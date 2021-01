Meclis’te bütçe maratonu tamamlandı

10 MİLYAR 210 MİLYON TÜRK LİRALIK 2021 MALİ YILI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

SANER: “HEP BİRLİKTE HAREKET ETMEK ÖNEMLİ… MUHALEFETİN BUGÜN GÖSTERDİĞİ FEDAKARLIK TAKDİRE ŞAYAN”

ÖZYİĞİT: “BİR KİŞİNİN CAN KAYBI HERKESİN ACISI. BU DOĞRULTUDA HAREKET EDİLMESİ GEREK”

ÖZERSAY: “, TOPLUMSAL BİR UZLAŞI ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLMESİ GEREK. BU ANLAYIŞLA İSTİŞAREYE HAZIRIZ”

ERHÜRMAN: “SÜRECİN ORTAK AKILLA YÖNETİLMESİ ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Milyar 210 Milyon Türk Lirası olarak öngörülen 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni oy çokluğuyla kabul ederek bütçe görüşmelerini tamamladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında bugün saat 12.00’de başlayan Meclis Genel Kurulu’nda, Danışma Kurulu’nun aldığı kararla 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının yarınki gündeminin bugünle birleştirilip tamamlanmasına karar verildi ve bütçe görüşmeleri bugün tamamlandı.

Başbakan Hamza Ersan Saner ve siyasi parti başkanlarının konuşmalarının ardından Genel Kurul’un bugünkü ve yarınki gündeminde yer alan bütçeler tek tek okunarak onaylandı. Daha sonra bütçenin tamamı okunarak onaylandı ve bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Bugünkü oturumda sırasıyla, 121 Milyon 345 Bin 100 Türk Liralık Dışişleri Bakanlığı bütçesi,116 Milyon 923 Bin 200 Türk Liralık Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 493 Milyon 983 Bin 400 Türk Liralık Polis Genel Müdürlüğü bütçesi, 352 Milyon 10 Bin 900 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi, 400 Milyon 811 Bin 600 Türk Liralık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi,157 Milyon 954 Bin 400 Türk Liralık Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, 4 Milyar 793 Milyon 753 Bin 100 Türk Liralık Maliye Bakanlığı bütçesi, oy çokluğu ile onaylandı. 10 Milyar 210 Milyon Türk Liralık Gelirler bütçesi, de oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 1 Şubat Pazartesi günkü oturumu Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 4 Şubat Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.

SANER

Bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında ilk sözü alan Başbakan Ersan Saner, Covid -19 salgınından ülkenin direkt etkilendiğinin ortada olduğuna işaret ederek, bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, bulaş sayısının artması nedeniyle başka bir karar daha üretileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun bugün yeniden bir araya geleceğini ve Bakanlar Kurulu’nun da üst kurulunun alacağı karar doğrultusunda gerekli kararı üreteceğini ifade eden Başbakan Saner, olayın ciddiyetine binaen dün akşam tüm parti başkanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

PARTİ BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Tüm parti başkanlarının bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanmasına ilişkin yaklaşımının çok olumlu olduğunu ifade eden Başbakan Saner, parti başkanlarına bu konuda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Dün akşam varılan mutabakat gereği bütçenin bugün tamamlanması kararı aldıklarını belirten Başbakan Saner, geriye kalan tüm kurumlar ve bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesinde sadece parti başkanları veya bir milletvekilinin konuşma yaparak, sadece bütçenin okunarak oylanması konusunda hem fikir olduklarını anlattı. .

Başbakan Saner, “Birlikte hareket ediyoruz” mesajına yaptıkları katkıdan ötürü tüm parti başkanları, milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerine teşekkür etti.

PİLLİ : “ÖĞLEN İTİBARIYLA 31 VAKA”

Sağlık Bakanı Ali Pilli son günlerde artan vakalara dikkat çekerek, vakaların çok ciddi arttığını, öğlen itibarıyla 31 vaka olduğunu belirtti ve vatandaşların kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Meclise de önemli görevler düştüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, Meclis’ten sonra parti başkanları ile acil toplantı yapılmasını talep eti.

Covid-19’un bir ülke sorunu olduğunu vurgulayan Pilli, “Sizlere olan saygım sonsuzdur, büyük bir bulaş vardır, kurumların hiç konuşulmadan oylanması ve süratle onaylanmasını talep ediyorum” dedi.

