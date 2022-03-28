Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

TAÇOY: “BELEDİYELER REFORMUNDA YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER KOMİTEYE GELİP FİKİR BEYAN ETSİN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Taçoy, yerel yönetim reformu konusunun sürekli gündemde olan ama hayata geçirilmeyen bir konu olduğunu dile getirerek, şimdi konu gündeme geldiğinde ise “anayasaya aykırı” şeklinde tanımlandığını kaydetti.

Yasada seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı kuralına işaret eden Taçoy, hesaplamanın açık olduğunu anlattı.

Belediyelerin gelirlerinin yetersiz olduğunu, bu nedenle iş yapamaz hale geldiğini söyleyen Taçoy, tasarıdaki hesaplamanın da hem coğrafi özellik hem de nüfusa göre yapıldığını dile getirdi.

Yanlışlık olduğunu düşünenleri komiteye gelip fikrini beyan etmeye çağıran Taçoy, eleştiri yapanları ilgili yasayı okumaya çağırdı.

Taçoy, tasarı hazırlanırken finansmanın da göz önünde bulundurulduğunu, intibak konusunun ele alındığını kaydederek, “Okumadığınız açıkça ortada” dedi.

“51/95 hakkında hepimizin şikâyeti vardır” diyen Taçoy bu reformu destekleyip desteklememenin milletvekillerinin bileceği iş olduğunu, konunun Meclis’te tartışılabileceğini kaydetti.

ÖZTÜRKLER: “LİSANS VE YÜKSEK LİSANS YAPACAK ÖĞRENCİLER İHTİYAÇ OLAN ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİ”

Ardından Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, “İleri Alanlar ve Meslek Seçimi” konulu güncel konuşma yaptı.

Dünyada, hangi alanların “ileri alan” olduğu, gençlerin hangi alanlara yönlendirilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Öztürkler, KKTC’de hangi alanların “ileri alan” olduğu yönünde ciddi bilimsel çalışmalar yapıldığını belirtti.

KKTC’de eğitim, turizm, sağlık, bilişim, tarım ve tarımsal sanayi, yeşil ve sürdürülebilir çevre alanlarının 2020-2030 arasında ileri alan olarak tespit edildiğini belirten Öztürkler, bu konuda sağlam planlamalar yapılması gerektiğini anlattı.

Öğrenci istatistikleri hakkında bilgi veren Öztürkler, ülkedeki üniversiteleşme oranının yüzde 60’dan fazla olduğunu belirtti.

Bunun doğru bir yapı olmadığını dile getiren Öztürkler, üniversite yanında teknik eleman yetiştiren programlara da destek vermek gerektiğini anlattı.

Lisans ve yüksek lisans yapacak öğrencilerin ihtiyaç olan alanlara yönlendirilmesinin gerekliliğine işaret eden Öztürkler, bu konudaki çalışmalara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

ULUÇAY: “YEREL SEÇİMİN ERTELENMESİ ANAYASA’YA AYKIRI”

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Yerel Yönetimler ve Ekonomi” konulu güncel konuşma yaptı.

Seçimlerin ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Uluçay, hükümetin, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak, mahkemeden erken sonuç alınamamasıyla istediği sonucu elde etmeyi amaçladığı görüşünü belirtti

Alkole yapılan zammın sadece değişik sektörlerin zararına değil, ilgili alışverişin Güney Kıbrıs’a taşınmasına neden olacağını belirten Uluçay, “Ülke ekonomisinin nereye sürükleneceğini gözetmeden politika yapamazsınız” dedi.

Şu an satın alma gücünün çok düşük olduğunu kaydeden Uluçay, Kıb-Tek’in yıllardır zararda olduğunu anımsatarak, “Varsın birkaç ay daha ekside olsun, böyle bir dönemde bunu halkın sırtına yüklemek doğru mu?” diye sordu.

CTP olarak önceki dönemlerde yerel yönetimler hakkında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Uluçay, çalışmaların sonuçları hakkında bilgi verdi.

Belediyelerin birleştirilmesinde aslolanın hizmetlerin iyileştirilmesi olduğunu dile getiren Uluçay, eğer bu hizmet standardı yukarıya çıkartılmayacaksa böyle bir çalışma yapmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Uluçay, yaptıkları çalışmayı seçime üç ay kala Meclis’e getirmeyi doğru bulmadıklarını, bu nedenle ilgili dönemdeki bakanlar kendilerini çağırdığında bunu izah ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili bölgede görev yapan çalışanların da bölge halkının da çok rahatsız olduğunu belirten Uluçay, ilgili komitenin yarın toplanacağını, vekillerin önerileri dikkate alınacaksa, yarınki gündemde ilk sırada bulunan birleştirme yasasının ele alınmaması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Yasanın komitede ele alınmasının uzun zaman alacağını söyleyen Taçoy, Uluçay’ın ilgili yasa üzerine çalıştığını ve kendisinin konuya hakim olduğuna emin olduğunu söyledi.

