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Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor

ULUÇAY VE BERABERİNDEKİ HEYET MEKKE’YE GİTMEK ÜZERE BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ÜLKEDEN AYRILIYOR

Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor

ULUÇAY VE BERABERİNDEKİ HEYET MEKKE’YE GİTMEK ÜZERE BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ÜLKEDEN AYRILIYOR

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:09
Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor

ULUÇAY VE BERABERİNDEKİ HEYET MEKKE’YE GİTMEK ÜZERE BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ÜLKEDEN AYRILIYOR

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katılıyor.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Mekke’ye gitmek üzere bugün öğleden sonra heyetiyle birlikte KKTC’den ayrılıyor.

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“14. İSLAM ZİRVESİ’NİN TEMASI EL ELE GELECEĞE”

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman Bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında düzenlenecek ve üye ülkelerin devlet başkanları düzeyinde temsil edileceği 14'üncü İslam Zirvesi'nin  teması “El Ele Geleceğe” olarak belirlendi.

1 Haziran Cumartesi akşamı KKTC’ye dönmesi beklenen Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü  Seniha Birand ve Bakanlık 3. Sekreterlerinden Begüm Tuncalı bulunuyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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