ÖZYİĞİT :”BADİREDEN EL BİRLİĞİYLE ÇIKILABİLMESİNE KATKI KOYACAĞIZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, çok çok kritik bir dönemden geçildiğine işaret ederek, bir toplumsal duyarlılık ve hassasiyet olduğunu, bir kişinin can kaybının herkesin acısı olduğunu ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm halka uyarılara, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda çağrı yapan Özyiğit, Başbakan Saner’den yarın bütün paydaşların ortak toplantıya çağrılmasını isteyerek, daha uzun süreli bir kapanma gerekiyorsa; bunun bir bedeli olacaksa, formülünün beraber bulunması çağrısında bulundu.

Özyiğit, bu badireden el birliği ile çıkılabilmesine katkı koyacaklarını söyledi.

ÖZERSAY :”SİYASET YAPMA ZAMANI DEĞİL”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, siyaset yapma zamanı olmadığını belirterek, salgın ilk patlak verdiğinde de bunu dile getirdiklerini, şimdi de yinelediklerini söyledi.

Soğukkanlı olmak, ancak bilinçli bir şekilde hareket etmek gerektiğini ifade eden Özersay, HP olarak her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Öneri ve istişareye hazır olduklarını vurgulayan Özersay, toplumsal bir uzlaşı anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini, bu anlayışla istişareye hazır olduklarını vurguladı.

Başbakanlığa bağlı polis konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini belirten Özersay, polis teşkilatında FETÖ bağlamında bir takım ilgisi bağı olduğu düşünülen konular yaşandığını, bunların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

5 yıldır davaların sonuçlandırılamamasını ve adı geçen kişilerin göreve devam etmesini eleştiren Özersay, demokrasi ve insan hakları açısından bu konunun bir an önce TC ile gerekli iş birliği yapılarak tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Polisin önemine işaret eden Özersay, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile ilgili olarak da önümüzde dönemde yaşanabilecek sıkıntılara değindi.

Özersay, ekonomi ile ilgili sıkıntılar yaşandığını, yarın da yaşanacağının aşikar olduğunu, bir kaynak bulmak ihtiyacı olduğunu ve bir an önce TC ile istişare edilmesi gerektiğini ifade ederek, reel ve özel sektörün desteklenmesi için bir formül bulunması gerektiğini kaydetti.

Yapılacak tasarrufun adaletli yapılmasını ve kaynakların nerelere aktarılacağının şeffaf bir şekilde açıklanmasını isteyen Özersay, bunun şeffaf bir şekilde yapılması halinde kendilerinin de yapılanları destekleyeceğini söyledi.

Turizm konusunda dünyada sıkıntı yaşandığını, bunun için de turizm konusunda son trendlerin takip edilerek, pazarlama stratejilerinin değişeceğini belirten Özersay, ülkede de ona göre hareket edilebilmesi, esnafa ve çarşıya da yansıyacak bir şekle dönüştürülebilmesi için bu krizin bir fırsat olduğunu kaydetti.



Özersay, sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederek, vatandaşlara bu virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeleri çağrısında bulundu.ERHÜRMAN : “SÜREÇ ORTAK AKILLA YÖNETİLMELİ”CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Başbakan Saner’le dün akşam yaptıkları telefon görüşmesi sonrasında bütçe görüşmelerini bugün tamamlama kararı aldıklarını söyledi.Bütçe görüşmelerinin muhalefet için önemine işaret eden Erhürman, bunun ortak bir çaba göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı.Bunun, “Meclis görüşmeleri lükstü bundan kaçınalım” diye anlaşılmaması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, daha önceki kapanma döneminde yapılmayan bir şeyin yapılmasını istediklerini ve tüm parti başkanları ile bir toplantı yapılmasını talep ettiklerini, bu toplanın da salı günü yapılması kararı alındığını dile getirdi.Sürecin başından bu yana bir kriz masası merkezi önerileri olduğunu, bu öneriyi tekrar ettiklerini, bu süreci bir kriz içinde olunduğunun farkında olarak yürütmek gerektiğini vurgulayan Erhürman, sürecin ortak akılla yönetilmesinin önemine işaret etti.Erhürman, ekonomi, maliye, eğitim ve çalışma yaşamı bacağında çok önemli kayıplar olduğunu ve bunun artmaya devam edeceğini, bunun minimize edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.Salgının hafiflediği dönemler için turizm, yüksek öğretim ve inşaat sektöründe yapılacaklarda ortak aklın öneminin küçümsenmemesi gerektiğine işaret eden Erhürman, karar verme mekanizmasının hükümet olacağını, bunun sadece ortak akıl çerçevesinde şekillenmesinin, sorumluluğun ortak olduğu mesajı verilmesi için önemli olduğunu vurguladı.Sahada can havliyle uğraşan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erhürman, “Onların gücü bu halkın gücü olacaktır. Onları çok yormamak lazım. Tek tek bireyeler de azami dikkat ve özeni göstermediği takdirde, bundan başarıyla çıkmak mümkün olmayacaktır” dedi.DENKTAŞDP Genel Başkanı Serdar Denktaş da düşüncelerini, Başbakan Ersan Saner ve kamuoyuna yazılı olarak ileteceğini kaydetti.SANERTekrar söz alan Başbakan Ersan Saner sıkıntılı günlerde hep birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, muhalefetin bugün gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu vurguladı.Başbakan Saner, burada yapılan konuşmalarda bir takım bakanlıklar için ortaya koyulan görüşlerin ve yapılması gereken çalışmaların süreç içinde tamamlanması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.Hükümet olarak TC ile sürekli temas halinde olunduğunu ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yaptıkları katkılar için teşekkür eden Başbakan Saner, bugün saat 09.30’da 20 bin tane daha aşının ülkeye ulaştığı bilgisini verdi.“YAPILAN TEK SİYASET İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI”Halkı sağlığını korurken, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kampanyasının da başarılı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Başbakan Saner, bugünün siyaset yapma günü olmadığını, bugün yapılan tek siyasetin halkın sağlığının korunması olduğunu vurguladı.Parlamentodaki 50 milletvekilinin her birinin dilediği zaman, dilediği bilgiye ulaşma hakkı olduğunu, yapacağı yazılı soru önergesiyle öğrenmek istediklerini öğrenebildiğini, bilgi saklamanın mümkün olmadığını işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu konuda tek sıkıntının ancak süre olabileceğini vurguladı.“BULAŞIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMEMESİNİN TEMEL ŞARTI TEMASLI TAKİBİ”Temaslılar konusunda halka çağrı yapan Başbakan Saner, temaslıların takibinin önemine işaret etti.Temaslı olduğunu düşünen vatandaşlar varsa, en yakın sağlık ocağı ve hastaneye giderek gerekli kontrollerini yaptırmasını isteyen Başbakan Saner, bu bulaşın önüne geçilebilmesinin temel şartının temaslıların tespiti olduğuna dikkat çekti.Başbakan Saner, uyarılara uymayanların cezalandırılacağını, amaçlarının halkı cezalandırmak olmadığını ancak toplum sağlığını korumak adına bunun zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.Başbakan Ersan Saner, tüm ekonomik örgütler ve ilgili bakanlıkların gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, sürece katkı koyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Sokağa çıkma yasağı konusunda CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin sorusunu yanıtlayan Başbakan Saner, bazı sektörlerle birlikte inşaat sektörünün de çalıştığını, dün Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarına çok sayıda başvuru yapıldığını Girne için 1800, Lefkoşa için de 1400 civarında başvuru yapıldığını, ancak bunların tümüne izin verilmediğini aktardı.İlçe Emniyet Kurulları ile yapılan istişareler doğrultusunda izinlendirme ve kontrollerin sürdüğünü, denetimlerin arttırılacağını ifade eden Başbakan Saner, hiçbir bakanlığın personelinin tam kapasite çalışmadığını, seyrekleştirilmiş çalıştığını sözlerine ekledi.Bütçenin oylanmasının ardından bir kez daha söz alan Başbakan Ersan Saner, bütçenin bugün onaylanarak Meclis’ten geçtiğini, ülkede yaşanan Covid 19 salgınından dolayı iktidar ve muhalefetin iş birliği içinde çalışmaları tamamladığını, milletvekillerinin öneri ve görüşlerinin saklı kalması koşuluyla ileride aktarmalarına olanak verileceğini belirtti.Gerek, alt komite gerekse bugüne kadar tartışılan bütçelerde ortaya konan tüm görüş ve önerilere teşekkür eden Saner, bunların değerlendirileceğini, karar üretilirken önemli bir bilgi kaynağı sağlayacağını kaydetti.İktidar ile muhalefet arasında bugün sağlanan uzlaşının topluma güven vermesi açından önemine vurgu yapan Saner, teşekkür etti.Meclis çalışanlarına da teşekkür eden Saner, bütçenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.İKİ TEZKEREYE OY BİRLİĞİMeclis Genel Kurulu’nda bugün iki tezkere oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.İlk olarak, pandemi önlemleri çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi, gelecek birleşimin ertelenmesine ilişkin karar okundu ve 1 Şubat Pazartesi günkü birleşimin, 4 Şubat Perşembe saat 10.00’a ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.KIB-TEK İhalelerinde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığını İncelemek Üzere Oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını devam ettirip tamamlamasına olanak vermek için ek süre talep edilmesine yönelik tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.