Meclis’te erken seçim tartışıldı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (2)

UBP, SEÇİM TARİHİNİ BELİRLEMEK VE SEÇİM YASASIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE GEÇİCİ KOMİTE KURULMASINI ÖNERDİ

YDP MİLLETVEKİLİ ZAROĞLU, BUGÜN MECLİS’E İSTİFASINI SUNMAK İÇİN GELDİĞİNİ ANCAK ERTELEMEYE KARAR VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün erken seçim konusu başta olmak üzere tartışmalı geçen bir toplantı yaptı. Üç buçuk saat gecikmeli başlayan toplantıya saat 14.50’de ara verildi.

“Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edilirken, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin neyin oylandığının açık olmadığını söyleyip bilgi istemesi üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, aksaklık varsa inceleneceğini söyledi. Sennaroğlu, bu aşamada toplantıya ara verdi.

Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, nisap yoklamasının ardından Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarıyla devam etti.

Bu bölümde ilk olarak, UBP Grup Başkanlığının “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkere ele alındı.

ÖZYİĞİT

Tezkereyle ilgili söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasına Filistin’deki katliamı ve bu katliamı görmezden gelmesini kınayarak başladı.

Özyiğit, bu durumun Kıbrıs’ta kalıcı barışın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Meclis’in geç açılmasını da eleştiren Özyiğit, bunun milletvekillerinin yaptığı pazarlıklar sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Ad-hoc komite kurularak parmak hesabıyla seçim tarihine karar verilemeyeceğini söyleyen Cemal Özyiğit, bunun demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

TDP Başkanı Özyiğit, hükümeti 6 parti başkanı ve Meclis Başkanı’nı aynı masaya oturarak konuyla ilgili uzlaşmaya çağırdı, tezkerenin geri çekilmesini istedi.

Özyiğit, seçim tarihi belirlendikten sonra Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerini hazırlamak için bir ad-hoc komite oluşturulabileceğini söyledi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete “gelin bir tarihte uzlaşalım” dediklerini ancak bunun duymazdan gelindiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili olağan usulün Hukuk Siyasi İşler Komitesi olduğunu söyleyen Özersay, bu yoldan gidilmeden ad-hoc komite kurularak istenilen tarihin empoze edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Özersay, bunun hukuken, siyaseten ve demokrasi anlamında sıkıntılı olduğunu anlattı.

Seçim konusunda uzlaşı kültürüyle hareket etmenin önemli olduğunu ifade eden Özersay, hükümeti bu konuda oturup konuşmaya çağırdı.

Seçim tarihiyle ilgili anlaştıktan sonra Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerini hazırlamak için bir ad-hoc komite oluşturulabileceğini ifade eden Kudret Özersay, öte yandan şu anda yapılmaya çalışıldığı gibi bir ad-hoc komite oluşturulmasına HP olarak asla destek vermeyeceklerini vurguladı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Meclis’in 3 buçuk saat gecikmeli açıldığına işaret ederek hükümet kuruldu kurulalı durumun böyle olduğunu kaydetti.

Teknik olarak azınlık hükümeti olan bu hükümetin nisap sağlamakta sorun yaşadığını dile getiren Erhürman, durumun gittikçe kötüleştiğini ifade etti.

Başbakan’ın bir milletvekiliyle yaptığı görüşme nedeniyle Meclis’in açılmayı beklediğini dile getiren Erhürman, bütün bunların üzerine ad-hoc komite önerisi getirildiğini kaydetti.

İç tüzük kurallarını anımsatan Erhürman, ilgili ad-hoc komite önerisinde parti üye sayılarının da yer aldığını ve bu rakamların teamüllere aykırı şekilde belirlendiğini anlattı.

Erhürman, Anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğunu belirttikleri bu tezkerenin yine de Meclis gündemine getirildiğini söyledi.

Anayasa’ya bu kadar aykırı bir şey yapmaya çalışmanın adının darbe ve Meclis’te diktatörlük kurmaya çalışmak olduğunu dile getirdi, Meclis’in yok hükmünde sayılmaya çalışıldığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in demeçlerinde “muhalefet madem bazı komitelerde çoğunluğa sahip olmamızı kabul etti, diğer komitelerde de çoğunluğa sahip olmamızı kabul etti demektir” dediğini söyleyerek “Muhalefet size bütçeyi geçirin diye bütçe komitesinde çoğunluğa sahip olma hakkı tanıdı” dedi.

Erhürman, buna izin verilmesinin daha sonra benzeri şekilde Anayasa ve iç tüzüğe aykırı uygulamalar yapılmasına yol açacağını anlattı.

Bu yapılandan bir an önce vazgeçilmesini isteyen Tufan Erhürman, aksi halde Meclis’te ılımlı bir duruş beklenmemesini istedi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Sözlerine Filistin’de katliama uğrayanları rahmetle anarak ve İsrail’in saldırılarını kınayarak başlayan Saner, Kıbrıs’ta böyle olayların yaşanmamasının tek nedeninin Türkiye’nin garantörlükten doğan haklarını kullanması olduğunu anlattı.

