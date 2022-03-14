banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası
Trafik kazası
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Sürücülerin dikkatine!
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
“En büyük pay hiç şüphesiz...
Ne iş olsa yaparım abi!
Ne iş olsa yaparım abi!
banner405

Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 16:30
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor

DERYA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Otokrasi Heyulası Altında Ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Derya, Başbakan’ın, muhalefet partisi başkanlarının Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalara cevap vermemesini eleştirerek, bunu “saygısızlık” olarak niteledi. Ülkede acayip günlerden geçildiğini, kabine değişikliğinin ülke demokrasisine müdahale olduğunu, geçmişte de bunların yapıldığını ancak son dönemde yapılanların artık kabul edilemez olduğunu ifade eden Derya, ülkede otokratik bir hükümet sistemi uygulandığını söyledi ve bu sistemden örnekler verdi.

Derya, insan hakları, demokrasi ve bağımsız kurumlar açısından tehlikeli bir sistem olduğunu, dış politikada ülkeleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bu konuda örnekler verdi, eleştirilerde bulundu, ülkedeki siyasi partilere uyarılarda bulundu.  

Bir Kıbrıslı Türk olarak ülkede icazet alınarak hükümet kurulmasına, demokrasiye ve seçimlere müdahale edilmesine, siyasi baskılara karşı olduklarını ifade eden Derya, Türkiye’deki muhalefete de seslenerek, bu ülkeye yapılan müdahalelere ses çıkarmamasından dolayı eleştirdi, ses vermeye çağırdı.

Derya, Türkiye Cumhuriyeti iktidarına da, Kıbrıslı Türklerin seçimlerine, demokrasisine, güvenliğine, kardeşlik ilişkilerine zarar vermemeye çağırdı, “Eşitlik adalet karşılıklı saygı istiyoruz” dedi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bağların gerçekten güçlendirilmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının gerçekten eşit kabul edilmesini istedi.

TAÇOY

Derya’ya yanıt için kürsüye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, bir ülkenin diğer ülkenin iç işlerine karışılmasını istemezken, Derya’nın başka bir ülkenin işlerine karıştığını, kimsenin kimsenin zoruyla oy vermeye gitmediğini, seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını ve demokrasiye olan inancı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taçoy, Başbakan’ın tercihleri yönünde bir kabine değişikliği olduğunu, kimsenin müdahalesi ile bunun olmadığını, başarının da başarısızlığın da Başbakan’ın olacağını anlattı. Taçoy, zamlarla ilgili de haksız eleştiriler yapıldığını, dünyaya bakıldığında akaryakıt, demir, gıda, yem gibi ürünlerdeki artışlara işaret etti.

Popülist yaklaşımlara izin vermeyeceklerini ifade eden Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına her dönemde verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Taçoy, kabine değişikliği konusunda kendi yerinin neden değiştirildiğinin sorulması üzerine, Başbakan’ın böyle uygun gördüğünü, kendisinin sorgulama haddinin olmadığını, ülkesi, partisi için verilen her görevi yaptığını ve yapacağını söyledi.

Doğuş Derya da bunun üzerine yeniden söz alarak, Taçoy’un konuşmasını saptırdığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması, ülkede demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.      

AKANSOY

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Hükümetin Krizi, Haysiyet ve Kıbrıslı Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Akansoy, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Kıbrıs Türk halkının demokratik bir halk olduğunu, her görüşe saygı duyduğunu ve her görüşü dinlediğini ifade eden Akansoy, Tıp Bayramı kutlamasında yaşanan olayı eleştirdi.

Akansoy, son dönemde ülke demokrasisine müdahaleler yapıldığını ve bundan seçmenlerin etkilendiğini, halkın sandığa gitmediğini ifade ederek, bugün ülkede seçimlere katılımın yüzde 57’ler civarında olduğunu, bu durumun araştırılması gerektiğini anlattı.

banner341
Halkın, oy verdiği iradenin ülkede hakim olmadığını gördüğünü, siyasetin bundan zarar gördüğünü anlatan Akansoy, siyaset kurumunun halka güven vermesi gerektiğine işaret etti.

Son olarak kabine değişikliği konusunda gerekli açıklamanın yapılmadığını, neden değişiklik yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade eden Akansoy, gerekçesini sordu, açıklık istedi, değerlendirmelerde bulundu, “Bu konuda adamcılık söz konusudur” dedi. Akansoy, konunun üzüntü verici olduğunu da kaydetti.

