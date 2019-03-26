Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Ekonomik konular ile nüfus konusunun tartışıldığı Meclis Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun “mali ve ekonomik konular” ile ilgili yaptığı güncel konuşmada, ülkenin bütçe açığının tarihi zirvelerde olduğunu, kamuya ait her alanda sıkıntılar yaşandığını, KIB-TEK’in mali olarak çökmüş durumda bulunduğunu, zamların nedeninin de bu olduğunu savundu.

Atun, 2015-16 yıllarında ve sonrasında beklentinin bütçe açığının azalması olduğunu ancak arkasının gelmediğini ve ters yönde bir gidişat yaşandığını söyledi.

Hükümetin maaşları ödeyememe riski bulunduğunu, bu görüntünün 2009 öncesi görüntüsü olduğunu iddia eden Atun, cari açıkların dahi kapanması için Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyulduğunu, ekonomik protokolün de henüz imzalanmadığını söyledi.

Protokolün imzalanmasındaki gecikmeye değinen Atun, 2019 yılında Türkiye ile protokolün imzalanmaması olasılığı bulunduğunu, sorunun Türkiye’deki sistem değişikliğinde değil, hükümette olduğunu savundu.

“Ekonomi kendi kendine yeterli olmaktan çıkmıştır” diyen Atun, ekonomik hayatın da vatandaşın da komaya girdiğini, özel sektörün infial içinde dolduğunu ileri sürdü.

Telekom alanında belirsizlik ve öteleme olduğunu savunan Atun, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümet maaş ödeme sıkıntı içindedir söyleminden vazgeçilmesini isteyerek, “Böyle bir sıkıntı yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Protokol konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını görüşme için beklediklerini, geçen aylarda bir heyetin geldiğini, ilk görüşmenin yapıldığını, daha sonra başka bir heyetin geldiğini onun da görüşme için yetkili olduğunun belirtildiğini söyleyen Denktaş, Genel Sağlık Sigortası hariç tüm konuların görüşüldüğünü belirtti.

Denktaş, “Biz hazırız. Yapabileceklerimizi ortaya koyarak bir protokol imzalamaya hazırız. İmza aşamasının gecikmesi bizden değil Türkiye’den kaynaklanıyor. Seçimler var seçimler bitecek değerlendirmeler yapılacak sonra imza aşaması gelecek” dedi.

Denktaş, haziran ayından önce imza atılmasının mümkün görünmediğini, hazırlıklarının da buna göre yapıldığını belirtti.

“Türkiye’yi suçlamak yerine kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yıllık yapılması da bizim değil Türkiye’nin önerisidir.” diyen Denktaş, şu anda tartışılanın üç yıllık protokol olduğunu ifade etti.

Türkiye ile uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları konular bulunduğunu dile getiren Denktaş, “Herhangi bir şekilde ‘Türkiye hükümetinin hükümetle sorunu olduğu’ algısı yaratma doğru değil bu kadar küçük düşündüklerini sanmıyorum . Türkiye bir sorunlar yumağı içindedir. Orada atılacak olumlu olumsuz adımlar bize de yansıyacaktır” dedi.

UBP’nin halkı hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını dile getiren Denktaş, Türkiye’nin mükellefiyet ve ödemelerinin KKTC’nin kaynakları ile yapıldığını, bunun önemli bir başarı olduğunu, bunun küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, hükümetin bankalara olan birikmiş ve yıllardır kimsenin dokunmadığı borçlarını da ödemeye başlayacağını, Merkez Bankası’ndan kar payının bir miktarının otomatik olarak bu ödemeye aktarılacağını ifade etti.

Denktaş, muhalefetten yapıcı eleştiriler yapmasını, vatandaşın moralinin bozmamasını istedi.

KIB-TEK çalışanlarına verilen her hakta UBP’nin de imzası bulunduğunu söyleyen Denktaş, çoklu tarifenin olumlu bir adım olduğunu, çoklu tarife ile çoktan yapılması gereken zammın aynı döneme denk geldiğini belirtti.

Denktaş, tüm kamuyu elektrik ödemelerinin dışına çıkarma, güneş enerjisine dönüştürme hedefleri olduğunu söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ise “hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar” konusunda konuşma yaptı.

Halkın kan ağladığını, yarını dahi göremediğini, en temel ihtiyaç olan gıdayı bile düşünerek aldığını savunan Öztürk, “Halen daha bu sorunları görmezden gelip ‘protokol imzalamadık’ demek doğru değil. Neden önleminizi almadınız?” diye sordu.

Hükümetin muhalefeti suçlamak yerine daha iyisini yapması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Kamuyu küçültün, özelleştirmeyi destekleyin. Vergileri düşürün, gümrüğü sıfırlayın. Bilgili müşavirleriniz var hangisinden yararlanıyorsunuz?” diye sordu.

Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Öztürk, siyasi irade eksikliği yaşandığını savundu.

Öztürk, kayıt dışı ekonomiyi engelleme yönünde hangi adımların atıldığını sordu.

“Hiçbir dönemde bu kadar kötü yönetilmemiştik” diyen Öztürk, hükümeti istifaya çağırdı.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın İcraatları ve Nüfus Tartışmaları” konusunda konuşmasına hükümetin, sordukları sorulara yanıt vermediğini, yanıtları bilmediğini söyleyerek başladı.

Çavuşoğlu, 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımı öncesinde de birçok tartışmalar yapıldığını söyleyerek, bu tartışmalara değindi.

BM gözlemcileri nezdinde yapılan bu sayımda hem kişilerin hem de konutların sayıldığını, o dönemde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak Kudret Özersay’ın da bir aktör olarak yer aldığını belirtti.

2011 yılında 295 bin nüfus rakamının belirlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, hükümetin 2018 yılı sonunda nüfus sayımı yapacağını belirttiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, adrese dayalı sayım yapılması konusunda da gerekenin yapılmadığını, altyapının oluşturulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, hükümet yetkililerinin nüfus rakamları konusunda farklı açıklamalar yapmasını eleştirerek, açıklamaların hangi kriterlere göre yapıldığını sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ayda 400-500 vatandaş yapıldığını belirttiğini dile getiren Çavuşoğlu, buna karşılık bakanın yanıt vererek dörtlü koalisyon hükümeti döneminde 3 bin 500 civarında kişinin vatandaş yapıldığını açıkladığını söyledi ve vatandaşlık kriterlerinin ne olduğunu sordu.

Çavuşoğlu, TOKİ olayında, belediyeler reformunda gelişmelerin ve Vatandaşlık Yasası ile ilgili açılımın ne olduğunu, imar planlarının hangi aşamada bulunduğunu sordu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus konuşulurken, içeriğin bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Baybars, nüfusun belli bir sınır ve belli bir tarihte yaşayan insanların sayısı olarak tanımlandığını, bu tanım üzerinden rakamların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Nüfus politikasının ne olduğunu da anlatan Baybars, geçmişten bugüne kadar ülkedeki kayıtlılığın sorgulanması gerektiğini belirtti.

Ülkede nüfus sayımından önce kayıtlılığı sağlamanın çok önemli olduğunu dile getiren Baybars, ülkede yaşayan öğrencileri kayıt altına almayı kimsenin düşünmediğini, öğrencilerin muhaceret kaydı alınmadığını, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Baybars, vatandaşlık konusunda sicili kötü olanların bu konudan bahsetmesinin “komik olduğunu” söyledi.

Geçmiş dönemlerde hükümetler ve yerel yönetimlerin adrese dayalı veri tutmamasını eleştiren Baybars, bu ülkede doğan ve yurttaş olmayanlara, Rum ve Maronitlere KKTC kimlik kartı numarası verildiğini, bunları düzenlediklerini belirtti.

Nüfus konusunda İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi verileri ile ilgili bilgi veren Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti.

28 belediyede çalışma yapıldığını mekânsal adres kayıt sisteminin tamamlanmaya çalışıldığını dile getiren Baybars, bunun tamamlanmasıyla bu bilgilerin bakanlığa aktarılacağını hazırlanacak tüzükle adres ile kişi uyumlamasının yapılacağını ifade etti.

Bugüne kadar 7 bin küsur kırsal kesim arsası verildiğini, 4 binin altyapısının eksik olduğunu dil getiren Baybars, sosyal konut projelerinin görücüye çıkmadığını, titizlikle üzerinde durulduğunu kaydetti.

Belediyeler reformunu çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Baybars, Vatandaşlık Yasası ile Daimi İkamet İzinleri Yasası’nı hazırladıklarını söyledi.

İmar Planları konusunda da Mağusa İskele Yeni Boğaziçi’nin planlandığı gibi gittiğini dile getiren Baybars, haziranda halkın katılımı toplantısı yapılacağını, aralıkta hayata geçeceğine inandıklarını belirtti.

Baybars, diğer imar planları ile ilgili de bilgi verdi.