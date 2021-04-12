Meclis’te güncel konuşmalar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalara devam edildi.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüke Uluçay, pandemi ve ekonomi konusunda konuşma yaptı. Ülkede ciddi anlamda sorunlarla baş başa olunduğunu belirten Uluçay, gerek sağlık gerekse ekonomi alanında adımlar atıldığını ancak istenilen noktaya adımların taşınamadığını kaydetti.

Yaz dönemini düşünerek adımların atılması gerektiğini belirten Uluçay, yüksek öğrenim alanına değinerek, önümüzdeki Ekim dönemini daha iyi yakalayabilmek adına eksikliklerin giderilmesi için adımların atılmasının mantıklı olacağını ifade etti.

Turizm alanında, agresif bir politikanın geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama üzerinde yoğunlaşarak, pandeminin olumsuzluklarına rağmen adımların atılmasının konuşulduğunu anlatan Uluçay, aşılama sürecinde yaşanan sorunların ekstra sıkıntı yarattığından bahsetti. Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin de turizm konusunda umduğunu bulamadığını savunan Uluçay, bu konuda örnekler verdi.

Bu süreçte ülke ekonomisinde çarşıyı hareketlendiren ne vardı diye bakılması gerektiğini belirten Uluçay, KKTC olarak bu kapsamda kara kapılarından geçişlerin eskiden olduğu gibi yapılabilmesine dönük çalışmaların süratle ele alınması gerektiğini kaydetti. Uluçay, bunun sadece KKTC’ye değil Güney Kıbrıs’a da katkı sağlayacağına dikkat çekerek, sağlık üst kurulunun değerlendirmesiyle, Haziran sonu itibari ile bunun olabileceği görüşünü belirtti.

Satın alma gücünün korunması gerektiğini belirten Uluçay, iç turizmin teşvik edilmesi, tüketici kredilerinin desteklenmesi, özel sektör hibe programlarının ele alınmasının şart olduğunu ifade etti. Kara kapılarının açılmasının ekonomik anlamda tüm sorunu çözmese de sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uluçay, çarşının canlandırılmasında bunun etkisi olacağının altını çizdi. Gerilim değil toplumsal dayanışma mantığı ile Güney Kıbrıs’la ilişkilerin pozitif gündeme taşınması gerektiğini anlatan Uluçay, Cenevre’de yapılacak zirveye değindi ve yönetimin bu konulara odaklanması gerektiğini kaydetti. Uluçay, ülkenin azınlık hükümeti ile yönetilmemesi ve ara seçimin ertelenerek, erken genel seçim için takvim ortaya konmasının önemine de işaret ederek, parti başkanlarının toplanması ve bu konuda karar üretmesi önerisinde bulundu.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise söz alarak, eleştirilere yanıt verdi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik bileklik uygulamasının başladığını anlatan Üstel, bunu yaparken denetlemeyi de yaparak, uygulamada sıkıntı varsa bunun görüleceğini kaydetti.

İleriki günlerde bileklik uygulamasının denetimi yapılırken, ülkeye gelmek isteyenlerin ev karantinası ile bilekliği kullanabileceğini aktaran Üstel, kuralların ihlal edilmemesi için caydırıcı cezanın kesileceğini anlattı ve ilk cezanın kesildiğini, bunun yarın kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Turizmde de bileklik uygulaması ile kapalı turizmin başlatılacağını, gelenlere taahhütname imzalatılacağını ifade eden Üstel, kara kapılarının açılması konusunda kademeli olarak açılıma değindi. Bu konuda çalışma olduğunu ve önümüzdeki günlerde takvimin paylaşılacağını bildiren Sağlık Bakanı Üstel, aşıya ulaşmanın zorluklarına değindi. Yaşanan teknik sıkıntılardan bahseden Üstel, 70 yaş üzeri, ağır kronik hastaların aşısının tamamlandığını, Astra Zeneca aşısında yaşanan sorunlar nedeniyle bunu istemeyen kişilere yapılmadığını bildirdi. Üstel, aşıda 65 yaş üzerine inildiğini ve bu hafta bunu bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üstel, sendikalarla görüştüklerini ve sağlık çalışanlarının haklarının kısıtlanmasından yana olmadığını, hükümete bunun ilettiğini kaydetti. Girne Hastanesi’nin ihalesinin iptalinden yana olmadığını ancak bunun olduğunu aktaran Üstel, yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ek mesailerin ödenmesi için ise gerekli çabayı gösterdiklerini bildiren Üstel, teşkilat yasasında değişiklik yapılması için çalışmaları başlattıklarını ve sözleşmeli olarak çalışan doktorların kadrolanması için gerekeni yapacaklarını bildirdi.

Sıla Usar İncirli’nin sorusu üzerine Üstel, sendikayla her zaman istişare içerisinde olduklarını, kadrolarla ilgili yasal değişiklik gerektiğini, Haziran’a kadar yasayı bitirip geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Her akşam kimse gece 11’den önce eve gitmiyor çok yoğun çalışıyoruz” diyen Üstel, kadrolarla ilgili sorunun kanayan yara olduğunu ve yasanın Haziran’a tamamlanması hedefinde olduklarını yineledi.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun sorusu üzerine, bilekliğin kapalı turizmde kullanılacağını ve denetimin yapılacağını vurgulayan Üstel, turistin denize ve saunaya girdiğinde bileklikle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağının kendisine söylendiğini ancak bunların nasıl işleyeceğinin pratikte görüleceğini anlattı.

Ayşegül Baybars’ın internet cafelerle ilgili sorusu üzerine ise Üstel, üst kurulun vakaların artış göstermesi üzerine bunu ileriki toplantıya aldığını, bunun nedeninin ise internet cafelerde bulaşın fazla olması olduğunu bildirdi. Üstel, casinolar konusunun da üst kurul toplantısında değerlendirileceğini belirtti.

Başka bir soru üzerine “Kapatma gibi bir düşüncemiz yok” diyen Üstel, ancak bunun değerlendirmesini üst kurulun yapacağını kaydetti. Üstel, açık olan kara kapılarında Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinin çalıştığını, acil durumda gerekli izinlerin verildiğini aktardı.

ERTUĞRULOĞLU

Bir soru üzerine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının keyfi bir kararla Yeşilırmak anlaşmasını durdurduğunu Erenköy’e araç geçişine izin vermediğini belirterek, kendilerinin de Pirgo üzerinden hasta taşıyan ambulans geçişine izin verdiğini, boş ambulansa izin verilmediğini kaydetti. Ertuğruloğlu, boş bir ambulansın geçmesine izin vermemenin, sağlık alanında misilleme olmadığını vurguladı.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay ise konuşmasında, bir krizin yaşandığını, ancak dünyada bazı teknoloji şirketlerinin bu dönemde karlı çıktığını anlattı.

Bilgiyi kullanabilen ülkelerin ayakta kalabileceğini kaydeden Çağatay, uzaktan çalışma şeklinin bundan sonraki dönemde devam edeceğini, KKTC’nin uzaktan çalışma cazibe merkezi haline getirilebileceğini ifade etti. Bu konuda dünyadan örnekler veren ve KKTC’nin de bu pastadan pay alması gerektiğini kaydeden Çağatay, fiber optik altyapısının kurulması gerektiğini kaydetti.

E-devletin kamuda yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Çağatay, bilgi teknolojileri sektörüne yönelmek gerektiğini vurguladı. Çağatay “Geleceğimiz dijitaldedir” diyerek, hükümetin bu konuda vizyonu olup olmadığını sorguladı.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise, Çağatay’a cevabında, hükümetin bu konuda vizyonu olduğunu belirtti. Çağatay’ın doğru konulara değindiğine, pandemiyle dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Canaltay, internet altyapısının yetersizliğine dikkat çekti.

BTHK, Telefon Dairesi ve uzman kişilerden oluşan bir grubun bu konuda çalışmalara başladığını kaydeden Canaltay, pandemi döneminde güvenli bir ülke olarak KKTC’ye gelenlerin olduğunu, tek şikayetin ise internet olduğunu anlattı. Öncelikle 4.5 G veya 5 G’ye geçmek için çalışmaları olduğunu anlatan Canaltay, dijital dönüşümün zamanının geldiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuda yapılan çalışmaların hükümetle paylaşılacağını kaydeden Canaltay, 7/24 hizmet verecek kesintisiz altyapı hedefinde olduklarını bildirdi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise konuşmasında, görünmez bir hükümetin olduğu bir meclis olduğunu, nisabı muhalefetin sağladığını savunarak, hükümet yetkililerinin televizyonlardaki konuşmalarında ise mangalda kül bırakmadığını iddia etti.

Halkın şikayetlerini kendilerine söylediğini ileri süren Manavoğlu, Başbakan Saner’in dünyada denenmeyen bilekliğin ülkede kullanıldığını söylemesini eleştirdi. “Bu konuda övünmeye ne gerek var” diye soran Manavoğlu, ibadetlerin 3’te 1 şeklinde yapılmasının nasıl denetleneceğini sordu ve bunun yasaklanmamasını eleştirdi.

Hükümetin güven veren kararlar alması gerektiğini kaydeden Manavoğlu, ciddi denetleme mekanizmalarının da işletilmesinin önemine vurgu yaptı. İleri sürdüğü “Kayıp Ekonomi Bakanı”nın dünyanın farkında olmadığını savunan Manavoğlu, Rum kesimi ile günübirlik geçişlerin açılmasının önemli olduğunu kaydetti. KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki test oranlarına işaret eden Manavoğlu, Güney ile KKTC’de hastalığın aynı oranda seyrettiğini belirtti ve kara kapılarının açılmasıyla çarşının hareketlenebileceğini ifade etti. Manavoğlu, ülkeye az riskle para nasıl gelebileceğinin üstünde durulmasını gerektiğini söyledi.