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21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
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Meclis iki yasa tasarısı ve bir yasa önerisini oy birliğiyle kabul etti

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:00
Meclis iki yasa tasarısı ve bir yasa önerisini oy birliğiyle kabul etti
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CUMHURİYET MECLİSİNİN BUGÜNKÜ OTURUMU SONA ERDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda “Kişisel Veriler Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu tasarı ve önerilerin  kabulüyle Meclisin bugünkü oturumu sona ererken, bir sonraki oturum 24 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Kişisel Veriler Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin rapor, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

MANAVOĞLU

İlk sözü alan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, teknolojinin geldiği nokta düşünüldüğünde, kurulun öneminin bir kez daha görüldüğünü söyleyerek, kurulun yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Manavoğlu, son dönemde yaşanan Özel Hayatın Gizliliği Yasası ile ilgili gazetecilerin yaşadığı son olayda bu kurulun daha da üzerinde durulması gerektiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Özel Hayatın Gizliliği Yasası ile ilgili değişikliğin de bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Manavoğlu, partisinin basının yanında olduğunu kaydetti.

Manavoğlu, yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, 2007 yılında yasanın geçirildiğini, kurulun henüz tam olarak oluşturulmadığını kaydetti.

Yasaların yapıldığını ama uygulamasının düşünülmediğini söyleyen Angolemli, kurulun işlevsiz olduğunu savundu.

Bütçeye olumlu oy vereceklerini ama kurulun bir an önce oluşturulması gereken istihdamın ivedilikle yapılması gerektiğini söyleyen Angolemli, “En büyük zaafımız yasaların çıkarılması ama uygulanmaması ve denetlenmemesidir” dedi.  

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, kurulun önemli bir görevi bulunduğunu söyleyerek, hassas veriler, kişisel bilgiler, veri koruma ve gizlilik gibi konulardaki görevlerin nasıl yerine getirileceği gibi önemli misyonu bulunduğunu belirtti.

Kurulun, görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi veren Şahiner, kurulun kişilerin temel hak ve özgürlükleri garanti alması görevi bulunduğunu söyledi.

Şahiner, bu kadar önemli bir misyonu olan bir kurulun bütçesinin yeterli olmadığını, personel, teknik altyapının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel verileri korumanın önemli olduğunu söyleyerek, her bireyin kişisel verileri ile ilgili kaynakların korunmasının kurulun öncelikli görevi olduğunu kaydetti.

Özyiğit, kurulun, Başbakanlıkta bir binada faaliyet göstermeye çalıştığını, bina ve personel sıkıntısı bulunduğunu söyleyerek, bütçenin geçmesiyle bina ve kadro sorununun çözülmesi temennisinde bulundu.

Özyiğit, tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, kurulun başkan ve üyelerinin belirlendiğini söyleyerek, isimlerini sıraladı.

Şahali, yasanın çıkmasından 12 yıl sonra kurulun oluşturulup göreve başladığını, hizmetlerini sağlıklı yerine getirmek için bina ve personele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin, Türkiye’den aktarılan kaynak miktarına ilişkin açıklamaların uyuşmadığını savunan Şahali, verilerin net olması gerektiğini kaydetti.

Şahali, kurul bütçesine olumlu oy vereceklerini söyleyerek, kurulun gerçek anlamda yapılanması ve etkin çalışması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Oy lamada, 36 kabul oy verirken 12 milletvekili oylamaya katılmadı.

Daha sonra Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin öneriye ilişkin raporunu Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya okudu.

Öneri ile ilgili bilgi veren Derya, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet Yasası’nın günün koşullarına uygun olmadığını, sadece babayı çocuğun vasisi olarak kabul ettiğini, adaletsiz bir durum yarattığını söyledi.

Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Tasarısı ile paralel bir düzenleme yapıldığını dile getiren Derya, önerinin annenin de vasi olabilmesini sağlanacağını, müşterek vesayetin söz konusu olacağını belirtti.

Derya, çocuk hakları ile ilgili daha ileri noktalarda yapılması gereken düzenlemeler de bulunduğu ancak o noktaya gelinemediğini söyledi.

Yasa önerisinin adaletsizliği gidereceğini söyleyen Derya, komitede olumlu oy veren herkese teşekkür etti.

Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine geçildi, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarının oylanmasından sonra Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu sona erdi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 17:15
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