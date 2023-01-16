Meclis’te Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu'nda Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Tasarıyla ilgili komite raporu, Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova tarafından okundu.

Berova, yaklaşık 12 yıldır Meclis'e gelip kadük olan Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nı komitede tamamlayarak Genl Kurul'a sevk etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

UBP’nin belediyeler reformunu yapabilmesi için ilgili tasarıyı süratle Meclis’e sevk ettiğini dile getiren Berova, bu yasa tasarısının çeşitli zorluklarla rağmen geçtiğini; çalışarak bunu başardıklarını belirtti ve belediyelerin birleşerek 18 belediyenin halka hizmet edeceğini belirtti.

Tüm komite üyelerinin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çeken Berova, bu yasa tasarısının olgunlaşmasına ve bitirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Berova, Başbakan Ünal Üstel’in de bu yasa tasarısı çalışmasına gösterdiği katkıdan ve destekten dolayı ayrıca teşekkür etti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP olarak uzun süredir bu yasa ile ilgili 51/95 sayılı yasanın tadil edilmesiyle ilgili ciddi girişimler yaptıklarını ve çalıştıklarını söyledi.

Daha önce yapılan çalışmaları anlatan Besim, 51/95 tadil yasası ve Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın çok uzun süredir çalışıldığını, devlette yer alan kurum ve kuruluşlarla saatler süren toplantılar yapıldığını kaydetti.

Tüm komite üyeleri ve katkı koyan herkese teşekkür eden Besim, yasanın önemine vurgu yaptı ve neredeyse yasanın yarısını güncellediklerini söyledi.

Bu yasadan sonra belediyelerle bakanlıklar arasında daha çağdaş bir sistem kurulmasını temenni eden Besim, mekânsal nüfus kayıt sisteminin bakanlıkla iş birliği çerçevesinde yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, bu konunun ülkenin kayıt altına alınması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısının 46. ve 51. maddelerine ret verdiklerini söyleyen Besim, yasanın belediyelere hayırlı olmasını diledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da konuşmasında, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Belediye reformunun vatandaşa sunulan hizmetin artırılması konusunda olması ve merkezi yönetimden yapılması gereken maddi katkıların da tartışılması gerektiğini dile getiren Barçın, yerel yönetimler seçimlerinin insanların yönetimden aldığı hizmeti daha çok hissettiğini kaydetti.

Belediye sayısının 18'e düşürüldüğünü ancak Mülki Yönetimler Yasası uyarınca 20 bin ve üzerinde nüfusu olan yerlerin belediye olabileceğini ifade eden Devrim Barçın, bu çelişkiye işaret etmek istediğini söyledi.

Yerel yönetimlerde istikrarlı bir yönetim olduğunu dile getiren Barçın, belediye reformunu sayı olarak görmediklerini, reformun belediye hizmetlerinin artırılması olması gerektiğini belirtti.

Yasada yapılan değişiklikle devlet katkılarının bölüşülmesinde değişiklik olacağını dile getiren Barçın, böylece Girne, Lefkoşa ve Mağusa belediyelerin devlet katkısının azalacağını kaydetti.

Barçın, bu yasa ile devletin belediyelere bölüşüm şeklinin değişeceğine dikkat çekti.

-Usar

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar, belediyelerin özellikle imar izinleri yetkilerinin ellerinden alınarak merkeze verilmesinin doğru olmadığını dile getirerek, devlet olarak bir inşaat yapıldıktan sonra belediyeye sorulmasının kabul edilir olmadığını söyledi.

Şehirlerin birçok sorunu olduğunu ve bu şekilde belediyeyi baypass etmenin doğu olmadığını dile getiren Usar, bu yasa ile kaçak yapının da teşvik edileceğini belirtti.

Belediyenin bertaraf edilmesi halinde sorunların daha da artacağını dile getiren Usar, 46. maddeye ret verdiklerini, bu maddenin konulmasının sebebini anlamadıklarını ve derhal değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa’nın gece ve gündüz nüfusu arasında ciddi farklılıklar olduğuna dikkat çeken Usar, belediyelerin bu konuda ciddi zorluklar çekeceğini ve büyük belediyelere devlet katkı payının artırılması gerektiğini belirtti.

