Meclis’te güncel konuşmalar yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bir sonraki toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

TÖRE

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre “Egemenlik” ile ilgili güncel konuşmasında, KKTC’nin büyük bir milli mücadele sonucu kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının büyük acı ve sıkıntılar yaşadığını ama yılmadığını hatırlattı.

Türk ordusuna ve Türkiye’ye gönderme yapan milletvekillerine değinen Töre, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini korumak için Anavatan Türkiye’nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

İHA, SİHA ve deniz üssü kurulmasının yararlarına değinen Töre, bu gibi düzenlemelerin sadece savaşta değil, farklı alanlarda da yararları olduğunu kaydetti.

“Bu kürsüden Türkiye’ye işgalci diyemezsiniz” diyen Töre, “Bugün can güvenliğimiz varsa, bunu GKK, KTBK ve buna bağlı kuruluşlar sağlıyor. Devlet kurma büyük bir şereftir” dedi.

Töre, KKTC’de kurumsal yapının güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

BAYBARS

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars’ın, “Hükümetin Cevap Veremediği Sorular ve Çözemediği Sorunlar”la ilgili konuşmasında, hükümetin, sorulara yanıt vermek adına salonda bulunmamasını eleştirdi.

Eğitimde, telafi ve kayıpların nasıl ortadan kalkacağı konusunda bilgi talep ettiklerini söyleyen Baybars, bakanın yanıt vermeden salondan ayrıldığını belirtti.

Yükseköğrenimde nasıl bir planlamayla öğrenci kabul edileceğinin henüz ortaya konmadığını dile getiren Baybars, iki ay sonra yükseköğrenimin başlaması gerektiğini ama hiçbir konuda netlik olmadığını savundu.

Baybars, öğrencilerin aşılanması için aşı tedarik edilip edilmeyeceğini ve karantinanın nasıl uygulanacağını sordu.

Eğitimde kayıpların nasıl telafi edileceği konusunda kararlar alamadığını savunan Baybars, telafi kampları yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, eğitimin önemli bir konu ve ülkenin sorunu olduğunu söyleyerek, sıkıntıları aşmanın devletin sorunu olduğunu belirtti.

Arıklı, yükseköğrenimde yaklaşık 102 bin öğrenciden 82 bininin kayıt yaptırdığını söyledi.

Online eğitimden vazgeçip, yüz yüze geçme konusunda hükümetin kararı bulunduğunu kaydeden Arıklı, üniversite ve öğrencilerin ülke için hayati olduğunu belirtti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Pandemi ve Ekonomi” ile ilgili konuşmasında, pandeminin getirdiği olumsuz koşulların ülkeyi ve dünyayı etkilediğini, KKTC ekonomisinin irtifa kaybettiğini belirtti.

KTTO’nun dergisinde yer alan bir araştırmayla ilgili bazı bilgileri paylaşan Uluçay, araştırmanın Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumdan endişeli olduğunu, en önemli sorun olarak ekonomik durumu gördüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Teberrüken Uluçay, demokrasinin işleyişiyle alakalı memnun olmayan kişi sayısının da arttığını kaydetti.

Uluçay, köy yolları ile yeni hastanenin yapımı konularındaki ihalenin, ekipman ve işçilerin KKTC’den sağlanmasının ekonomiye katkısı olacağını söyledi.

Ülkeye gelecek öğrencilerin aşılanması konusunda planlama yapılması gerektiğini belirten Uluçay, sınır kapılarının açılmasının olumlu etkilerinin görüldüğünü, turizme yönelik de çalışma yapılarak hedeflerin yakalanması gerektiğini ifade etti.

Erken seçim tarihine ilişkin, iktidar ve muhalefetin uzlaşması gerektiğini dile getiren Uluçay, bu güveni sağlayamadıktan sonra hükümetin kısa vadede ekonomik sıkıntıların aşılması için nasıl koordineli çalışacağını sordu.

Seçim tarihi konusunda konsensüs sağlanması çağrısı yapan Uluçay, hükümetin tarih belirlendikten sonra ülke sorunlarına yoğunlaşması temennisinde bulundu.

Yazılı ve sözlü soruların ardından genel kurulun bugünkü toplantısı sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.