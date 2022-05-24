Meclis’te gerginlik

Meclis’te güncel konuşmalar sürerken CTP Milletvekili Barçın'ın kürsüye "Hayır" yazılı tişört sermesi ve UBP Milletvekili Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak için kürsüye yürümesi üzerine gerginlik yaşandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın konuşma başlığında Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin değişiklik yaparak konuşma talebinin okunması nedeniyle tepki göstererek kürsüye üzerinde "Hayır" yazan siyah tişört sermesi sonrasında UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak amacıyla kürsüye ve Barçın'ın üzerine yürümesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

-Barçın

Meclis Genel Kurulu'nda CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Gayrimeşru Faşist Hükümetin İcraatları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Barçın, konuşma konusunun başlığının değiştirildiğini “faşist ve gayrimeşru” kelimelerinin çıkarıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Ana muhalefet partisi üyelerinin 18 Mayıs tarihinde eylem yaptıklarını, ardından Meclis'e üzerlerinde ‘hayır’ yazan tişört giyerek girdiklerini ancak güven oylaması yapıldığı sırada Meclis TV’de sadece Meclis Başkanının görüntüsüne yer verildiğini savunan Barçın, Töre’nin milletvekillerinin ekranda gösterilmemesine ilişkin talimat verdiğini iddia ederek, üzerinde “hayır” yazan tişörtü kürsüye astı.

Töre’ye hitaben “Ben sosyalistim sen faşistsin” diyen Barçın ile Töre arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kürsüdeki tişörtü almaya çalışması üzerine Barçın ile Yeşilırmak arasında gerginlik yaşandı. Bazı milletvekillerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Tartışmanın ardından Barçın, tişörtü kürsüden alarak üzerine giydi.

Türkiye'yle imzalanan protokol maddelerine değinen Barçın, protokolde her türlü alımın Türkiye’ye bildirileceğine yönelik maddeler bulunduğunu, bunun “halk düşmanlığı” olduğunu savundu.

Protokolle özel ve kamu sektöründe çalışanların emekli yaşının yükseltilmesinin TC’ye taahhüt edildiğini savunan Barçın, ya primlerin artırılacağını ya da emekli yaşının yükseltileceğini, 13. maaşa kaynak yaratılması için net maaşların düşürüleceğini söyledi.

TC elçiliğinin derneklere yapacağı yardımın tarıma ayrılan rakamdan iki kat yüksek olduğunu dile getiren Barçın, sendikalara siyaset yasağı getirilmesi gibi maddeleri örnek göstererek, bu protokol “ekonomik dayatma ve ilhak protokolüdür” iddiasında bulundu.

ŞAHALİ

Daha sonra CTP milletvekili Erkut Şahali, “Sucuoğlu’nun Gidişi, Üstel’in Gelişi Bağlamında KKTC-TC İlişkileri ve UBP’nin Duruşu” konulu güncel konuşma yaptı.

“Faiz Sucuoğlu neden bu ülkenin Başbakanı olamıyor?” diye soran Şahali, UBP Genel Başkanı olan Sucuoğlu’nun neden Başbakan olamadığının es geçilecek bir konu olmadığını söyledi.

Şahali, bu yaşananları hiçbir milletvekilinin "hazmetmemesi gerektiğini" savunarak, “Bu hükümet gayrimeşrudur” diyerek, Üstel’in, yarıştığı UBP kurultayında en düşük oyu alan kişi olduğunu söyledi.

UBP’nin KIB-TEK ile ilgili politikasını eleştiren Şahali, pandemi hastanesinin enerjisinin mevzuata uygun olmadığını, bu durumun hâlâ düzeltilmediğini söyledi.

Anayasanın ihlal edildiğini savunan Şahali, ülkenin varlığı ve egemenliğinin kanıtının Anayasa olduğunu, hiçbir koşulda ihlal edilmemesi gerektiğini, protokolün Anayasanın ihlal edilmesine yönelik maddeler içerdiğini savundu.

Şahali, protokolde din işlerinin merkezi devlet çatısı altında ele alınacağı hükmünün yer aldığını söyleyerek, bunun laiklikten vazgeçilmesi anlamı taşıdığını iddia etti.

Protokolle Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki maddelerin de ihlal edileceğini savunan Şahali, “Haklar alenen ihlal edilmektedir” dedi.

CTP’nin Kıbrıs Türk kimliğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara erozyona uğramadan aktarılmasını hedeflediğini söyleyen Şahali, buna yönelik tehditlerle mücadele edeceklerini belirtti.

Şahali, sendikalarla ilgili maddeleri de eleştirerek, “Sendikalara dokunan bu Meclis’te ve toplumda barınamaz” diye konuştu.

Vatandaşlık konusuna da değinen Şahali, emeklilik, yabancıların mal edinmesi konularındaki protokol maddelerini eleştirdi.

Şahali, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin müstesna bir kurum olduğunu, protokolle "akademinin köküne kezzap döküleceğini" iddia etti.

-Öztürkler

Cevap vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, vatandaşlık hakkının önemine vurgu yaparak, hak sahiplerine haklarının verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

Öztürkler, imzalanan protokolde yer alan "aile birleşimi ve vatandaşlıkla" ilgili konuyu anlatarak, şu anki yasada anne veya babası vatandaşlık kazanan 18 yaş üstü kişilerin vatandaş olamadığını ayrıca eşten dolayı vatandaşlık alan kişilerin önceki eşinden olan 18 yaş üstü çocuklarının da vatandaş olamadığını söyledi.

Öztürkler, bu gibi sıkıntıların önceki hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu kararlarıyla çözümlendiğini kaydetti.

Şahal,

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak vatandaşlık işlemlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin düzenleme bulunduğunu, bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

Şahali, “Bu imzalanan anlaşmadaki unsurlar bizi tedirgin ediyor” dedi.

Şahali, sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri, özel harekat polislerinin etkin görev yapmasını sağlamak için yeniden düzenleme, koruma hizmetlerinin etkinliğinin sağlanmasına ilişkin maddelerin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.