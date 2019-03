Meclisi Genel Kurulu tamamlandı

MECLİS GENEL KURULU TAMAMLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Meclis’in bir sonraki oturumu 18 Mart Pazartesi günü yapılacak. Oturum saat 10.00’da başlayacak.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Ölümlü İş Kazaları” konulu konuşmasına eski Başbakan, UBP eski Genel Başkanı İrsen Küçük’e rahmet dileyerek başladı.

Hükümetin, halkın yararına tedbir almamasından dolayı halkın sıkıntı içinde olduğunu savunan Çaluda, son zamanlarda yaşanan iş kazalarının da “yürekleri parçaladığını” söyledi.

Son bir yılda 14 ölümlü iş kazası meydana geldiğini, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın tedbir alması ve denetim yapması gerektiğini, icraat yapılmadığını savunan Çaluda, “Bu bizi isyan noktasına getirmektedir. Buna sessiz kalamayız. Ya tedbir alınacak ya da bakan görevi bırakacak” dedi.

Çaluda, bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını söyleyerek, hükümetten ivedi tedbir almasını istedi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Çaluda, alınan eğitimlerin yetersiz olduğunu belirtti.

İnşaatların sağlamlığı açısından da denetim ve yasal düzenleme yapılması gerektiğine işaret eden Çaluda, özellikle yap-sat yapan firmalarda sağlamlığın ve kullanılan malzemelerin de denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

ÇELER

Çaluda’nın ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasına, Küçük’e rahmet, ailesine sabırlar dileyerek başladı.

Çeler, UBP’nin kurduğu ve hazırladığı statüko ile uğraşmaya devam ettiğini, memlekete denetimsizliği getiren partinin UBP olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinden beri sınırlı sayıda personel ile denetimleri başlattıklarını dile getiren Çeler, denetim yapılmadığının söylenemeyeceğini, ancak eksiklikler bulunduğunun doğru olduğunu kaydetti.

Çeler, narenciye konusunda yapılan denetimlerde çok sayıda kayıtsız işçi tespit edildiğini söyleyerek, UBP’ye yönelik, “Yarattığınız düzenin üstünde uğraşıyoruz. Bunu kabul edeceksiniz” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile tüzüğü konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, kısa süre içinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirten Çeler, müteahhitler, şirket sahipleri, taşeronların inşaatlarda güvenlik konusunda ve kurallara yönelik üzerlerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini kaydetti.

Çeler, Selba Homes'un örnek bir davranış göstererek, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri tam olmasına rağmen, çalışanlarının eğitilmesi ve ileride herhangi bir sıkıntı, iş kazası olmaması için inşaat faaliyetlerini biraz yavaşlattığının haberini verdiğini ve İSG uzmanları ile eğitim ve önlemlerin olması gerektiği hale getirilmesine özen gösterdiklerini gördüklerini söyledi. Çeler, "Yasa tüzük değişmesini, denetlenmeyi beklemeden bu şekilde davranmaları gerçekten örnek bir davranıştır" dedi.

Son ölümlü iş kazasından sonra tutuklananların inşaat sahipleri olduğunu anımsatan Çeler, “Ben üstüme düşen eksikliği her zaman kabul ettim. Elimizden geldiği kadar denetim yapıyoruz. Ben de denetimlere çıkıyorum” dedi.

Yabancı işçi getirilmesinde işin ehli işçi getirilmemesi konusunda bugüne kadar yanlış yapıldığını dile getiren Çeler, sertifikalı işçi getirilmesine yönelik çalışma başlatılacağını, sertifikası olmayanların da eğitimlere tabii tutulacağını, kayıt dışılığı önlemek adına da çalışma yapılacağını kaydetti.

Çeler, pazar günü inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması konusundaki uygulamalara da değinerek, Gönyeli Çemberi’ndeki inşaata pazar günü için izin verilmeyeceğini söyledi.

Bakanlığa geldiğinden beri “hiçbir şey yapmadığına” ilişkin söylemin sadece bakana değil personele de haksızlık olduğunu söyleyen Çeler, çalışma yaşamında yapılan denetimleri ve uygulamaları anlattı.

Sosyal hizmetlerde yapılan çalışmalar, yapılan ödemeler konusuna değinen Çeler, ülkede sürekli “hükümet bugün gitti, yarın gidecek” algısı yaratmanın da doğru olmadığını söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, İskele ve Karpaz bölgesinin sorunları konusunda konuşma yaptı.

Öztürk, Başbakan’a bazı sorular yöneltmek istediğini ancak salonda bulunmadığını, Bakanlar Kurulu’nun Meclis günü toplanmasını eleştirdi.

Öztürk, Başbakan’ın iyi bir konuşmacı olduğunu ancak “iyi iş yapmadığını” savundu.

