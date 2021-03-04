Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla sürüyor.

ŞAHALİ PROTOKOLÜN DETAYLARINI SORDU

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Ekonomik ve mali işbirliği protokolü ve hedefler” başlıklı konuşma yaptı.

Anlaşma konusunda detayların hâlâ bilinmediğini, Meclis’in kamuoyuyla aynı zamanda ve aynı şekilde bilgisi olduğunu kaydetti.

Yeniymiş gibi ilan edilen kaynakların yeni olmadığını ifade eden Şahali, örneğin reel sektör için ne kadar kaynak öngörüldüğünü sordu, bu gibi konular hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Şahali konuşmasında protokolle ilgili detayları sordu, hükümeti bu konuda açıklama yapmaya çağırdı.

Türkiye’den savunma giderleri için aktarılması gereken rakamın çok altında bir rakam aktarıldığını söyleyen Şahali bu nedenle borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Şahali, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek kaynağın ne zaman ve ne miktarda geleceğinin belirsiz olmasının ekonomi açısından sorun yaratacağını anlattı.

Protokolde mevzuat değişikliklerinden bahsedildiğini söyleyen Şahali, eğer bununla anlatılmaya çalışılan TC ile uyum sağlamak ya da TC’nin kendi koşullarına göre oluşturduğu mevzuatı KKTC’ye yansıtmaksa bunun sorun yaratacağını söyledi.

Şahali, azınlık hükümetinin yasa geçirmekle ilgili hiçbir motivasyonu olmadığını ifade etti.

E-devlet sisteminin doğrudan kurucusu ve saklayıcısı olması gerektiğini kaydeden Şahali, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Herhangi bir aşıya tek bir doz dahi ulaşamayan çok sayıda ülke olduğunu, bu nedenle tek bir aşının bile teşekkürün en büyüğünü hak ettiğini vurgulayan Şahali, 100 bin aşı gönderen Türkiye’nin de 6 bin aşı gönderen AB’nin de teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Şahali, hükümete düşen görevin yapılan programı harfiyen uygulayarak ülkede ekonomi ve hayatın normalleşmesini sağlayacak şekilde yürütmek olduğunu dile getirdi.

Kışlalarda askerlerin rahatlamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Şahali, muvazzaf askerlerin izin programının güncellenmesini istedi, bedelli askerlik konusunda çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

ÇELER: "HÜKÜMETİN ORGANİZASYON EKSİKLİĞİ ENDİŞE YARATIYOR"

Ardından TDP Milletvekili Zeki Çeler “pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında turizm” konusunda söz aldı.

“Plansızlığın son bir yıldır bize nelere mal olduğunu görüyoruz” diyen Çeler, diğer ülkelere yıllara yayılan planlar yaparken KKTC’de bir ay sonrası için bile karar olmadığını dile getirdi.

Hükümete turizm planlaması açısından sorular yönelten Çeler, hükümetin organizasyon eksikliğinin endişe yarattığını kaydetti.

Ülkenin turizminde bu kadar geriye gidilen bir süreçte 2019’u tekrar yakalamasının 3-4 yıl alacağını dile getiren Çeler, bunun bile ancak eğer eylem planı hazırlansa, sağlık açısından güvenli gelişlere imkan tanınsa, sertifikasyon sistemleri oluşturulsa ve bunlar reklam edilirse mümkün olacağını söyledi.

Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin yeniden açılmasıyla ilgili organizasyon olup olmadığının açıklanmasını istediklerini belirtti.

Çeler, “Oradan gelecek aşıya ihtiyacımız yoktur” gibi bir duruşun söz konusu olamayacağını söyledi.

Tüm destinasyonların nasıl açılacağı, açıldıktan sonra nasıl turist kabul edileceği gibi kararlarda geç kalınmaması gerektiğini anlatan Çeler, aksi halde vizyon eksikliği nedeniyle turizm sektörünün potansiyelden payını alamayacağını kaydetti.

Çeler izinlerini kullanamayan mükellef askerlerle ilgili gerekli adımların atılmasını, askerlerin yasal izin haklarını kullanabilmelerinin sağlanmasını istedi.

ATAOĞLU: “TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ 22 BİN 500 KİŞİNİN AŞILANMASINI İSTEDİK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkenin turizm potansiyeline işaret eden Ataoğlu, ülkenin dijital ortamda tanıtımı bağlamında gerekenlerin yapıldığını ifade etti.

Esnafın kepenk kapattığını, turizmin artık açılması gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Ataoğlu, önceliğin sağlık olduğunun, öte yandan ülke ekonomisi adına da gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bakan Ataoğlu, sektördeki 22 bin 500 kişinin aşılanması için talepte bulunduklarını açıkladı ve ülke nüfusunun da henüz istenen oranda aşılanmadığını söyledi.

Ataoğlu, 1 Nisan olarak belirlenen açılma tarihi hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin nüfusun belirli oranda aşılanması sonucu bu açılmaya izin verileceği, gelecek olanların da aşılanmış olması gerekeceği, antikor testlerine bakılabileceği ve hızlı testlerin kullanılabileceği yanıtını aldıklarını bildirdi.

Fikri Ataoğlu, ülkeye turistler gelmeye başladıktan sonra artık, “kapandık” denemeyeceğini kaydetti.

İÇ TURİZM İÇİN UCUZ TATİL

Ülkedeki aşılanma oranı istenen noktaya gelene kadar turistlerin, otelden çıkmadan, kapalı grup halinde, cuma-pazar nasıl getirilebileceği konusunda da Üst Komite’ye danıştıklarını kaydeden Ataoğlu, bir soru üzerine iç turizmin hareketlenmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü, vatandaşa daha ucuza tatil seçeneği sunulması için çalışıldığını belirtti.

Ataoğlu, farklı turizm modelleriyle ilgili çalışmaların da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletildiğini söyledi.

ST. HİLARİON’DAKİ YANGIN

Yine sorulan bir soru üzerine, St Hilarion Kalesi’nde çıkan yangın hakkında bilgi veren Ataoğlu, orada paratoner bulunduğunu ancak yetersiz olduğunu, tüm paratonerlerin kontrol edilmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Çevre kirliliği konusundaki bir soru üzerine Ataoğlu, moloz temizliklerinin yapıldığını, yerel yönetimlerin göstereceği bir arazi içine molozların götüreceğini ve bunların geri dönüştürüleceğini dile getirdi.

Bir soru üzerine Güney’den Kuzey’e geçişlerle ilgili açıklamalar konusunda girişimler yaptıklarını, BM üst düzey yetkilisi Elizabeth Spehar’a da bu konuyu aktardıklarını söyleyen Ataoğlu, Dışişleri Bakanı’nın İngiliz Yüksek Komiseri ile görüşeceğini açıkladığını dile getirdi.

Ataoğlu başka bir soru üzerine yeni teşvik sisteminin henüz netleşmediğini kaydetti.