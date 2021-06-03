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Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:30
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.
ULUÇAY
Toplantıda, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi ve ekonomi” konulu konuşma yaptı. 
Uluçay, konuşmasının başında, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması konusunda KKTC’nin “sınıfta kaldığını” savundu. 
KKTC ve TC’nin kendi hukuk düzenlerinde bu cinayetin yeni ortaya çıkan iddialar ve gelişmeler üzerinden aydınlatılması için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Uluçay, KKTC makamlarına eleştirilerde bulundu. 
Uluçay, pandeminin ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi ve ekonominin yönetilmesi için sürekli öneriler ve uyarıları yaptıklarını, kapıların açılmasının olumlu olduğunu ancak geç kalındığını söyledi.

KKTC’nin kapıların açılması ile ilgili alması gereken kararları almakta geç kaldığını ileri süren Uluçay, Güney ve Türkiye’ye sınır kapılarının açılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağına, o yüzden ülke ekonomisinin gelişebilmesi kalkınabilmesi için adımların zamanında atılmasının önemine işaret etti.

Hayvancıların eyleminin de ekonominin çarkların dönmediğini gösterdiğini, ülkede işlerin yolunda gitmediğini savunan Uluçay, erken seçimin tarihinin en erken zamanda belirlenmesinin ülke için olumlu olacağına inanç belirtti. 

Uluçay, turizmde de atılması gereken adımların geç kalınmadan atılması ve Temmuz ile Ağustos aylarının kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. 

Yüz yüze eğitimin başlamasının aşılanma programının koordinasyonundan geçtiğini ifade eden Uluçay, bu konuda da bunun yapılamadığını iddia etti ve bu konuda geriye değil ileriye bakılarak, özellikle yüksek eğitimde yeni akademik yıl için şimdiden bu aşılama programlarının yapılmasının önemine dikkat çekti. 

Maliyenin yaptığı borçlanmaya da değinen Uluçay, Türkiye ile yapılan protokole rağmen yapılan borçlanmayı eleştirdi. 

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Geçitkale Havalimanının ülkeye ve ekonomiye kazandırılması için hükümetin ne düşündüğünü soran Uluçay, kargo taşımacılığı için burada adım atılmasının hem bölge hem de ülke için önemli bir adım olacağını söyledi. 

TÖRE
UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, “Filistin ve Kudüs” konulu konuşmasında, Filistin davasının tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ifade ederek, İsrail’in o bölgede yaptığı faaliyetleri, İslam dünyasına karşı yapılan saldırıları anlattı. 

Töre, dünyanın orada yaşananlara seyirci kaldığını ifade ederek, bunların iyi okunup Kıbrıs’ta da Türkiye’nin öneminin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. 

Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı ve gelişiminin tüm partilerin görevi olduğunu, herkesin KKTC’ye sahip çıkması gerektiğini ifade eden Töre, Kıbrıs’ta iki egemen devlet olduğunu söyledi ve herkesin devletine ciddiyetle sahip çıkması gerektiğini vurguladı. 

ANGOLEMLİ
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, konuşmasında, tarım ve hayvancılıktaki sorunlara değindi. Angolemli, hayvancıların çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ve 4 gündür haklarını aradığını ifade etti. 

Hayvancıların haklarını alana kadar eylemine devam etmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, Türkiye’den ithalatın döviz ile yapıldığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Angolemli, taksicilerin “vergi” şikayetini de dile getirdi. 

Gerçek tarımcı tanımının yapılması gerektiğini de ifade eden Angolemli, doğrudan gelir desteğinin de zengin tüccarlara gittiğini savundu, eleştirilerde bulundu. 

Üreticinin, hayvancının korunması gerektiğini belirtip, gençlerin bu sektörden koparılmamasını isteyen Angolemli, hükümetin hayvancılarla birlikte oturup sektörün geliştirilmesi için çalışma yapması gerekliliğine değindi. 
 

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Son Güncelleme: 03.06.2021 16:48
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