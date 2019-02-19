Meclis’in olağanüstü toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili olağanüstü toplantısı, 5 saat sürdü ve saat 15.10’da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde Bakanlar Kurulu’nun ardından bugün de Cumhuriyet Meclisi’ni Kırbıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açıklama yaptı.