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Mecliste güncel konuşmalar yapılıyor

Meclis çalışmaları..

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:00
Mecliste güncel konuşmalar yapılıyor
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Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Güncel konuşmalara geçildi.
Daha sonra Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca konuşma taleplerine geçildi

ÖZYİĞİT
Bu bölümde Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “pandemi ve alınan tedbirler” başlıklı konuşma yaptı. 
“Maalesef korktuğumuz oldu, hem de tehlike giderek büyüyor” diyen Özyiğit vaka sayılarına işaret etti. 
Yeni yılın ilk iki gününde iki kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Özyiğit bunun da işin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.
Öte yandan alınan kararların “hükümetin işin ciddiyetinin farkında olmadığını” gösterdiğini savunan Özyiğit “meyhanecilere evde oturun denirken halkın kumarhanecilere peşkeş çekildiğini” söyledi.
“Casinolarda virüs bulaşmaz mı?” diye soran Özyiğit evlerde 10 kişi bir araya gelemezken casinolarda onlarca kişinin dip dibe eğlendiğini dile getirdi.
“Nerede denetim?” diye de soran Özyiğit, “5 Aralıkta 3 günlüğüne karantinasız girişlere izin verildiğini bu şekilde gelip 1 aydır ülkede olan birinin geçen gün hırsızlıktan yakalandığını” belirtti.
Aşıların durumuyla ilgili bilgi isteyen Özyiğit, öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenen aşı hakkında açıklama yapılmasını istedi, sağlık çalışanlarına güvenilir aşıların yapılması gerektiğini kaydetti. 
Son günlerde yapılan zamlara da değinen Özyiğit birçok kalemde harçlara yüzde 12 civarında zam yapıldığını, enflasyon oranında zammın normal olduğunu ancak pandemi nedeniyle olağan üstü bir dönemden geçildiğini anlatarak, böyle bir dönemde ya hiç zam yapmamak ya da minimumda tutmak yolunun seçilebileceğini söyledi.

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Harçlar bir yana süte de zam yapıldığını, vatandaşın zora sokulduğunu kaydeden Özyiğit, okullara süt dağıtılması uygulamasından neden vazgeçildiğini anlamanın zor olduğunu, evde olsalar bile çocuklara bu sütlerin ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti. 

MANAVOĞLU
Ardından HP adına Gülşah Sanver Manavoğlu “pandemiyle ilgili ekonomik tedbirler” başlıklı konuşma yaptı. 
Hükümeti eleştiren Manavoğlu hükümetin bu dönemde esnafa özel sektöre işverenlere ve tüm vatandaşa sahip çıkması gerektiğini, daha koordineli şekilde çalışması gerektiğini kaydetti. 
Her yıl ocak ayında harç zamları olduğunu ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın göreve geldiğinde piyasayı ucuzlatacağız dedikten sonraki beklentilerinin standart harçlarla ilgili hükümeti bu zamların ya yapılmaması ya da çok az zam yapılması konusunda zorlaması yönünde olduğunu söyledi.
Bakanı popülizmle suçlayan Manavoğlu “hükümetin gerekli kararları almamasının özel sektördeki belirsizliği büyüttüğünü” kaydetti, hükümeti belirsizlikleri çözmek için adım atmaya çağırdı. 
İşsizliğin açıklanan rakamlardan yüksek olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Manavoğlu, bu konuda ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Daha önce alınan kararların yenilenmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Manavoğlu özel sektöre kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı. 
Pozitif vakaların artışıyla insanların kendini eve kapatmaya başladığını anımsatan Manavoğlu, bunun ekonomiye olumsuz yansıması olduğunu kaydetti. 
Kış aylarında bu hastalığın tekrar nüksedeceğinin önceden bilindiğini dile getiren Manavoğlu “Keşke Sağlık Bakanlığı çok önceden test yaptırma konusunda en ufak şüphesi olan herkesi teste davet etseydi” dedi. 
Önlemler için hala geç kalınmadığını dile getiren Manavoğlu gerekli önlemler alınırsa bir ay içinde yol kat edilebileceğini kaydetti. 
Bazı önlemler alınırken çifte standarta gidildiğini de söyleyen Manavoğlu “Lütfen artık hükümetin başını sonunu bulsun ve işlemeye başlasın” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisCemal özyiğit
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