Aralık 2017’de Meclis’te yapılan bir değişiklikle seçim sisteminin tek bölgeli hale getirildiğini hatırlatan Taçoy, bu sistem hakkında da büyük tartışmalar çıksa da sistemin yürüdüğünün ortada olduğunu kaydetti.

Belediyelerin mevcut sisteminin çalışmadığının ortada olduğunu kaydeden Taçoy, bu konunun tartışılacağı yerin komite olduğunu belirtti, ilgili tasarının ne yasalara ne Anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

ULUÇAY

Yeniden kürsüye çıkan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, belediyelerin yetersizliğinden bahsedildiğini, yerel yöneticilerinse canla başla mücadele ettiğini ancak merkezi idarenin üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

2021 yılı katkı paylarının şu an ödenmeye devam edildiğini belirten Uluçay, ilgili tasarının hayata geçmesi halinde, bugün sorun yaşayan belediyelerin hangi kaynakla bu pozisyonlarından kurtulacağını sordu.

Uluçay’ın konuşması sırasında yerinden söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Maliye’nin şu anki uygulamasının, yani yeni bütçe geçene kadar eski bütçeden ödeme yapmanın doğru bir uygulama olduğunu kaydetti.

CANDAN: “DÜNYA BANKASI RAPORUNA GÖRE KKTC TARİHİNİN EN KÖTÜ RESESYONUNU YAŞADI”

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk Ekonomisine İlişkin Raporu” konulu güncel konuşma yaptı.

Dünya Bankası’nın kısa süre önce yayımladığı rapora işaret eden Candan, rapora göre pandemi sürecinde KKTC’nin tarihinin en kötü resesyonunu yaşadığını kaydettiğini anlattı.

Raporda, pandeminin üzerine siyasi istikrarsızlığın ve TL’nin ciddi değer kaybının eklenmesiyle rekor derecede enflasyon kaydedildiğinin yer aldığını söyleyen Candan, raporun detaylarını okudu.

Raporda yer alan unsurların yönetenler tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Candan özel sektörde gerekli teşvik çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getirdi.

ÇOLAKOĞLU: “MAĞUSALILAR BUĞDAY CAMİNİN BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK KULLANILMASINI İSTİYOR”

Meclis’te daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Memleket Ahvali” konulu güncel konuşma yaptı.

Nüfusa göre Covid-19 kaynaklı ölümlerin gittikçe arttığını dile getiren Çolakoğlu, ölümlerin çoğunlukla belirli bir yaş üzeri aşısız kişilerde görüldüğünü kaydetti, aşılama konusuna gereken önemin verilmesini istedi.

Gazimağusa Belediyesi’nin borçlanma kararına işaret eden Çolakoğlu, bu borçlanmanın seçimlere kadar olan sürenin grevsiz geçmesi için yapıldığını ifade etti.

“Dilerdim ki bu yasa kadar, Özel Eğitim Yasası’na da ivedilik verilsin” diyen Çolakoğlu, insanların ciddi sıkıntılar çektiği bir dönemde gelen belediye reformunun bu belediyelerde çalışan insanları, böylesi bir ortamda buhrana soktuğunu kaydetti.

Çolakoğlu, hükümeti halkın sesine kulak vermeye ve zamanını halkı ikna etmeye harcamaya çağırdı.

Daha önce bir halkevi olarak hizmet veren Buğday Camii’nin daha sonra bir kültür merkezi olarak kullanıldığını dile getiren Çolakoğlu, buranın 2021’de ani bir kararla camii olarak kullanılmak üzere kapatıldığını şu anda camii olarak da hizmet vermediğini söyledi.

Mağusalıların buranın bir kültür merkezi olarak halkın kullanımına geri verilmesini beklediğini ifade eden Çolakoğlu, “Halkımız ibadet görevini Osman Fazıl Paşa Camii’nde idame ettiriyor. Yani orası camii olarak kullanılmak üzere sadece kapatıldı. Mağusalı’nın kültür merkezi olarak kullanılan simgesel merkezi elinden alınmış oldu” dedi.

Şifa Çolakoğlu, hükümetten bu konuda gereğini yapmasını istedi.