Meclis’te gündem elektrik

MECLİS GENEL KURULU (6)

TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT: “TOPLUM MENFAATİ İÇİN ELEKTRİKTE İNDİRİM DEĞİL YATIRIM YAPILMASI DAHA SAĞLIKLI BİR ADIM OLACAK”

TAÇOY: “İHTİYAÇ ÜZERİNDEN PLANLAMA VE YATIRIM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandığını söyledi.

Meclis’te gündem dış konuşma yapan Özyiğit, AKSA konusunun birçok sefer gündeme getirildiğini ve bazı noktalarda yasaya uyulmadığının da belgelendiğini belirtti. Özyiğit, petrol fiyatlarında beklenmeyen fiyat düşüşleri olduğunu bunun yanında dövizde yaşanan artış da dikkate alındığında maliyetin yine de yarı yarıya olduğunu söyledi.

Başka alanlara harcanabilecek paraların 180 aylık sözleşmeler nedeniyle ödenmeye devam edildiğine işaret eden Özyiğit, elektrik ücretlerinde indirim bile yapılmadığını, sadece peşin ödemede yüzde 15 indirim sağlandığını kaydederek bu durumu eleştirdi.

Tüp gazın fiyatının da hâlâ astronomik olduğunu söyleyen Özyiğit, yüzde 15 indirimin ardından yatırım için para sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Özyiğit, toplum menfaati için elektrik indirimi değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandıklarını belirterek, AKSA sözleşmesinin feshedilebileceğiyle ilgili verilen bilgileri de gündeme getirerek, adım atılsaydı yazı AKSA’sız geçirebileceklerini bir yıl içinde de yatırım noktasına gelinebileceğini anlattı.

Cemal Özyiğit, yatırımlar için halen adım atılmaması nedeniyle AKSA’nın devre dışı bırakılamadığını dile getirerek, 2024’te bitecek sözleşmenin adımının şimdiden atılmasını istedi.

Özyiğit, 2013 yılında AKSA’yla ilgili yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili yaptığı araştırmayla ilgili de bilgi vererek, ODTÜ’den uzmanlar getirildiğini, 10 milyon tazminat istendiğini, ceza kesildiğini ve “kirleten öder” mantığıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Yeni yatırımların gündeme gelinmesi gerektiğini, öncelikle bu alanda projeler hazırlanması ve bu projeler üzerinden görüşmeler yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, hükümeti önümüzdeki 4 yıllık süreç için hevesli görmediğini kaydetti.

Özyiğit, Elektrik Kurumu’nda bakan-başbakan kavgası olduğunu, hükümetin bu konuda bir vizyon olmadığını farklı kavgalar yaşandığı için kurumun sürdürülebilirliğine zarar verildiğini savunarak, böyle bir yönetimin adım atmasının da çok zor olacağını söyledi.

Bu sırada yerinden konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yatırım konusunda Özyiğit’le hemfikir olduğunu, 4’lü hükümetin niye bu yatırımlarla ilgili adım atılmadığını sorarak, denize akan petrol felaketi sonrasında da zarar ziyan bildirilmediğini belirtti.

Özyiğit de kendi hükümetleri döneminde yatırımlarla ilgili yaşanan süreci özetledi.

TAÇOY: “2 BİN 267 DENETİM, 85 CEZA”

Özyiğit’i yanıtlamak üzere kürsüye gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, dün meydana gelen yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 19 Mayıs’ı kutlayarak kandilin de hayırlara vesile olmasını diledi.

Taçoy, mart-mayıs arasında 2267 denetleme yaptıklarını, 85 ceza kestiklerini, 162 bin TL civarında ceza uyguladıklarını belirterek, yangın kuleleriyle ilgili de hiçbir adım atılmadığını söyledi.

“ŞAHIS DEĞİL KURUM ÖNEMLİ”

Kıb-Tek’te yaşanan olaylara değinen Taçoy, kurumda şahıs üstüne adım atılmadığını, kurumun önemli olduğunu, başkanın da istifa gerekçelerini zaten açıkladığını, soruşturulan konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Elektriğe 6,5 kuruşluk bir zam gerektiğini ancak petrol fiyatlarının düştüğü ve yüzde 15 indirim yapıldığı için zam yapmadıklarını anlatan Bakan Taçoy, depodaki akaryakıtının ucuza satılamayacağını kaydetti.

Taçoy, kurumda 300 milyon TL civarı borç oluştuğunu, mart nisan ayarında 100 milyon civarı da tahsilat sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, geçmişten gelen cezalarla ilgili rakamsal bilgi verdi.

Kıb-Tek’in borcunu tolere edebilecekleri bir noktaya getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Hasan Taçoy, iki farklı kalemde sağladıkları yüzde 15’lik indirimin göz ardı edilmemesini istedi.

AKSA’ya kira bedelini 2,75’e döndürmeyi önerdiğini ancak karşılığında süreyi uzatmayı teklif ettiklerini anlatan Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, bu kararın alınmasını isterlerse üzerinde çalışma yapılabileceğini ifade ederek bu noktadan sonra hukukçuların değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, şu an kullanılan ve ihtiyaç olan elektrik miktarı üzerinden planlama yapmaya çalıştıklarını ve bunları göz önüne alarak yatırım yapılması için uğraştıklarını kaydederek, konuyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Ardiyenin tamamının ödendiğini vurgulayan Taçoy, kendisinin her zaman şaibeli konuları dile getirdiğini ve böyle konularda detaylı yapılan araştırmalarla herkesin gerçeği bilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

“AKARYAKIT GELİNCE FİYAT BİRAZ DAHA AŞAĞI ÇEKİLECEK”

Bu hafta akaryakıt geldiğinde fiyatın biraz daha aşağılara çekileceğini ve ağustos sonuna kadar gereken miktarın sağlanacağını belirten Taçoy, konuyla ilgili en son hazırlanan Sayıştay raporunun hiçbir yerde yayınlanmadığını hatırlatarak, gerekli cezaların da kesilmediğini kaydetti.

Taçoy konuşmasının ardından da soruları cevaplayarak, ihale edilmiş 12 milyonluk ihale olduğunu, yatırımlar için adım atmadıkları imasının doğru olmadığını dile getirerek, AB ile birlikte de projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, 3 jeneratörün bakımda olduğunu, şu an elektrik ihtiyacını karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti