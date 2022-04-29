Mecliste bayramlaşma

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Meclis çalışanlarının Ramazan (Şeker) Bayramını kutladı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre yaklaşan bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bayramlaşma etkinliği yapıldı.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yapılan bayramlaşma etkinliğinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Meclis çalışanlarının bayramını kutladı. Etkinlikte, Meclis Divan Kurulu Üyesi Milletvekili Alişan Şan da hazır bulundu.

Meclis Başkanı Töre, Meclis personeline hitaben yaptığı konuşmada, bayramların güzellikleri barındıran müstesna günler olduğunu ifade ederek, çocukların ve herkesi sevineceği güzel günlerde geçmesini diledi.

“Sevginin hiçbir zaman eksik olmaması gerektiğini” belirten Töre, tüm Meclis personelinin ve ailelerinin bayramını kutladı, sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında Meclis çalışanlarının belki de ailelerinden fazla bir birini gördüğüne değinerek, dayanışma içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Özdenefe, “Ülke olarak zor günlerden geçildiğine” değinerek, bütün zorluklara rağmen bütün personele koyduğu katkılardan dolayı teşekkür etti ve iyi bayramlar diledi.