Hükümetin iyi iş yapacağına inandığını, ancak zaman içinde halkın kan ağladığını dile getiren Öztürk, Başbakan’ın Karpaz bölgesini kalkındıracağını söylediğini, bugüne kadar bu konuda ne yapıldığını sordu.

Yolların çukur ve otlar içinde olduğunu belirten Öztürk, kazalarda insanların öldüğünü, bunu engellemek için hangi projelerin uygulandığını sordu.

Öztürk, Karpaz emirnamelerinin hangi noktada olduğunu sorarak, bölgedeki vatandaşların göç ettiğini söyledi.

Hastane, toplu taşıma, eğitim alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Öztürk, bu alanlarda iyileştirme sağlamaya yönelik bütçede pay ayrılmadığını belirtti.

Öztürk, Karpaz halkının hizmet beklediğini ifade etti.

BEROVA

Bu sırada kürsüye çıkarak söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, usule ilişkin söz alarak geçen hafta denetim gününde de, bugün de içtüzüğün 67. maddesine aykırı olarak hükümeti temsilen hiçbir üye ve bakanın Meclis Genel Kurul Salonu’nda olmadığını söyledi. Berova, iç tüzüğe aykırı bir oturum yapılmakta olduğunu söyleyerek, Meclis Başkanı’ndan gereğini yapmasını istedi.

ÜSTEL

UBP Milletvekili Ünal Üstel, “Yol ve Trafik Güvenliği” konusunda konuştu.

Üstel, Cumhuriyet Meclisi oturumunda hükümet yetkililerinin bulunmamasını eleştirdi. Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantılarının salı günü saat 14.00’te yapılmasının doğru olmadığını belirterek, bu durumu kınadı.

Üstel, eski Başbakan İrsen Küçük’e rahmet, ailesine sabır dileyerek, “KKTC büyük bir siyaset adamını kaybetti” dedi.

UBP döneminde açılan yol ihalelerinin durduğunu, bugün o yollarda insanların eziyet çekmeye devam ettiğini söyleyen Üstel, turizmin yoğun olduğu Lapta-Alsancak bölgesinden Girne’ye 10 dakikalık yolun yoğun trafik nedeniyle 1 saate çıktığını belirtti.

Ünal Üstel, Çatalköy-Girne yolunda da ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığını, bu yolun da tamamlanmadığını kaydetti.

Girne Lefkoşa anayolundan her gün binlerce aracın geçtiğini, araç sayısının giderek arttığını söyleyen Üstel, her gün kazalarda insanların öldüğünü, hükümetin önlem almadığını savundu.

Üstel, Ciklos’ta üç aydan beri yolun aynı şekilde tek şerit olarak beklemekte olduğunu söyleyerek, turizm sektörü açılmak üzereyken tedbir alınmamasının sorun teşkil edeceğini belirtti.

Üstel, “Hükümetin vurdumduymaz tavrından vazgeçmesini ve acil önlem almasını istiyorum” dedi.

Güzelyurt-Lefke, İskele-Karpaz yollarının da tamamlanmadığını söyleyen Üstel, bu yolların ihalelerinin İrsen Küçük döneminde yapıldığını ancak sonuçlandırılamadığını kaydetti.

SANER

Üstel’den sonra söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner ise, çalışma hayatı konusunda konuşma yaptı.

Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ülkede iş sağlığı ve güvenliği kurallarını yerine getirmek konusunda göz boyadığını, görevi süresinde ölümlü iş kazası rekoru kırıldığını, görevini bırakması gerektiğini savundu.

Saner, Çeler’in işverenleri popülizm uğruna polisle karşı karşıya getirdiğini, “Yarın devlet ihalelerinde ölümlü iş kazası gerçekleşirse, Başbakan da tutuklanacak mı?” diye sordu.

“Sen yasayı yapma, tüzükleri yapma, suçu başka taraflarda ara. Tüzük ve yasa yapmadan iş sağlığı ve güvenliğinden bahsediliyor” diyen Saner, Çeler’i popülizm yapmakla suçladı, “Senin döneminde 14 can gitti, sen neden istifa etmedin?” diye sordu.

Yapı denetimi konusunda bilgi aktaran, İş sağlığı ve güvenliği yetki belgelerinin geri alındığını söyleyen Saner, “Başbakan’a bir hukukçu olarak sormak istiyorum. Kurul kurmayan bir bakan bu yetki belgelerini nasıl ellerinden aldı?” diye sordu.

Saner, hükümetin dörtlü değil, Cumhurbaşkanı’nın da desteğiyle beşli koalisyon olduğunu, yaşanan bazı sıkıntılarda Cumhurbaşkanı’nın taraf olduğunu savundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu güncel konuşmaların ardından sorularla sona erdi.