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Meclis’te grev yarın da devam edecek

Meclis’te bugün başlatılan grev yarın da devam edecek.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
Meclis’te grev yarın da devam edecek
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Meclis’te bugün başlatılan grev yarın da devam edecek.

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Birlikte hareket eden, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından bugün Meclis’te başlatılan grev yarın da saat 08:00 itibari ile devam edecek.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk'ün pozitif vaka temaslısı olmasına rağmen, izole olmak yerine komite çalışmaları için Meclis'e geldiği gerekçesiyle başlattıkları grevin, “Sağlık Bakanlığı ve Meclis tarafından herhangi bir adım atılmaması nedeniyle, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşuncaya kadar” devam edeceğini kaydettiler.

 

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Son Güncelleme: 14.04.2021 18:50
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