banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27...
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Meclis Genel Kurulu yasama ve...
banner405

Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri 27 Aralık’ta başlayacak, 6 Ocak’ta tamamlanacak.

13 Aralık 2022 Salı 13:01
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri 27 Aralık’ta başlayacak, 6 Ocak’ta tamamlanacak.

Açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 8 oturumda tamamlanacak. Genel Kurulda, komitede 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

27 Aralık Salı günkü oturumda, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okunacak, Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşması ile başlanacak. Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel Kurul, 28 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık, bütçelerini ele alacak.

29 Aralık Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

2 Ocak Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecekken; 3 Ocak Salı günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis’in gündeminde olacak.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri 4 Ocak Çarşamba; Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Ocak Perşembe ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan 6 Ocak Cuma ise Maliye Bakanlığı ile Gelirler bütçesi görüşülecek. Ardından, Tasarının madde madde görüşülmesine ve bütününün onaylanmasına geçilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Demirhan'da hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
"Kıbrıs’ı bir mesele değil, mili dava olarak görüyorum"
"Kıbrıs’ı bir mesele değil, mili dava olarak görüyorum"
Hoşgeldin Ceynur Pehlivan
Hoşgeldin Ceynur Pehlivan
Maliye Bakanı Şan’dan 13. Maaş Açıklaması!
Maliye Bakanı Şan’dan 13. Maaş Açıklaması!
TİS’e uymayan 3 Yönetim Kurulu üyesi yüzünden Li-Koop’a uyarı ve ceza yağıyor
TİS’e uymayan 3 Yönetim Kurulu üyesi yüzünden Li-Koop’a uyarı ve ceza yağıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim