devam edildiğine işaret eden Özyiğit, elektrik ücretlerinde indirim bile yapılmadığını, sadece peşin ödemede yüzde 15 indirim sağlandığını kaydederek bu durumu eleştirdi.

Tüp gazın fiyatının da hâlâ astronomik olduğunu söyleyen Özyiğit, yüzde 15 indirimin ardından yatırım için para sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Özyiğit, toplum menfaati için elektrik indirimi değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandıklarını belirterek, AKSA sözleşmesinin feshedilebileceğiyle ilgili verilen bilgileri de gündeme getirerek, adım atılsaydı yazı AKSA’sız geçirebileceklerini bir yıl içinde de yatırım noktasına gelinebileceğini anlattı.

Cemal Özyiğit, yatırımlar için halen adım atılmaması nedeniyle AKSA’nın devre dışı bırakılamadığını dile getirerek, 2024’te bitecek sözleşmenin adımının şimdiden atılmasını istedi.

Özyiğit, 2013 yılında AKSA’yla ilgili yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili yaptığı araştırmayla ilgili de bilgi vererek, ODTÜ’den uzmanlar getirildiğini, 10 milyon tazminat istendiğini, ceza kesildiğini ve “kirleten öder” mantığıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Yeni yatırımların gündeme gelinmesi gerektiğini, öncelikle bu alanda projeler hazırlanması ve bu projeler üzerinden görüşmeler yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, hükümeti önümüzdeki 4 yıllık süreç için hevesli görmediğini kaydetti.

Özyiğit, Elektrik Kurumu’nda bakan-başbakan kavgası olduğunu, hükümetin bu konuda bir vizyon olmadığını farklı kavgalar yaşandığı için kurumun sürdürülebilirliğine zarar verildiğini savunarak, böyle bir yönetimin adım atmasının da çok zor olacağını söyledi.

Bu sırada yerinden konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yatırım konusunda Özyiğit’le hemfikir olduğunu, 4’lü hükümetin niye bu yatırımlarla ilgili adım atılmadığını sorarak, denize akan petrol felaketi sonrasında da zarar ziyan bildirilmediğini belirtti.

Özyiğit de kendi hükümetleri döneminde yatırımlarla ilgili yaşanan süreci özetledi.

banner341
TAÇOY: “2 BİN 267 DENETİM, 85 CEZA”

Özyiğit’i yanıtlamak üzere kürsüye gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, dün meydana gelen yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 19 Mayıs’ı kutlayarak kandilin de hayırlara vesile olmasını diledi.

Taçoy, mart-mayıs arasında 2267 denetleme yaptıklarını, 85 ceza kestiklerini, 162 bin TL civarında ceza uyguladıklarını belirterek, yangın kuleleriyle ilgili de hiçbir adım atılmadığını söyledi.

“ŞAHIS DEĞİL KURUM ÖNEMLİ”

Kıb-Tek’te yaşanan olaylara değinen Taçoy, kurumda şahıs üstüne adım atılmadığını, kurumun önemli olduğunu, başkanın da istifa gerekçelerini zaten açıkladığını, soruşturulan konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Elektriğe 6,5 kuruşluk bir zam gerektiğini ancak petrol fiyatlarının düştüğü ve yüzde 15 indirim yapıldığı için zam yapmadıklarını anlatan Bakan Taçoy, depodaki akaryakıtının ucuza satılamayacağını kaydetti.

Taçoy, kurumda 300 milyon TL civarı borç oluştuğunu, mart nisan ayarında 100 milyon civarı da tahsilat sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, geçmişten gelen cezalarla ilgili rakamsal bilgi verdi.

Kıb-Tek’in borcunu tolere edebilecekleri bir noktaya getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Hasan Taçoy, iki farklı kalemde sağladıkları yüzde 15’lik indirimin göz ardı edilmemesini istedi.

AKSA’ya kira bedelini 2,75’e döndürmeyi önerdiğini ancak karşılığında süreyi uzatmayı teklif ettiklerini anlatan Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, bu kararın alınmasını isterlerse üzerinde çalışma yapılabileceğini ifade ederek bu noktadan sonra hukukçuların değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, şu an kullanılan ve ihtiyaç olan elektrik miktarı üzerinden planlama yapmaya çalıştıklarını ve bunları göz önüne alarak yatırım yapılması için uğraştıklarını kaydederek, konuyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Ardiyenin tamamının ödendiğini vurgulayan Taçoy, kendisinin her zaman şaibeli konuları dile getirdiğini ve böyle konularda detaylı yapılan araştırmalarla herkesin gerçeği bilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

“AKARYAKIT GELİNCE FİYAT BİRAZ DAHA AŞAĞI ÇEKİLECEK”

Bu hafta akaryakıt geldiğinde fiyatın biraz daha aşağılara çekileceğini ve ağustos sonuna kadar gereken miktarın sağlanacağını belirten Taçoy, konuyla ilgili en son hazırlanan Sayıştay raporunun hiçbir yerde yayınlanmadığını hatırlatarak, gerekli cezaların da kesilmediğini kaydetti.

Taçoy konuşmasının ardından da soruları cevaplayarak, ihale edilmiş 12 milyonluk ihale olduğunu, yatırımlar için adım atmadıkları imasının doğru olmadığını dile getirerek, AB ile birlikte de projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, 3 jeneratörün bakımda olduğunu, şu an elektrik ihtiyacını karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti

Son Güncelleme: 18.05.2020 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim