Meclis’te bütçe görüşmelerinde ilk gün tamamlandı

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN İLK GÜNÜNDE CUMHURBAŞKANLIĞI, CUMHURİYET MECLİSİ, BAŞBAKANLIK, YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN), HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK), SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI, BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

BRTK VE TÜK’ÜN 2021 BÜTÇELERİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde ilk günü tamamladı.

İlk gün toplantısı saat 23.05’te sona erdi.

Meclis Genel Kurulu 12 milyar 770 milyon TL öngörülen bütçede bugün bütçenin genelinin ardından sırasıyla Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüştü.

Bugünün gündeminde olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ise yarına bırakıldı.

Toplantının son bölümünde ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü.

BRTK BÜTÇESİNE OY ÇOKLUĞU

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen BRT’nin 2021 bütçesiyle ilgili tasarıda ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, BRT'nin daha demokratik ve adil bir yöntemle siyasilere ve ülke gündemine önem vermesini diledi ve "Son aldığınız karardan dolayı sizi kutluyorum" dedi.

ÖZERSAY

Yerinden söz alan HP Genel Başkanı Özersay da, BRTK'nın önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki süreçte seçim yasakları olacağına işaret etti.

Özersay, Başbakan Sucuoğlu'na "Ocak ayının sonuna kadar geçecek süre zarfında yönetim kurulu başkanlığına atama yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

SUCUOĞLU

Başbakan Sucuoğlu da yerinden yanıt vererek, "Resmi Gazete'de bu akşam veya yarın yayınlanacak, ondan sonraki akşam da öyle bir şeyimiz var ama demokratik ve eşit olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ŞAHALİ

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Sucuoğlu'nun BRTK'yı demokratikleştirmenin hedefleri arasında olduğunu belirterek, kurumun Kıbrıslı Türkler açısında önemine dikkat çekti.

BRTK'daki hasarın bir kişinin gönderilmesiyle giderilemeyeceğini ifade eden Şahali, demokrasiden ödün vermeden misyonun yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından, bütünü oylandı. 24 kabul, 9 ret ve katılmayan 16 kişiyle, BRT bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

TÜK BÜTÇESİ

Meclis Genel Kurulu’nda son olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü.

Komite Başkanı Hasan Taçoy’un tasarıyla ilgili komite raporunu okumasından sonra TÜK bütçesiyle ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Keşke yeni Başbakan da burada olsaydı da geçen gün çıkardığı yasa gücünde kararnamenin uygulanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkaracak mı kendisine sorsaydık” diyerek başladı.

TÜK’te Kamu İhale Yasası’nın uygulanmaması yönünde biri haziranda biri de yakın geçmişte iki yasa gücünde kararname çıkarıldığını kaydeden Şahali, yasa gücünde kararname ve Bakanlar Kurulu kararlarından alıntılar yaparak hükümetin hukuksuz işler yaptığını savundu.

Erkut Şahali, TÜK’ün spot alımlarıyla ilgili örnekler verdi; kurum bütçesine zarar verildiğini söyledi.

“İki dudak arasında uygulanan yasa gücünde kararnameler ve bunu yok sayan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, yasa gücünde kararnamelerin nasıl uygulanacağını sayın Başbakan’a sormak isterim” diyen Şahali, TÜK’ün iki dudak arası kararlarla halihazırda korkunç bir yıkıma itildiğini öne sürdü.

Şahali sübvansiyon kararları da olduğunu belirterek kurumun 1 TL’si bile yokken hazineye sürekli borç yazarak Kıbrıs Türk hayvancısını korumasının mümkün olamayacağını belirtti.

TÜK bütçesinde yazan rakamların hayali olduğunu kaydeden Erkut Şahali, kurumun bir kuruşu bulunmadığını söyledi.

Şahali “KKTC kurumlarının mali açıdan nasıl çökertildiğinin tipik örneği TÜK’tür” diyerek bu bütçeye oylarının olumsuz olacağını açıkladı.

Şahali, TÜK’teki yönetsel zaaflara hiçbir milletvekilinin onay vermemesini istedi.

ÇAVUŞOĞLU

Cevap vermek üzere kürsüye gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendilerini eleştirenlerin, Kamu İhale Yasası’nı yapanların böyle dönemleri düşünmemesini de eleştirmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, böylesi dönemlerde ticarete daha geniş bakmak gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Görev süremdeki tüm sorumluğu ben üstleniyorum. Bu yasa gücündeki kararnamelerin bir ihtiyaçtan doğdu. Bizim de, TÜK Yönetim Kurulu’nun da aldığı kararlarda veremeyeceğimiz tek hesabımız yok” diye konuştu.

10 bin ton arpa yüklü bir geminin şu anda ülkeye yaklaştığını açıklayan Nazım Çavuşoğlu, arpa ve fiyatlar hakkında bilgi verdi; bazı durumlarda ithalatçı firmaların verdiği teminatı yakmasının işine geldiğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, üreticileri mağdur etmemek, ülkeyi felakete sürüklememek için hem arpa ithalatı yapan firmanın hem TÜK’ün büyük fedakarlık yaptığını belirterek bu dönemde arpa sağlamanın çok zor olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, “TÜK’te tek bir kuruş bile kaybolmuşsa bunun hesabını ben veririm, çalışanlarım değil ama tek bir kuruş bile kaybolmamıştır” dedi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin yorumları ve soruları üzerine cevap veren Bakan Çavuşoğlu, Kamu İhale Yasası’nın acilen elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, arpa alımı ihaleleriyle ilgili süreç ve fiyatlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından TÜK 2021 Bütçe Yasa tasarısı açık oylamaya sunuldu ve 23 kabul, 7 ret oyuyla ve oy çokluğuyla onaylandı. 19 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

YARINKİ GÜNDEM

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Yarınki gündemde Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Yarınki toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.