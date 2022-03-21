Mecliste gündem belediyelerin birleştirilmesi

CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANDI

KOMİTELERİN BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLERİ GENEL KURULUN BİLGİSİNE GETİRİLDİ

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda İdari, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının ele alındığı genel kurulda, tezkerenin oylamasından önce yeniden söz alan Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak “öneri sunmadınız” eleştirisini yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e hitaben “Sayın Üstel, keşke metni bize gönderip önerimizi öyle sorsaydınız… Bize metin vermediniz ki nasıl öneri yapalım…” şeklinde konuşan Erhürman, çok ciddi olan bu konuda gereken hassasiyeti henüz göremediğini ifade etti. Erhürman, “Böyle devam ederseniz, memleketi kaosa sürüklemekten başka bir şeye sebebiyet vermeyeceksiniz” dedi.

Konuşmalardan sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın Komitede İvedilikle görüşülmesi tezkeresi onaya sunuldu. Tezkere oy çokluğu ile kabul edildi.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da konuşmasında, ivediliği konuşulan belediyelerin birleştirilmesi yasa tasarısının Belediyeler Yasası’ndan kopuk olduğunu ifade ederek, “Bundan sonrasına dair ne olacağı belli değil” dedi.

Baybars, İçişleri Bakanı olduğu dönemde belediyeler reformuyla ilgili çalışma yaptıklarını ve UBP-HP döneminde Bakanlar Kurulu’na sunduklarını ifade etti. Baybars, “Biz ortak akılla bir yol izlemeye çalıştık. 3 yıl önce vakit varken, hiçbir katı koymayanlar, seçim yasaklarına 1 ay kala belediyeleri nasıl birleştirecek, toplumu seçime nasıl götürecek…Bilmiyoruz..” şeklinde konuştu.

Belediyelerin sayının değil mali ve idari özerkliğinin baz alınması gerektiğini ifade eden Baybars, “Tasarıların tümünü Resmi Gazetede gördük. Üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var. Çalışma, demokratik katılımcılık gereği ad-hoc komiteyle ve doğru zamanda yapılmalı” dedi.

Genel kurul daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.

KOMİTE BAŞKAN VE VEKİLLERİ BİLGİYE GETİRİLDİ

Öte yandan komitelerin yeni başkan ve yardımcılarıyla ilgili seçimlerde belirlenen isimler Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros; İdari, Kamu, ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim oldu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışşilişkiler Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkan Vekilliğine CTP milletvekili Ongun Talat; Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Başkan Vekilliğine UBP Milletvekili Alişan Şan oldu.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş; Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner; Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Başkan Vekilliğine CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu getirildi.