Saner, her parti içinde sıkıntı yaşanabileceğini, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’yla da bu kapsamda bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Azınlık hükümeti açıklamalarına değinen, nisabın 26 olmasının bir milletvekilinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gerçekleştiğini kaydeden Başbakan Saner, ilgili vekilin gerekirse tekerlekli sandalyeyle Meclis’e geleceğini anlattı.

Bunun üzerine yerinden söz alan muhalefet milletvekilleri, saat 10.00’dan beri Meclis’in açılmasını beklediğini dile getirdi.

Önceki hükümet dönemlerinden nisapla ilgili örnekler veren Saner komitedeki üye sayılarının neden bu şekilde olduğunu açıkladığını anlattı.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da konuşmasına Filistin’de yaşanan katliamı kınayarak başladı, Meclis’in bu konuda ortak bir bildiri yayınlamasının anlamlı olacağını ifade etti.

Nisap sorunu nedeniyle milletvekillerinin birbirleriyle tartışmasını eleştiren Zaroğlu, önceki hükümet dönemlerinde nisap için verilen destekleri anımsattı.

Özyiğit’in bazı milletvekillerinin pazarlıklar yaptığını söylediğine işaret eden Zaroğlu, kendisinin asla böyle olayların içerisinde bulunmadığını kaydetti.

Bugün istifa etmek için Meclis’e geldiğini, ancak Meclis’e geldiği zaman seçimle ilgili ad-hoc komitede adı olduğu için hükümet yetkililerinin kendisinden istifa etmemesini rica ettiğini açıklayan Zaroğlu, halkın sağlık ve ekonomide problemlerle uğraştığını, bu yüzden seçim sorunuyla ülkenin meşgul edilmemesi için ad-hoc komitenin kurulabilmesi adına istifasını dondurduğunu anlatarak öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’yle asla bir ilgisi kalmadığını anlattı.

Zaroğlu “Şahsımın hiçbir pazarlıkla ilgisi yoktur” dedi.

“YDP ile ilginiz kalmadıysa ad hoc komitede kimin görüşlerini temsil edeceksiniz?” diye sorulması üzerine Zaroğlu, komitede YDP temsilcisi olarak bulunacağını, öte yandan konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini daha önce de kamuoyuyla paylaştığını, Ekim’den önce bir tarihte ülkede seçim yapılamayacağını söyledi.

ÖZERSAY

Yeniden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e “Siz böyle bir hükümet kurarak memleketi hükümetsiz bıraktınız” dedi.

Saner’i azınlık hükümeti kavramını araştırmaya çağıran Özersay, güvenoyunda aldığı oy ne olursa olsun hükümetin 24 milletvekiline sahip olduğunu, hatta Zaroğlu istifa edecekse bu sayının 23 olduğunu belirtti.

Özersay, komitelerde hükümetin çoğunluğa sahip olmamasının nedenini bu olduğun kaydederek, “bağımsız milletvekillerine hükümet milletvekili misiniz, UBP milletvekili misiniz” diye sormak gerektiğini anlattı, bu vekillerin istifa ederken yaptıkları açıklamaları anımsattı.

Kudret Özersay, bu vekillerden hiçbir zaman “biz hükümet milletvekiliyiz” açıklaması duymadıklarını kaydederek sayılara bakıldığında hükümetin azınlık hükümeti olduğunun ortada durduğunu, bu nedenle asla 4’lü hükümetle karşılaştırma yapılamayacağını ifade etti.

Oy birliğiyle geçen protokollere ve içtüzük kurallarına işaret eden Özersay, her akla geldiğinde komite sayısı değiştirilemeyeceğini de anlattı.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi parti kurma çalışmaları kapsamında yaptıkları parti ziyaretlerinde tüm partilerin içinde olduğu bir yapı kurmak için çalıştıklarını söylediklerini anımsatarak, bunun mümkün olmadığını gördüklerinde makul seçim tarihini “en geç ekim” olarak açıkladıklarını, bunun nedeninin de bütçe görüşmelerinden önce seçimleri tamamlamak olduğunu anlattı.

Hükümetin de kurulurken programın ekimi seçim tarihi olarak yazdığını anımsatan Erhürman, Ağustos ayını önermelerinin nedeninin de Başbakan Saner’in muhalefete “seçim tarihi belirleyin” çağrısı yapması olduğunu anımsattı, o günlerdeki vaka ve test sayılarını anımsattı.

“Pandemi dolayısıyla halk sıkıntı içindedir seçim konuşmak anlamsızdır” dendiğini ancak eğer hükümet programa uygun şekilde davransaydı şu anda bunların konuşulmayacağını anlatan Erhürman, Başbakan’ın sürekli “aslında ben bu hükümeti kurmak istemezdim” dediğini söyleyerek bu durumu eleştirdi.

TEZKEREYE OY ÇOKLUĞU

Daha sonra tezkere oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, neyin oylandığının açık olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, tezkereyi okuttuğunu söyledi, eğer teknik bir aksaklık varsa bunun inceleneceğini kaydetti.

Özdenefe’nin neyin oylandığının izahatını istemesi üzerine Sennaroğlu, teknik bir aksaklık varsa ilgililerin düzeltme yaparak konuyu Genel Kurul’un bilgisine getireceğini dile getirdi.

Bunun üzerine Sennaroğlu toplantıya ara verdi.