Bu yasanın önemli olduğuna dikkat çeken Usar, yerel reformun yapılabilmesi için merkezi idarenin yetkilerini yerele aktarabilmesi ve denetlenmesinin de yapılması gerektiğini kaydetti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, yerel yönetimlerde devrim değil mali konularda güncelleme yapıldığını belirtti.

Belediyelerin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Şahali, bu değişikliğin elzem olduğunu kaydetti.

Bugün belediyelerin gelirlerinin artırılmasına ilişkin bir yasa çalışması olduğunu söyleyen Şahali, bu yasanın geçmesiyle reform yapılmadığını belirtti.

Belediyeler Yasası'nın güncellenmediği için belediyelerin battığı söyleminin doğru olmadığını belirten Şahali, belediyelerin doğru yönetilmesi halinde batmadığını söyledi ve belediyelerin doğru yönetilmemesi halinde tekrar batabileceğini kaydetti.

Büyük belediyelerin kayıtlı nüfusun çok daha fazlasına hizmet ettiğini bildiklerini dile getiren Şahali, bu kentlerin devlet tarafından desteklenmesi ve finanse edilmesi gerektiğini söylediklerini fakat bunun kabul görmediğini belirtti.

Bu yasanın reform olmadığın dile getiren Şahali, bu yasayla belediyelerin yetkilerinin azaltıldığını söyledi.

Erkut Şahali, reformdan bahsedilecekse yerel yönetimlerin gereksinim duyduğu belediyeciliklerin yetkinin merkezden yerele devredilmesi gerektiğini dile getirerek, yasayı, reform değil gereksinimlerin biraz da olsa karşılanabilecek olmasında dolayı kendilerinin de önemsediğini ifade etti.

-Baybars

Meclis'te daha sonra söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Meclis’teki söylemlerini kınadı.

Kamu görevlisinin yasalara aykırı davranması halinde görevden alınmasının yasalar çerçevesinde açık olduğunu dile getiren Baybars, Arıklı’nın bu konuşmasındaki söylemlerin düşündürücü olduğunu kaydetti.

Belediyelerle ilgili yasanın reform nitelikli olmadığına dikkat çeken Baybars, yerel yönetimlerin bütün olarak değerlendirilip birçok meseleyi ele alarak değerlendirmek ve daha sonra 51/95 sayılı yasada tadilat yapmak gerektiğini belirtti.

Belediyelerin birleşmesinin seçim kaygılarıyla birleştirilmesi sürecinin yaşandığını dile getiren Baybars, bu yasa ile belediyelerin bazı hususlardaki yetki karmaşasındaki sorunların çözülmesi için de maddeler konulduğunu kaydetti.

Yasa ile belediyenin yetki sorununu asgari sürede çözerek vatandaşın önünü açtığını kaydeden Baybars, belli hizmetlerde havuz sistemi oluşturarak dengeli gidilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Ülkenin aydınlatma sorunu olduğunu dile getiren Baybars, bu yasa ile başka bir sitem kurulacak olmasının endişe yaratacağını kaydetti.

Baybars, tüm aydınlatma alt yapı ve üst yapısı ile birlikte o belediyenin yetki alanında olacağını belirterek, aydınlatma ücretlerinin yine Kıb-Tek’te toplanacağının, toplandıktan sonra belediyelere ödeneceğinin bilindiğini fakat bu uygulamanın ne kadar doğru ve yararlı olabileceğinin sorulması gerektiğini söyledi.

Devletin imar konusunda belediyelere verilen yetkiyi geri almasının doğru olmadığına dikkat çeken Baybars, alt yapıya uygun olmayan ve teknik sıkıntılar getirecek bir durumun ortaya çıkacağına dikkat çekerek, birçok hizmet için planlama yapmadan inşaatlara ruhsat verilmesinin, şehir planlanmasını ortadan kaldıracağını kaydetti.

Baybars, yasaya tüzüklerle destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, yasanın önemli olduğunu vurguladı ve katkı koyan herkese teşekkür etti.