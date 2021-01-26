MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR…

Mecliste bütçe maratonu devam ediyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçe görüşmesi devam ederken söz alarak, bugün sabah Yeşlköy’de bir çocuğun pozitif olduğunu öğrendiğini, çocuğun askerden geldiğini ve pozitif olduğunu bilmediği için bazı yerleri gezdiğini savunarak, temaslıların duyarlı davranarak kendilerini saklamamasını istedi.

Toplu taşımacılık iznini Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermemesi gerektiğine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın vermesi gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, toplu taşımacılık sektörü için verilen ücretleri eleştirdi.

Bu memlekette en uzak mesafede taşımacılık yapan kişilerden birinin de kendisi olduğunu anımsatan Hamzaoğulları, aldığı ücretin 13 bin civarlarında olduğunu, ancak 21 gün taşımacılık yapan bazı kişilerin fahiş ücretler aldığını savundu.

Bu durumu eleştiren Hamzaoğulları, “Bu kişiler ne taşır da biz bilmiyoruz. Kimdir bu kişiler, adalet getirin bu işlere, bu verilen paralara günahtır. Bu paralarla kaç okul yapılırdı” dedi.



Ülkede mali polis olup olmadığını soran Hamzaoğulları, bu ödenen paraların, pandemi taşımacılığı değil, öğrenci taşımacılığı olduğuna işaret eti.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bazı taşımacılara geriye dönük bazı ödemelerin de yapıldığını ileri süren Hamzaoğulları, pandemi süreci içinde son zamanlarda yaşanan sıkıntıları dile getirdi.Genç insanların ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesinde yaşanan öğretmen eksiklerine de değindi.2013 yılından sonra İskele-Karpaz bölgesinde eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Hamzağoulları, bölge okullarında şu anda yaşanan sıkıntıları aktardı.Orta Kapraz’da son yıllarda TC üniversitelerden mezun 10 tane öğrenci bulunmadığını vurgulayan Hamzaoğulları, Mehmetçik ortaokulunun acilen liseye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.Online eğitim konusuna yaşanan sıkıntılara da değinen Hamzaoğulları, İskele Karpaz bölgesinde her yerden bağımsız olarak daha fazla adım atılmasını istedi.