Akansoy, kabinedeki değişikliği “demokrasi lekesi” olarak niteledi, hükümetin “ölü doğduğunu”, reform yapabilme kapasitesi olmadığını savundu.

BARÇIN

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hayat Pahalılığı Ödeneği ve 100 Bin Ücretli İnsanın Durumu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Barçın, ülkede bir numaralı gündemin ekonomi olduğunu, ancak siyaset anlamında “tiyatro” oynandığını savundu. Barçın, halkın, ülkenin kendilerinden sorunlara, özellikle de ekonomik sorunlara çözüm beklediğini ifade ederek, ekonominin ve zamların en büyük probleminin Türk Lirası kullanımı olduğunu kaydetti.

Barçın, akaryakıttaki fiyat artışlarının döviz veya petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı değil, Türk Lirası ve yanlış politikalardan ötürü kaynaklandığını ifade etti, Fiyat İstikrar Fonu’nda yapılan vergi artışı kararının geri alınmasını ve bu farkın pompaya yansıtılmasını istedi.

Hükümete kamu reformu, belediye reformu, müdürlüklerin liyakata göre yapılması, atamalar konusunda önerilerde bulunan Barçın, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti, Hayat Pahalılığı konusunda hükümetin uygulamalarının ne olacağının şimdiden kamuoyuna açıklanmasını istedi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ekonomik değişimler, döviz ve bazı kalemlerdeki fiyat artışlarına işaret ederek, ülkede Türk Lirası’nın yeni kullanılmaya başlanmadığını, Euro kullanılsa da bazı sorunların aynı olacağını, enflasyon oranı ve hayat pahalılığının yine yaşanacağını anlattı, ülke şartlarında yapılabileceklerin belli olduğunu söyledi.

Taçoy, Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılma şeklinin belli olduğunu, fiyatlandırmaların geleceğe yönelik yapıldığını, dünyadaki ekonomik gelişmelere iyi bakılması gerektiğini, 2022’nin enflasyon yılı olacağını, KKTC’nin de ayrı bir gezegen olmadığını vurguladı.

İNCİRLİ

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli,  “14 Mart Tıp Bayramı, Yaşlı Bakım Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. İncirli, hükümetin her şeye bir bahanesi olduğunu, ancak mazaretler, bahaneler arkasına saklanarak, sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

İncirli, bugün Tıp Bayramı olduğunu ancak sağlıkta herkesin yorulduğunu, sağlıkçının da hastanın da sorunlardan, düzgün hizmet alamamaktan yorulduğunu ve bayramın kutlanamadığını anlattı.

Tıp Bayramı için bugün düzenlenen törende talihsiz bir olay yaşandığını, Türkiye’den gelen bir konuğun Türkiye sağlık sistemi üzerine değerlendirmeler ve sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya koyarken Cumhurbaşkanı’nın müdahale ettiğini savunan İncirli, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. İncirli, Cumhurbaşkanı’nın konuşulanlara sabır gösterememesinden ötürü rahatsız olduğunu kaydetti.

İncirli, ülkede sağlık alanında ciddi sıkıntılar, eksiklikler yaşandığını, yasal düzenlemeler gerektiğini, genç hekimlere ihtiyaç olduğunu anlatarak, hekimlik mesleği onuruna yakışır şekilde yasaların güncellenmesinin, geçirilmesinin gerektiğini, komitelerde bu yasaları ivedi bir şekilde görüşmeyi beklediklerini kaydetti.

Sağlıkta şiddet konusunda da gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, yaşlı bireylerin yaşam haklarının korunmasının önemine de vurgu yaptı, yaşlı bireylerin bakımının yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakım yapan aile bireylerine destek verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

İncirli, yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, ancak evinde bakım görmek isteyen yaşlıların da ailelerine destek verilebileceğini, bu yönde adımlar atılabileceğini anlattı.

banner360
Son Güncelleme: 14.03.2022 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis hizmet davasına erteleme
Polis hizmet davasına erteleme
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
Yarın yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Yarın yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması
Meclis komiteleri belirlendi...
Meclis komiteleri belirlendi...
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Toplu taşımacılar Meclis önünde eylem yaptı
Toplu taşımacılar Meclis önünde eylem yaptı
Haftalık trafik raporu: 1 ölü,10 yaralı
Haftalık trafik raporu: 1 ölü,10 yaralı
KKTC’de geçtiğimiz hafta 9 yangın meydana geldi
KKTC’de geçtiğimiz hafta 9 yangın meydana geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim